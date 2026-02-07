Более 440 вражеских целей атаковали Украину: Зеленский назвал основные цели

Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются спасательные и ремонтные работы.

Президент сообщил о последствиях вражеских ударов этой ночью / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Львовщины, ГСЧС Франковщины

Что сообщил Зеленский:

Россия атаковала Украину сотнями воздушных целей

В результате атаки повреждена энергетическая инфраструктура

Враг ударил дронами по гражданским объектам

В ночь на 7 февраля страна-агрессорка Россия запустила по Украине более 400 дронов и около 40 ракет разных типов. Об этом в Telegram рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, основными целями этой массированной атаки стали энергосеть, генерация и распределительные подстанции. Повреждения уже зафиксированы в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской областях.

"В Ровно повреждена многоэтажка. В Ладыжине Винницкой области дронами ударили по админкорпусу обычного аграрного колледжа. Были также удары на Киевщине и Харьковщине", - отметил глава государства.

В некоторых регионах продолжают работать силы ПВО, а в других областях, где позволяет ситуация, уже продолжаются спасательные и ремонтные работы на местах российских ударов.

Россия выбирает удары вместо дипломатии

Зеленский отметил, что, несмотря на продолжение переговорного процесса, россияне все еще выбирают удары по мирному населению вместо дипломатии. На это должна быть ответная реакция тех, кто поддерживает трехсторонние переговоры.

"Москву нужно лишить возможности давить на Украину холодом. Для этого нужны ракеты к "петриотам", NASAMS и другим системам. Каждая партия помогает нам пройти эту зиму. Спасибо всем партнерам, кто это понимает и действительно помогает", - подытожил президент.

ЗРК NASAMS / Инфографика: Главред

Выдержит ли украинская энергетика атаки РФ - мнение эксперта

Главред писал, что по словам эксперта по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаила Гончара, несмотря на атаки по энергетической инфраструктуре Украины, говорить о катастрофическом развитии событий не стоит.

Ожидание "рокового сценария" часто искусственно раздувается – как в рамках информационно-психологических операций со стороны врага, так и из-за панических настроений в обществе. Эксперт прогнозирует, что удары по энергетике будут продолжаться и дальше, даже если между атаками возникают паузы. При этом отключение электроэнергии и нагрузка на систему возможны в течение всей зимы, однако это не является неожиданным или критическим сценарием.

Массированная атака на Украину 7 февраля - последние новости

Напомним, Главред писал, что в результате удара на Ровенщине повреждения получили жилые дома и критическая инфраструктура. Также есть попадание в многоквартирный жилой дом.

Ранее министр энергетики сообщил, что под ударом этой ночью были подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ - это основа энергосети Украины. Враг ударил также по генерации: Бурштынской и Добротворской ТЭС.

Накануне стало известно, что в Днепре в результате атаки повреждения на территории коммунального предприятия. Из-за удара повреждены здания, а еще - троллейбусы и другой автотранспорт.

