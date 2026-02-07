Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мужчины с арбузом за 27 с

Виталий Кирсанов
7 февраля 2026, 04:00
76
Головоломки улучшают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную тренировку для интеллекта.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у фанатов головоломок. Эти головоломки предлагают читателям найти мелкие различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.

Итак, вы готовы к заданию? Внимательно посмотрите на два изображения мужчины, покупающего арбуз. Сперва картинки могут показаться одинаковыми, но на них скрываются 3 небольших отличия. Думаете, сможете найти их все за 27 секунд? Попробуйте и проверьте свою остроту зрения!

видео дня
головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Ваша задача: найти все три отличия, прежде чем истечёт время! Различия могут быть, где угодно, например, в цвете, форме или даже в расположении самых маленьких предметов.

Вам удалось найти все три отличия?

Поздравляем тех, кто это сделал: у вас отличные навыки наблюдения.

Те, кто не смог найти их, могут проверить решение ниже.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Задерживали помощь Украине 18 месяцев: в США нашли и накажут виновных

Задерживали помощь Украине 18 месяцев: в США нашли и накажут виновных

00:26Мир
В DeepState подсчитали, сколько времени нужно РФ, чтобы захватить Донбасс

В DeepState подсчитали, сколько времени нужно РФ, чтобы захватить Донбасс

21:54Война
Есть прогресс, но нет прорыва: СМИ о новых деталях мирных переговоров в ОАЭ

Есть прогресс, но нет прорыва: СМИ о новых деталях мирных переговоров в ОАЭ

21:28Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар и евро идут в крутое пике: озвучен курс валют на 9 февраля

Доллар и евро идут в крутое пике: озвучен курс валют на 9 февраля

Гороскоп Таро на завтра 7 февраля: Козерогу победа, Тельцу - неизбежность

Гороскоп Таро на завтра 7 февраля: Козерогу победа, Тельцу - неизбежность

Мирные переговоры Украины, РФ и США зашли в тупик: в NYT раскрыли детали

Мирные переговоры Украины, РФ и США зашли в тупик: в NYT раскрыли детали

Китайский гороскоп на завтра 7 февраля: Крысам - месть, Тиграм - потери

Китайский гороскоп на завтра 7 февраля: Крысам - месть, Тиграм - потери

Сын предательницы Наташи Королевой покинул РФ - детали

Сын предательницы Наташи Королевой покинул РФ - детали

Последние новости

06:00

Китицы, корсеты и объем: главные тренды сезона весна–лето 2026

05:50

Начнется "белая полоса": жизнь 4 знаков зодиака наладится вот-вот

05:13

До или после завтрака: стоматолог объяснила, когда лучше чистить зубы по утрам

04:41

Ностальгические столовые в СССР: почему вкус тех обедов до сих пор помнят миллионы

04:20

Без филлеров и кремов: как украинки сохраняли красоту сто лет назад

Трамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - КуликТрамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - Кулик
04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мужчины с арбузом за 27 с

03:30

Как превратить обычную квартиру в романтическое гнездышко ко Дню влюбленных

03:00

Звезды уже все решили: для каких знаков зодиака начинается период достатка

02:26

Как понравиться на первом свидании - топ-3 вещи, которые замечают сразу

Реклама
02:08

Земля подает таинственные сигналы: учёные в панике из-за странных импульсов

01:37

Астрологи предупреждают: с 9 февраля трем знакам начнет невероятно везти

00:26

Задерживали помощь Украине 18 месяцев: в США нашли и накажут виновных

06 февраля, пятница
23:59

Размером с человека: рыбак поймал необычайно крупный 63-килограммовый трофей

23:45

По 20 тысяч каждому работнику: в Кабмине назвали, кому положены доплаты

23:08

Землетрясение произошло в Украине : где ощутимо "трясло"

22:38

"То же зло": Сийярто истерит из-за благородного поступка украинской теннисистки

22:27

Ольга Сумская жестко поплатилась за поддержку российского паспорта дочери

22:10

Какие обороты двигателя медленно "убивают" авто: ошибки, которые допускал каждый

21:59

Как улучшить воздух в помещении зимой: нужно 5 минут

21:54

В DeepState подсчитали, сколько времени нужно РФ, чтобы захватить Донбасс

Реклама
21:46

"Спи спокойно": жена молчуна Игоря Николаева сообщила о страшном горе

21:39

Домашний творог всего из 2 ингредиентов: проверенный рецепт за 30 минут

21:28

Есть прогресс, но нет прорыва: СМИ о новых деталях мирных переговоров в ОАЭ

21:21

Какие продукты есть, чтобы кожа лица "пережила" холод и мороз

20:55

Украинская певица рассказала об опухоли в грудиВидео

20:49

НП приостанавливает обработку посылок: заказы с Temu и Алиэкспресс не придут

20:40

Превзойдет даже красную рыбу: шикарный рецепт скумбрииВидео

20:39

Защита неба должна быть лучшей: Зеленский анонсировал изменения в Воздушных силахВидео

20:35

Быстрый способ узнать, есть ли угроза дальтонизма: тест прямо в телефонеВидео

20:31

Почему кола из стеклянной бутылки всегда вкуснее: 4 неочевидные причины

20:26

Олимпийские игры 2026 - расписание на 7 февраля

19:45

Сильные туманы и гололед: в Тернопольской области скоро ухудшится погода

19:27

РФ готовит массированный удар: перебрасывает ракетоносцы и носители Калибров

19:20

Почему конфеты "Птичье молоко" так называются: кто является автором десерта

19:09

Украинцы предупредили о штормовом похолодании: когда изменится погода

18:50

Ленивый ужин на семью из полкилограмма фарша: рецепт проще простого

18:48

Над одним направлением нависла серьезная угроза: где россияне усиливают давление

18:35

Жесткая позиция Терехова помогла решить проблему с частной ТЭЦ-5, - эксперт

18:33

Снял обои в старом доме — и обомлел: находка на стенах обескуражила хозяинаВидео

18:27

Как воспитать успешных детей: миллиардер Баффет поделился простым секретом

Реклама
18:17

Можно ли держать ноутбук постоянно на зарядке: ответ удивит многих

18:11

В Украине прошел конкурс колядок для образовательных учреждений, - Гнат Коробко

18:01

Цена перескочила 150 гривен и будет расти дальше: базовый продукт быстро дорожает

17:41

Сокрушительный удар по России: в ЕС представили 20-й пакет санкций, детали

17:26

"Не лучший вариант": раскрыт худший сценарий соглашения о завершении войны

17:26

Точно отреагирует: ученые назвали самый эффективный способ позвать кошку

17:14

Предатель Украины: "Редис" рассказал о генерале РФ, на которого совершили покушение

17:05

"Чертовщина это все": рэпер-путинист обвинил в развале своей семьи карты таро

16:57

Доллар и евро идут в крутое пике: озвучен курс валют на 9 февраля

16:45

"Молюсь": Константин Грубич сообщил о проблемах со здоровьем и операции

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапЕлена ЗеленскаяСофия Ротару
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять