Ностальгические столовые в СССР: почему вкус тех обедов до сих пор помнят миллионы

Многие до сих пор вспоминают времена и привычки, пришедшие из Советского Союза. Один из таких моментов — советская столовая.

В советских столовых царила своя особая атмосфера — запах жареного жира, грохот металлических подносов и очереди, двигавшиеся с почти военной дисциплиной. Для многих это не просто воспоминания о дешевом обеде, а целая эпоха, сформировавшая культуру питания нескольких поколений.

Как работала система общественного питания в СССР

В начале ХХ века власти поставили перед собой простую цель: накормить рабочих быстро, сытно и без лишних затрат. Так появились столовые при заводах, фабриках, учреждениях - фактически в каждом трудовом коллективе. Блюда были максимально простыми, иногда грубоватыми, но доступными для всех, пишет УНИАН.

Что подавали на обед

Меню советской столовой состояло из классического "первого, второго и компота". На столах чаще всего появлялись:

Первые блюда: борщ, рассольник, солянка, супы с курицей или рыбой.

борщ, рассольник, солянка, супы с курицей или рыбой. Вторые блюда: макароны, пюре, каши, тушеная капуста, котлеты, гуляш, жаркое, иногда вареники или пельмени.

макароны, пюре, каши, тушеная капуста, котлеты, гуляш, жаркое, иногда вареники или пельмени. Напитки и выпечка: компот, чай, кисель, какао, сладкие булочки и пирожки.

Вторник и четверг традиционно считались "рыбными днями" — правило, которое знали все.

Цельные куски мяса встречались редко: экономия была важнее гастрономии. Котлеты часто содержали много хлеба, но именно этот вкус многие пытаются воссоздать и сегодня.

Сколько стоил советский обед

Самый большой шок современности — цены. За 1 рубль можно было поесть так, что к вечеру не хотелось даже перекусить. Комплексный обед обычно стоил 70–80 копеек, а отдельные блюда — еще дешевле:

борщ — 20–25 копеек ,

, второе - 30–35 копеек ,

, компот — 5–7 копеек ,

, хлеб — 1 копейка или бесплатно.

На заводах рабочие часто платили только половину стоимости. При этом специи — соль, перец, горчица — стояли на столах бесплатно.

Да, зарплаты были значительно ниже, но даже в тех условиях питание в столовой отнимало лишь пятую часть месячного дохода.

Почему у многих такая сильная ностальгия

Несмотря на все недостатки - повторное использование жира, "экономные" котлеты, отсутствие десертов - советские столовые стали частью повседневного ритма. Это было место, где все ели одинаково, где обед был доступным, а вкус - знакомым и предсказуемым.

Сегодня же "ностальгическое" пюре с корочкой или котлета "как в столовой" появляется в меню модных ресторанов, но стоит уже совсем не по-советски.

