Ностальгические столовые в СССР: почему вкус тех обедов до сих пор помнят миллионы

Главное из новостей:
- Советские столовые стали символом эпохи
- Комплексный обед в СССР стоил до 80 копеек
- За 1 рубль можно было наесться "до отвала"
В советских столовых царила своя особая атмосфера — запах жареного жира, грохот металлических подносов и очереди, двигавшиеся с почти военной дисциплиной. Для многих это не просто воспоминания о дешевом обеде, а целая эпоха, сформировавшая культуру питания нескольких поколений.
Как работала система общественного питания в СССР
В начале ХХ века власти поставили перед собой простую цель: накормить рабочих быстро, сытно и без лишних затрат. Так появились столовые при заводах, фабриках, учреждениях - фактически в каждом трудовом коллективе. Блюда были максимально простыми, иногда грубоватыми, но доступными для всех, пишет УНИАН.
Что подавали на обед
Меню советской столовой состояло из классического "первого, второго и компота". На столах чаще всего появлялись:
- Первые блюда: борщ, рассольник, солянка, супы с курицей или рыбой.
- Вторые блюда: макароны, пюре, каши, тушеная капуста, котлеты, гуляш, жаркое, иногда вареники или пельмени.
- Напитки и выпечка: компот, чай, кисель, какао, сладкие булочки и пирожки.
Вторник и четверг традиционно считались "рыбными днями" — правило, которое знали все.
Цельные куски мяса встречались редко: экономия была важнее гастрономии. Котлеты часто содержали много хлеба, но именно этот вкус многие пытаются воссоздать и сегодня.
Сколько стоил советский обед
Самый большой шок современности — цены. За 1 рубль можно было поесть так, что к вечеру не хотелось даже перекусить. Комплексный обед обычно стоил 70–80 копеек, а отдельные блюда — еще дешевле:
- борщ — 20–25 копеек,
- второе - 30–35 копеек,
- компот — 5–7 копеек,
- хлеб — 1 копейка или бесплатно.
На заводах рабочие часто платили только половину стоимости. При этом специи — соль, перец, горчица — стояли на столах бесплатно.
Да, зарплаты были значительно ниже, но даже в тех условиях питание в столовой отнимало лишь пятую часть месячного дохода.
Почему у многих такая сильная ностальгия
Несмотря на все недостатки - повторное использование жира, "экономные" котлеты, отсутствие десертов - советские столовые стали частью повседневного ритма. Это было место, где все ели одинаково, где обед был доступным, а вкус - знакомым и предсказуемым.
Сегодня же "ностальгическое" пюре с корочкой или котлета "как в столовой" появляется в меню модных ресторанов, но стоит уже совсем не по-советски.
Вас может заинтересовать:
- Действительно работало: для чего в СССР массово клали газеты в холодильник
- Зачем в СССР строили круглые дома и почему люди хотели поскорее из них выехать
- Парадокс советской торговли: сколько на самом деле стоили продукты в СССР
Об источнике: УНИАН
Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред