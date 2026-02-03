Зачем в СССР строили круглые дома и почему люди хотели поскорее из них выехать

Первый такой объект был завершен в 1972 году — он насчитывал около 900 квартир.

Круглые дома в СССР / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube-канала Pribambas TV

Главное из новости:

СССР строил круглые дома как инженерный эксперимент

Жители столкнулись с неудобными комнатами, темнотой и сильной акустикой

Из-за проблем и высокой стоимости проект ограничился двумя домами

В 1970-х годах советские города стремительно обрастали типовыми "панельками", и власти все острее ощущали проблему однообразия. На фоне стремления продемонстрировать техническую смелость и модерность страны родилась идея, которая и сегодня выглядит футуристично: построить жилые дома в форме гигантских колец.

Об амбициозном замысле напомнили авторы YouTube-канала Pribambas TV. По их словам, в те годы в кулуарах даже ходила легенда, что, мол, пять круглых домов должны были стать архитектурной аллюзией на олимпийские кольца перед Играми-80, пишет Новости.LIVE.

Как рождался советский "кольцевой" эксперимент

Архитектор Евгений Стамо и инженер Александр Маркелов предложили простое, но смелое решение: сместить стандартные панельные блоки и соединить их под углом в шесть градусов. Этого хватало, чтобы дом постепенно "закручивался" в круг.

В 1972 году первый такой объект был готов. Почти 900 квартир, необычная форма, внимание государственной комиссии — казалось, СССР получил новый символ инженерной изобретательности.

Когда красивая идея сталкивается с реальностью

Эйфория длилась недолго. Уже первые жители столкнулись с тем, о чем в проектных институтах предпочитали не думать.

Кривые комнаты. Из-за трапециевидных стен стандартная мебель становилась перекошенной, а в углах образовывались неудобные "мертвые зоны".

Акустический сюрприз. Двор-кольцо работал как гигантский резонатор: шепот у одного подъезда долетал до верхних этажей на противоположной стороне.

Вечные сумерки и плесень. Квартиры, выходившие окнами во двор, почти не видели солнца. Зимой углы сырели и "цвели" из-за слабой вентиляции.

Почему проект свернули

Несмотря на первоначальный энтузиазм, строительство оказалось слишком дорогостоящим и сложным. Нестандартные узлы, проблемы с обслуживанием и недовольство жителей поставили точку на идее "олимпийских колец". Из пяти запланированных домов построили только два.

Что осталось сегодня

Круглые дома до сих пор привлекают внимание — особенно с высоты полета дрона. Но для тех, кто живет внутри, это скорее памятник архитектурным амбициям, чем комфортное жилье. Эксперимент, который должен был стать витриной советской инженерии, превратился в напоминание: форма без учета человеческих потребностей редко становится успешной.

