Часов со светом стало больше - когда не будет света в Черкасской области 3 февраля

В Черкасской области 3 февраля по распоряжению НЭК "Укрэнерго" введут графики отключения электроэнергии для населения и ограничения мощности.

Графики отключений Черкассы - графики для Черкасской области на 3 февраля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

"Черкассыоблэнерго" опубликовало графики отключений света для Черкасс и области на 3 февраля

Ограничения будут действовать в течение суток

Завтра, 3 февраля, по всей территории Черкасской области будут действовать графики отключения света для населения и ограничения мощности для бизнеса и промышленности. О том, когда не будет света в Черкассах и области, сообщило "Черкассыоблэнерго".

В облэнерго сообщили, что ограничения будут действовать из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак в Черкасской области 3 февраля, по распоряжению НЭК "Укрэнерго".

Графики отключения света в Черкасской области на 3 февраля / Скриншот

Отключение света 3 февраля Черкасская область очередь 1.1

1.1: 00:00 – 03:30, 06:00 – 10:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00

Отключение света 3 февраля Черкасская область очередь 1.2

1.2: 01:00 – 04:30, 07:00 – 11:00, 13:00 – 17:00, 19:00 – 22:30

Отключение света 3 февраля Черкасская область очередь 2.1

2.1: 02:30 – 06:30, 08:30 – 12:30, 14:30 – 18:30, 20:30 – 00:00

Отключение света 3 февраля Черкасская область очередь 2.2

2.2: 00:00 – 01:00, 03:30 – 07:30, 09:30 – 13:30, 15:30 – 19:30, 21:30 – 00:00

Отключение света 3 февраля Черкасская область очередь 3.1

3.1: 00:00 – 02:00, 04:30 – 08:30, 10:30 – 14:30, 16:30 – 20:30, 22:30 – 00:00

Отключение света 3 февраля Черкасская область очередь 3.2

3.2: 00:00 – 00:30, 03:00 – 07:00, 09:00 – 13:00, 15:00 – 19:00, 21:00 – 00:00

Отключение света 3 февраля Черкасская область очередь 4.1

4.1: 02:00 – 05:30, 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 20:00 – 23:30

Отключение света 3 февраля Черкасская область очередь 4.2

4.2: 00:00 – 02:30, 05:00 – 09:00, 11:00 – 15:00, 17:00 – 21:00, 23:00 – 00:00

Отключение света 3 февраля Черкасская область очередь 5.1

5.1: 00:00 – 01:30, 04:00 – 08:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00, 22:00 – 00:00

Отключение света 3 февраля Черкасская область очередь 5.2

5.2: 01:30 – 05:00, 07:30 – 11:30, 13:30 – 17:30, 19:30 – 23:00

Отключение света 3 февраля Черкасская область очередь 6.1

6.1: 00:30 – 04:00, 06:30 – 10:30, 12:30 – 16:30, 18:30 – 22:00

Отключение света 3 февраля Черкасская область очередь 6.2

6.2: 00:00 – 03:00, 05:30 – 09:30, 11:30 – 15:30, 17:30 – 21:30, 23:30 – 00:00

Кроме того, согласно указанию "Укрэнерго", для промышленных предприятий и бизнеса региона в течение суток будут действовать графики ограничения мощности.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Как найти свою группу отключения света

Найти свою группу графиков отключения света в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать графики отключения света по адресу

Найти свой график отключения света в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать графики отключения света по лицевому счету

Найти свой график отключения света по личному счету в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать свою очередь аварийных отключений

Узнать свою очередь аварийных отключений света в Черкасской области можно по ссылке.

Пункты несокрушимости в Черкассах - где найти пункты несокрушимости в Черкасской области

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Черкассах и области можно найти по ссылке.

Напомним, как ранее сообщал Главред, массовые отключения электроэнергии и системные аварии в Украине могут повторяться и в дальнейшем, полностью исключать такой сценарий не стоит. Такую оценку озвучил эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук.

На фоне регулярных отключений электроэнергии генератор для дома становится важным резервным источником питания, однако неправильное его подключение и пренебрежение элементарными правилами безопасности часто приводят к пожарам, выходу из строя техники и даже травмам. Американский электрик Джоэл Уортингтон разъяснил, как безопасно пользоваться генератором в быту и избежать типичных ошибок.

В ночь на понедельник, 2 февраля, завершилось так называемое энергетическое перемирие, после чего Россия вновь возобновила удары по украинской энергетической инфраструктуре. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

