Полный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - Литвин

Отсутствие централизованного водоснабжения будет стимулировать увеличение использования бойлеров и увеличить отключения света, считает эксперт.

Отключение горячей воды - вынужденный шаг, объясняет Вадим Литвин / Коллаж Главред

После российских обстрелов энергетической инфраструктуры в отдельных районах Киева временно отключили централизованное горячее водоснабжение. В городской власти объясняют: это вынужденный шаг, который позволяет сохранить работу системы отопления в условиях дефицита тепловой мощности.

В интервью Главреду председатель правления Ассоциации энергоаудиторов Украины Вадим Литвин рассказал, помогает ли отключение горячей воды избежать более масштабных аварий, когда могут восстановить горячее водоснабжение в домах, может ли весь Киев остаться без горячей воды и что могут сделать владельцы квартир, чтобы минимизировать разрушение систем внутри дома.

В Киеве частично, а в Чернигове решили полностью отказаться от горячего водоснабжения для поддержания отопления. Насколько это действительно помогает и чем может стабилизировать ситуацию с отоплением?

Чтобы обеспечить дом и теплом, и горячей водой, нужно условно 100 единиц энергии. Котельная или ТЭЦ в штатном режиме способна эти 100% обеспечивать. Но если часть мощностей разрушена или недоступна, и подключаются менее мощные источники, которые дают не 100%, а, скажем, 40-50% от доаварийной мощности, то энергии одновременно и на отопление, и на горячее водоснабжение уже не хватит. Это касается конкретных районов, подключенных к определенной котельной или ТЭЦ.

В нормальных условиях примерно 70% мощности идет на отопление и около 30% – на горячее водоснабжение. Сейчас доступно только около 40% от потребности, поэтому отключение горячего водоснабжения позволяет направить эту энергию на отопление. Это позволяет повысить температуру теплоносителя и батарей, тем самым обеспечивая работу системы отопления по крайней мере частично. Не так, как это было в мирное время, но чтобы не допустить размораживания труб и поддерживать температуру в помещениях выше условного нуля внутри помещений.

То есть это вынужденная мера. Важно, что, как отмечается в официальных сообщениях, такая практика применяется только в отдельных районах, где есть дефицит мощности источников тепла. Там, где такого дефицита нет, горячее водоснабжение не отключают – и это правильно. Ведь массовое отключение горячей воды может привести к росту потребления электроэнергии из-за электрических бойлеров, что создает дополнительную нагрузку на электросети. Поэтому это именно временная мера, призванная помочь пройти период сильных морозов, сохранить систему отопления и дома, с последующим восстановлением.

Массовое отключение горячей воды может привести к росту потребления электроэнергии / УНИАН

Несет ли длительное отключение горячего водоснабжения риски для системы? Ведь уже появляется информация, что в отдельных районах горячее водоснабжение могут не подавать вплоть до конца отопительного сезона.

На самом деле ситуация динамична – за два-три месяца система не разрушится. Все будет зависеть от темпов ремонта, ввода в работу дополнительных мощностей и восстановления источников теплоснабжения. Коммунальные службы над этим работают постоянно, и как только появляется возможность увеличить мощность или когда на улице устанавливается более теплая погода (условно +5 °C и выше), уменьшается нагрузка на систему отопления. В таком случае высвобожденная мощность может быть снова направлена на горячее водоснабжение.

То есть отключение горячей воды – это вынужденная и временная мера. Если воду из системы слеют, то это не приведет к глобальным проблемам. Единственное, что в этих домах наверняка начнут больше использовать электрический подогрев воды, и это значительно повысит нагрузку уже на электрические сети. На этот период стоит обратить особое внимание на состояние внутридомовых электросетей: проверить предохранители, соответствие автоматических выключателей номиналам, а при необходимости – состояние электропроводки. Это поможет минимизировать риски аварий уже в системе электроснабжения.

Если же говорить в целом, в районах и домах, где дефицита тепловой мощности нет, ситуация другая. Киев – это не единая сплошная система теплоснабжения, а несколько относительно автономных подсистем. Там, где дефицит отсутствует, горячее водоснабжение не отключают, и это принципиально важно. Наоборот, в таких районах есть смысл максимально использовать централизованное горячее водоснабжение или, например, возможности крышных котельных. Поэтому в таких домах, где нет дефицита, жителям по возможности лучше перейти на водоснабжение от крышной или централизованной котельной, чтобы уменьшить потребление электрических водонагревателей, которые являются одними из самых энергоемких бытовых потребителей.

Таким образом высвобождается электрическая мощность и электроэнергия, что позволяет уменьшить нагрузку на сети и увеличить периоды стабильного электроснабжения. Особенно это актуально для Киева, где централизованные и крышные системы горячего водоснабжения уже существуют и во многих случаях могут быть задействованы или восстановлены в короткие сроки.

Возможна ли ситуация, когда Киев в целом откажется от централизованного горячего водоснабжения?

По моему мнению, это было бы неправильным решением по нескольким причинам. Во-первых, централизованное горячее водоснабжение сегодня в большинстве случаев дешевле для потребителя, чем подогрев воды электрическими бойлерами, с учетом стоимости электроэнергии.

Во-вторых, полный отказ от централизованного горячего водоснабжения означал бы резкий рост электропотребления. Чтобы покрыть такую нагрузку, теоретически пришлось бы строить один-два дополнительных энергоблока уровня атомной электростанции. В условиях, когда энергосистема и так работает с дефицитом мощности, это выглядит нереалистично. Поэтому логика должна быть противоположной: там, где есть техническая возможность быстро восстановить или сохранить централизованное горячее водоснабжение, это нужно делать как можно оперативнее.

Что касается нынешних отключений, важно внимательно читать официальные сообщения. Во-первых, речь идет только об отдельных сетях или подсистемах. Во-вторых, это временная мера. В-третьих, в районах, где дефицита мощности нет (а такие подсистемы в Киеве, к счастью, до сих пор существуют), централизованное горячее водоснабжение не будут отключать.

Ситуацию можно сравнить с графиками отключений электроэнергии. Когда мощности не хватает, ее подают поочередно – вынужденно и временно. Но цель всегда одна: после восстановления ресурсов вернуться к нормальному режиму.

Более того, во многих городах мы уже пожинаем плоды отказа от централизованного горячего водоснабжения в прошлые годы. Массовое использование электробойлеров приводит к пиковым нагрузкам: они включаются одновременно, без таймеров и задержек, что создает дополнительные проблемы для электросетей и, в конечном итоге, увеличивает количество и продолжительность отключений.

Поэтому, если в городе есть крупные жилые комплексы, которые могут относительно быстро перейти или вернуться к централизованному горячему водоснабжению, это может существенно помочь не только им самим, но и всей городской энергосистеме. Это позволит уменьшить электрическую нагрузку, продлить периоды стабильного электроснабжения и не тратить дефицитную и дорогую электроэнергию там, где можно обойтись более дешевым ресурсом – природным газом или централизованным теплоснабжением.

В то же время там, где стоит выбор между сохранением системы отопления и поддержанием хотя бы минимальной температуры в помещениях – 10-15 °C за счет отключения горячего водоснабжения, чем допустить аварии и разрушение инфраструктуры, то, конечно, это нужно делать.

После обстрелов системы канализации в Киеве могут оставаться работоспособными / УНИАН

Если говорить о канализации, то сейчас, например, мы видим ситуацию на Троещине, где уже появляются призывы чуть ли не копать выгребные ямы или устанавливать альтернативные системы. В связи с этим возникает вопрос: насколько серьезен риск того, что во время длительных отключений канализация вообще перестанет работать – не только на Троещине, но и в других районах города? И насколько апокалиптические прогнозы, которые сейчас время от времени звучат, соответствуют действительности?

Любые прогнозы сейчас имеют ограниченный смысл, ведь мы не знаем ни масштаба, ни количества возможных ударов по инфраструктуре. Теоретически можно попытаться разрушить все. Но если исходить из того, что мы видим на практике – из работы киевских коммунальщиков, теплоэнергетиков и электроэнергетиков, – то проблем гораздо меньше, чем те, которыми они могли бы быть, учитывая масштаб и системность повреждений. Фактически, городские службы работают очень эффективно. Ни один условно мирный город типа Берлина, Вены или Лондона не справился бы с такими вызовами в аналогичных условиях. Даже их сравнительно небольшие аварии в мирное время часто приводят к гораздо более серьезным последствиям.

С точки зрения канализационных сетей, они функционируют, если температура воздуха выше нуля. По этому поводу недавно были комментарии от "Киевводоканала": как правило, внешние сети проложены ниже глубины промерзания, поэтому в большинстве случаев они остаются работоспособными. В своем доме можно постараться поддерживать минимальную температуру, чтобы система работала без перебоев.

Полезно закрыть продухи в подвалах или обеспечить небольшой дополнительный подогрев – это гораздо эффективнее, чем, например, копать выгребные ямы. Насосное оборудование в системах водоснабжения и канализации зарезервировано, и, как показывает практика, киевляне не оставались без воды больше суток.

Поэтому здесь стоит поблагодарить поставщиков и в то же время помочь со своей стороны – в пределах собственной ответственности за дом. Многим есть что сделать дополнительно, чтобы максимально оттянуть период, когда даже теоретически что-то может замерзнуть, а там уже и весна.

К счастью, уже появилось немало сообщений от жителей ОСМД, которые делятся своим опытом: как они прошли этот сложный период, проверили свои системы, минимизировали убытки. Именно об этом и нужно говорить – что есть конкретные действия. И вместо того, чтобы перекрывать дороги, лучше собраться в своем доме, посмотреть, что можно сделать, чтобы он как можно дольше удерживал тепло. Даже если тепла подают немного, этого может хватить, чтобы сохранить собственность – квартиры, ремонты, сантехнику и другое имущество. Фактически это и будет проявлением хорошего качества украинцев – умения сплочаться и самоорганизовываться, чтобы сохранить свои дома и одновременно помочь тем, кто сегодня обеспечивает поставку услуг.

Мы видим отдельные случаи, когда из-за размораживания или износа труб происходят прорывы, и дома затапливает горячей водой. Такие видео уже появляются в сети. Соответственно возникает вопрос: насколько быстро в таких случаях можно восстановить отопление и водоснабжение, и возможна ли ситуация, когда отдельные дома останутся без отопления до конца сезона?

Все зависит от масштаба повреждений. В большинстве случаев восстановление возможно. Но это требует организованных действий: жителям нужно сплотиться, найти специалистов – сантехников, сварщиков – и действовать планомерно, обязательно координируя работы с управляющими компаниями и поставщиками тепловой энергии.

Из того, что можно наблюдать сейчас в соцсетях, чатах и видео, речь идет преимущественно о локальных, точечных авариях. Массовых, системных разрушений на уровне полного выхода из строя внутридомовых сетей – таких, как это когда-то было в Алчевске с полным "размораживанием" систем, – пока не видно.

К счастью, сегодня есть и материалы, и технические решения для восстановления: фитинги, трубы, временные соединения, в том числе без сварки – пластиковые или металлопластиковые. В большинстве случаев систему можно восстановить до работоспособного состояния, если не терять время.

Ключевой момент – не искать виновных, а помогать друг другу. Причина этих аварий понятна, это страна-сосед, и сейчас важно не мешать процессу восстановления, а наоборот – включаться в него. Это тот момент, когда все должны "отработать" совместно.

Второй важный вывод – не расслабляться после завершения отопительного сезона, а сделать выводы и повысить надежность систем: заменить проблемные участки, доутеплить трубы, установить резервное питание для насосов. И это уже подтверждается практикой: дома с ОСМД, которые готовились заранее и предупреждали жильцов, сейчас имеют минимальные проблемы.

Во многих таких домах отопление есть. Там, где его нет из-за проблем с источником тепла, внутренние системы по крайней мере готовы принять тепло сразу после возобновления подачи. Не страдает электропроводка, работают насосы, система остается управляемой – и это критически важно.

Чем больше будет таких самоорганизованных домов, тем легче город будет переживать даже в условиях обстрелов. Гарантировать полную безопасность в условиях войны, конечно, невозможно. Но мы можем говорить о минимизации рисков на будущее и максимально быстром устранении уже существующих проблем.

Стоит помнить: многие меры по повышению устойчивости системы одновременно уменьшают будущие платежки. То же утепление теплопроводов означает меньшие потери тепла и меньшие расходы. То же касается насосных систем: в тех домах, где установлены инверторы или генераторы, системы продолжают работать даже во время отключений.

Если город выполняет свою часть – подает тепло, – а дом готов его принять, система работает. Если дома оказались не готовы, это означает, что нужно сделать выводы и в следующий раз быть лучше подготовленными. Стоит осознавать, что многоквартирный дом – это совместная собственность: от условной трубы на чердаке может зависеть состояние ремонта в квартире. Это не совокупность отдельных домов, где каждый отвечает только за себя, – дом работает как единое целое.

Это можно сравнить с разницей между частным автомобилем и общественным транспортом. В собственном авто вы едете куда хотите и когда хотите, но каждый километр стоит значительно дороже. В общественном транспорте руль только у водителя, вы движетесь по маршруту и остановкам, зато это дешевле. То же самое и с многоквартирным домом – он должен работать как единая система.

Если совладельцы, а в Киеве все они фактически являются гривневыми миллионерами с точки зрения стоимости своих квартир, объединятся и самоорганизуются, то за относительно небольшие средства можно сделать дом в несколько раз безопаснее и на 10-20% энергоэффективнее. К тому же существуют и существовали возможности софинансирования. В Киеве, в частности, работала программа 70/30, а также программы поддержки установки резервных источников питания, которыми уже воспользовались многие дома.

Поэтому стоит искать возможности, но главное – объединяться. Коллективные решения всегда значительно дешевле, чем потом делать ремонт в одной отдельной квартире из-за того, что в свое время не скинулись даже по 100 гривен на утепление десяти метров труб.

Что можно посоветовать тем, кто уже сейчас думает, как улучшить условия проживания в доме, где есть перебои или длительное отсутствие отопления?

Прежде всего стоит сосредоточиться на простых, но действенных шагах на уровне дома. Во многих городах, насколько известно, из систем сливали воду, чтобы избежать размораживания. Соответственно, минимум, что нужно сделать, – получить доступ к подвалам и техническим помещениям. В домах с ОСМД или ЖСК это обычно проще, но и с управляющими компаниями этот вопрос можно решить.

Далее стоит создать небольшую инициативную группу жильцов, которая проконсультируется со специалистами или мастерами: где целесообразно слить воду, и как это сделать, чтобы не создать "болото" в подвале или "каток" возле дома; какие участки являются наиболее уязвимыми. Обязательно стоит осмотреть подвалы: закрыть продухи, утеплить окна, ликвидировать щели. Для этого часто достаточно пенопласта, пленки или других доступных материалов. Собравшись на полдня, жители могут существенно уменьшить теплопотери дома.

Если на чердаке или в подвале есть открытые, неутепленные трубы отопления, их стоит доутеплить. Желательно использовать нормальный утеплитель, но даже временные решения значительно улучшают ситуацию. Это дает дополнительный запас времени: когда систему снова запускают, риск размерзания уменьшается с часов до суток.

Отдельное внимание стоит уделить стоякам в местах общего пользования. Если двери или окна там постоянно открыты, холодный воздух попадает внутрь и создает риск аварий. В таких местах можно временно закрыть отверстия пленкой, уплотнителями, поролоном или другими материалами. Если же какой-то стояк не используется, его целесообразно правильно слить и оставить в сухом состоянии, чтобы избежать повреждений.

Показательно, что массовых случаев размерзания систем в домах не наблюдается. Это означает, что в большинстве случаев и коммунальные службы, и сами жители сработали достаточно оперативно.

Сейчас ключевое – сплотиться и помогать прежде всего самим себе. Реагировать на проблемы на уровне дома значительно быстрее и эффективнее, чем ждать вмешательства извне. Простыми действиями – в собственной квартире, на лестничной клетке, в подвале – можно сделать больше, чем длительными обращениями в различные инстанции.

Именно такие практические советы мы, в частности, регулярно публикуем как ассоциация: сделайте несколько конкретных шагов – и это позволит не только минимизировать риски, но и познакомиться с соседями, сплотиться и быть готовыми к сложным периодам.

Полностью решить все проблемы сейчас невозможно – масштабы повреждений беспрецедентны. Но минимизировать последствия, пройти этот сезон более-менее приемлемо и подготовиться к следующему вполне реально. При условии, что не ждать, пока кто-то придет и сделает это за вас, а начинать с собственного дома. И именно тогда врагу станет очевидно: такие действия не работают.

О персоне: Вадим Литвин Вадим Литвин — украинский эксперт в сфере энергоэффективности, энергоаудита и энергоменеджмента. Председатель правления Ассоциации энергоаудиторов Украины. Работал над внедрением систем мониторинга энергии и аудита, а также является автором публикаций и вебинаров по энергоэффективности, включая темы настройки индивидуальных тепловых пунктов и подготовки зданий к холодному периоду. Является автором материалов для украинских СМИ на тему подготовки домов к отключениям энергоснабжения, в частности в условиях действия ограничительных мер или аварийных ситуаций.

