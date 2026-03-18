В России подняли бунт и призывают судить Путина как военного преступника

Путину предсказывают утрату власти уже в этом году.

Бывший сторонник Путина начал его критиковать

Что сказал Ремесло:

Путин войной против Украины навредил России

Пребывание у власти три десятка лет недопустимо

Кремлевский диктатор может потерять власть до конца текущего года

Война, которую начал кремлевский диктатор Владимир Путин, принесла много горя и бедствий не только Украине, но и самой стране-агрессору России. Это начинают замечать даже ярые сторонники Путина.

В частности, известный в России юрист-пропагандист Илья Ремесло в Telegram опубликовал серию гневных постов, фактически подняв бунт против кремлевского диктатора. Он заявил, что война против Украины ведется исключительно из-за личных комплексов Путина, и обвинил его в нанесении "огромного ущерба экономике РФ".

Также Ремесло раскритиковал "подавление свободы интернета и СМИ" и подчеркнул, что 30-летнее пребывание у власти недопустимо. Пропагандист уже видит признаки коллапса системы и считает, что Путин потеряет власть в этом году. А вместо отдыха диктатора должен ждать суд за военные преступления.

"Послушайте, если бы Путин действительно окружал себя людьми, которые его критикуют и не боятся говорить ему правду, которые компетентны, а не просто воруют деньги, он мог бы гораздо эффективнее воевать в той же Украине... Но он боится окружать себя такими людьми и становится из-за этого все более слабым", — отметил юрист.

Напомним, Главред писал, что элиты РФ надеялись, что Трамп сможет уговорить Путина уйти в отставку. И это само по себе является свидетельством того, насколько все устали от происходящего.

Ранее сообщалось, что российского диктатора могут отстранить в стране-агрессоре России путем дворцового переворота. Большинство российской элиты хотело бы вернуть все назад или хотя бы смягчить взаимоотношения с Европой и США.

Накануне стало известно, что большая часть элиты, вероятно, хотела бы принять предложения Трампа о замораживании войны, но Путин, похоже, не собирается останавливаться. К тому же на фоне похищения Мадуро и убийства Хаменеи его положение становится все более слабым и уязвимым, и это в Кремле прекрасно понимают.

О личности: Илья Ремесло Илья Ремесло — российский юрист, активист ОНФ и медийный деятель, известный своей провластной позицией, борьбой с оппозицией (в частности, делами против Алексея Навального). В марте 2026 года неожиданно заявил о прекращении поддержки Владимира Путина, раскритиковал войну в Украине и призвал предать Путина суду.

