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"Впереди – мрак": неожиданный сценарий бунта в РФ с "табакеркой в голову" Путину

Алексей Тесля
12 июля 2025, 03:30
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Российские силовики за продолжение войны, ведь они понимают, что остановка боевых действий рано или поздно приведет их в трибунал.
'Впереди – мрак': неожиданный сценарий бунта в РФ с 'табакеркой в голову' Путину
/ коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот

Важное из заявлений Свитана:

  • Российский бунт очень быстротечен
  • Российские силовики за продолжение войны

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан прокомментировал вопрос вероятности переворота в РФ и устранения диктатора Владимира Путина.

"В таком смысле российский бунт очень быстротечен, и прилететь табакерка может в любой висок Путину. Вопрос в силах, которые могут это организовать", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт считает, что в основном все российские силовики за продолжение войны, ведь они понимают, что остановка боевых действий рано или поздно приведет их в трибунал Гааги.

"Соответственно, табакерка в голову Путина от силовиков может прилететь только тогда, когда он начнет тормозить процессы, связанные с войной. Вот почему "ястребами" с тремя перьями в заднице считают именно силовиков. Патрушев, Нарышкин, Герасимов и пр. корчат из себя "ястребов", но они это делают вынужденно", - отмечает он.

Вместе с тем собеседник также отмечает, что среди представителей российского экономического блока есть много представителей для которых, "война – уже не мать родная".

"Ведь его представители попадают под постоянные и вечно усиливающиеся санкции. Впереди – мрак, и они это прекрасно понимают. И это как раз та движущая сила, которая будет пытаться остановить боевые действия и помешать развитию негативных для России сценариев, в том числе сценарий развала РФ. Они изо всех сил будут стараться собрать "скрепы", чтобы их империя, в том числе экономическая, не развалилась. Такое противостояние, конечно, может привести к табакерке в голову Путина. Вопрос – кем, когда, по каким причинам и для выполнения каких задач. Все будет зависеть от действий самого Путина", - добавил Свитан.

Смотрите видео - интервью Романа Свитана:

Ранее появился вопрос о возможности переворота в РФ. Даже представители Z-общественности сейчас боятся что-то говорить против российского диктатора Путина, ведь эти слова могут оказаться последними.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россию ждет переворот. Стратегия Запада нацеленная на переговоры с Путиным на самом деле неэффективна, нужно работать над переворотом внутри РФ.

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О персоне: Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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