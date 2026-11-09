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Не только записка в шампанском: 12 способов загадать желание на Новый год

Марина Иваненко
9 ноября 2026, 16:09
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Как загадать желание на Новый год, чтобы оно сбылось? 12 необычных ритуалов с мандаринами, апельсинами, монетами и елочными игрушками.
Как загадать желание на Новый год
Как загадать желание на Новый год / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Как правильно загадывать желания в новогоднюю ночь
  • Какие ритуалы проводят с мандаринами, монетами и ёлкой
  • Как, согласно народным поверьям, привлечь деньги и любовь

Новый год традиционно ассоциируется с новыми начинаниями, надеждами и мечтами. В праздничную ночь люди загадывают желания, надеясь оставить позади неудачи и приблизить важные перемены. Кто-то ограничивается одним заветным желанием под бой часов, а кто-то придерживается необычных ритуалов, передаваемых из поколения в поколение. Главред расскажет подробнее.

Существует немало способов загадать желание на Новый год - от традиционной записки с шампанским до обрядов с фруктами, елочными украшениями и монетами. В разных странах сложились свои праздничные обычаи. Например, в Испании в полночь съедают 12 виноградин, загадывая желание на каждый месяц следующего года.

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Некоторые новогодние ритуалы не требуют особой подготовки, другие имеют необычные правила. Ниже - 12 способов, которые, согласно народным поверьям, помогают символически настроиться на исполнение мечтаний.

Записка внутри елочного шара

Для этого ритуала понадобится прозрачное елочное украшение. Напишите на маленьком листочке бумаги самое заветное желание, скрутите его и положите внутрь шара. В новогодний период найдите елку на улице, девять раз обойдите её и повесьте украшение как можно выше. По поверью, так задуманное быстрее сбудется.

Желание в пустой бутылке

Еще один способ сохранить свою мечту - спрятать её в бутылке. Напишите желание на бумаге, сверните записку в трубочку и положите в пустую бутылку из-под шампанского или другого напитка. Закупорьте бутылку и поставьте в укромное место. Открывать её, по традиции, нужно после того, как желание сбудется.

Записки под подушкой

Этот вариант подойдет тем, у кого есть сразу несколько желаний. Каждое из них нужно записать на отдельном листе, сложить записки и положить под подушку в новогоднюю ночь. Утром 1 января наугад вытащите одну. Народное поверье гласит, что именно это желание сбудется в течение года.

Банка для новогодних мечтаний

Если сложно выбрать только одну мечту, можно собрать все желания в отдельной банке. Напишите их на небольших листочках и сложите в прозрачную емкость 31 декабря. Для украшения можно использовать конфеты, монеты или маленькие игрушки. Затем плотно закройте банку и спрячьте её до следующего года.

По поверью, такой ритуал помогает привлечь внимание Вселенной к задуманному. В то же время записки могут стать своеобразным напоминанием о целях, к которым стоит стремиться.

Восемь апельсинов на счастье

Этот необычный ритуал связывают с китайскими новогодними обычаями. Для него нужно подготовить восемь апельсинов. В новогоднюю ночь возьмите их в руки, подумайте о своём желании и по очереди перекатите каждый фрукт через порог дома.

После этого апельсины нужно помыть. В течение первых семи дней нового года раздавайте близким по одному фрукту, а последний, восьмой, оставьте себе. По народному поверью, такой обряд символизирует привлечение счастья, достатка и благополучия в дом.

Мандарины с написанными желаниями

Мандарины также можно использовать для создания собственного новогоднего ритуала. На каждом фрукте напишите маркером или прикрепите небольшую записку с желанием. Это могут быть слова "Мир", "Здоровье", "Любовь", "Счастье" или "Достаток". Один мандарин будет символизировать одну мечту.

После этого фрукты нужно съесть. Можно угостить ими родных, чтобы поделиться с близкими праздничными пожеланиями.

Существует и другая приметка: за минуту до полуночи нужно успеть очистить мандарин и положить его под елку. Считается, что тому, кому это удастся, предстоит счастливый год.

Цитрусовый ритуал для тех, кто мечтает о ребенке

Отдельное поверье связано с желанием пополнения в семье. В новогоднюю ночь нужно загадать такую мечту и съесть мандарин или апельсин. Если внутри фрукта окажется косточка, по народному примету, в следующем году можно ожидать радостных перемен в личной жизни.

Этот обычай относится к суевериям и, конечно, не может предсказать беременность.

Монета для финансового благополучия

Тем, кто хочет улучшить материальное положение, предлагают ритуал с монетой. Когда пробьет полночь, зажмите монету в кулаке и мысленно сформулируйте денежное желание. Когда наступит Новый год, опустите монету в бокал с шампанским и выпейте напиток.

После этого достаньте монету и положите в кошелек. Её советуют носить с собой в течение всего года как символ финансового благополучия. По примету, чем больше номинал монеты, тем больше денег она якобы обещает.

Обряд с содой для избавления от долгов

Необычный способ загадать финансовое желание связан с содой и уксусом. Накануне Нового года запишите на листе бумаги все долги, кредиты и другие обязательства. Затем насыпьте на бумагу немного соды и погасите её уксусом.

Символика обряда заключается в желании избавиться от финансового бремени. По народному поверью, такое действие должно помочь оставить долги в прошлом и начать новый год с лучшими перспективами.

Еловая ветка для исполнения желания

Для этого ритуала понадобится небольшая веточка елки. В новогоднюю ночь шепните ей своё желание и поставьте в вазу с водой на столе или тумбе.

Через три дня сосчитайте опавшие иголки. По поверью, четное количество означает, что желание сбудется уже в следующем году. Если же иголок будет нечетное количество, на исполнение задуманного придется ждать дольше.

Бенгальский огонь на новогоднее желание

Если не удалось подготовиться к празднику заранее, можно воспользоваться бенгальским огнем. Зажгите его с первым ударом часов и мысленно загадайте желание. После того как огонек погаснет, остаток рекомендуется хранить до исполнения мечты.

С этим способом связано ещё одно забавное поверье. Если после двенадцатого удара часов позвонит мужчина, желание якобы сбудется. Если же первой позвонит женщина - задуманное не сбудется.

Последнее елочное украшение

Загадать желание можно даже после праздничной ночи. Для этого нужно дождаться момента, когда придет время разбирать новогоднюю елку.

Снимая последнюю игрушку, подержите её в руках и подумайте о самой важной мечте. По народному поверью, желание, загаданное в такой момент, может сбыться довольно быстро. Игрушку можно оставить на хранение до следующего праздника как символ заветной цели.

Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как инструкцию к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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