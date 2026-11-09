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Какой предмет одежды поможет снизить влажность в ванной: необычный лайфхак

Марина Иваненко
9 ноября 2026, 04:04
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Влажность в ванной можно попробовать снизить с помощью старого носка и поваренной соли. Как работает этот домашний способ и почему вентиляция важнее?
Влажность в ванной
Влажность в ванной / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Зачем класть соль в старый носок
  • Как уменьшить влажность и запотевание зеркала
  • Почему вентиляция эффективнее домашних хитростей

После горячего душа зеркало в ванной часто покрывается мелкими капельками воды, а воздух становится влажным. Обычное протирание стекла помогает ненадолго: конденсат быстро появляется снова. Существует простой домашний способ, для которого понадобятся лишь старый хлопковый носок и несколько ложек поваренной соли. Впрочем, его возможности имеют определенные ограничения. Главред расскажет подробнее.

По информации издания Blikk Rúzs, соль используют в домашних методах борьбы с избыточной влажностью благодаря её способности поглощать воду при определённых условиях. Такой самодельный поглотитель не требует специальных инструментов и почти ничего не стоит, однако не может полностью устранить пар, образующийся во время горячего душа.

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Причина запотевания зеркала заключается в конденсации: водяной пар из воздуха соприкасается с более холодной поверхностью стекла и превращается в мелкие капли воды. Особенно заметной эта проблема становится в ванных комнатах без окон или с недостаточной вентиляцией.

Хлопчатобумажный носок с солью поможет впитывать влагу

Чтобы сделать самодельный поглотитель влаги, не нужны специальные приспособления. Возьмите чистый и полностью сухой хлопковый носок и насыпьте внутрь несколько столовых ложек поваренной соли. Затем плотно завяжите его верхнюю часть веревкой или узлом, чтобы кристаллы не высыпались.

Готовый мешочек можно положить или подвесить в сухом месте ванной комнаты, где на него не будут попадать брызги. Важно, чтобы он не соприкасался непосредственно с водой.

Соль способна поглощать влагу из окружающей среды, поэтому её используют в различных бытовых способах осушения. Однако обычная поваренная соль начинает поглощать заметное количество воды только при относительно высокой влажности воздуха.

Не стоит ожидать, что один носок с солью полностью устранит запотевание зеркала после горячего душа. Несколько ложек соли не способны поглотить весь водяной пар, который быстро скапливается в помещении.

Как помыть зеркало без разводов
Как помыть зеркало без разводов / Инфографика: Главред

Когда домашний способ может сработать, а когда - нет

Самодельные поглотители влаги могут быть полезны преимущественно в небольших закрытых помещениях, где влажность сохраняется в течение длительного времени. Однако во время горячего душа в ванной образуется значительное количество водяного пара, поэтому несколько ложек соли вряд ли заметно повлияют на ситуацию.

Если зеркало все равно запотевает, это не значит, что мешочек сделан неправильно. Просто возможности такого способа довольно ограничены. Он может помочь при незначительной влажности, но не заменит полноценного осушения помещения.

Время от времени проверяйте содержимое носка. Если соль намокла или собралась в комки, её стоит заменить на сухую. Также не оставляйте влажную соль возле металлических поверхностей: она может ускорять коррозию.

Видео о том, как сделать так, чтобы зеркало в ванной не запотевало, можно посмотреть здесь:

Как предотвратить запотевание зеркала в ванной

Самый эффективный способ борьбы с избыточной влажностью - правильная вентиляция. Если в ванной есть вытяжной вентилятор, включите его перед душем и оставьте работать ещё некоторое время после водных процедур. Если в помещении есть окно, поможет короткое интенсивное проветривание.

Это важно не только для того, чтобы зеркало оставалось чистым. Постоянно влажный воздух создает благоприятные условия для появления плесени, которая может распространяться на стенах, потолке и в швах между плиткой.

Если запотевание зеркала доставляет неудобства, можно воспользоваться специальными средствами против конденсата. Еще один вариант - установить зеркало с подогревом, которое помогает предотвратить образование капель на поверхности стекла.

Уменьшить количество водяного пара также поможет душ с чуть более прохладной водой и меньшей продолжительностью. Чем меньше горячей воды испаряется, тем меньше влаги скапливается в воздухе.

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Об источнике: Blikk Rúzs

Blikk Rúzs - популярный венгерский женский онлайн-таблоид, специализирующийся на лайфстайл-темах, советах для дома и новостях шоу-бизнеса. Издание известно своим легким развлекательным стилем и громкими заголовками, которые превращают повседневные советы в "сенсационные открытия". Это типичный ресурс для быстрого чтения, где практические бытовые рекомендации сочетаются с эмоциональной подачей информации.

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