ВСУ нанесли удар по дроновому центру "Рубикон" и еще трем целям РФ - Генштаб

Генштаб назвал Бердянск наиболее ценной целью, где под удар попал один из самых боеспособных центров управления дронами оккупантов.

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ВСУ разгромили четыре пункта управления дронами РФ / Коллаж: Главред, фото: 31-я отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Леонида Ступницкого, 28-я ОМБр им. Рыцарей Зимнего похода

Кратко:

За сутки поражены четыре пункта управления БПЛА оккупантов

Самая ценная цель - подразделение "Рубикон" в Бердянске

Еще один удар пришелся на Брянскую область в РФ

Силы обороны Украины за сутки поразили четыре пункта управления беспилотниками российской оккупационной армии. В Бердянске под обстрел попало подразделение "Рубикона" - одного из самых боеспособных дронных центров агрессора. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Что известно об ударе по "Рубикону" в Бердянске

По данным Генштаба, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области были поражены пункт временной дислокации и пункт управления БПЛА подразделения, входящего в состав "Рубикона".

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В Генштабе подчеркнули, что этот российский дронный центр атакует не только позиции украинских войск, но и терроризирует мирных жителей прифронтовых общин. Окончательные потери оккупантов в настоящее время устанавливаются.

"Потери врага еще уточняются, но эффект уже ощутим: каждый выведенный из строя пункт управления - это меньше российских дронов над нашими позициями и дорогами", - говорится в сообщении.

Где еще были поражены пункты управления оккупантов

Кроме Бердянска, "без пультов", как выразились в Генштабе, остались оккупанты вблизи Олешек в Херсонской области. Еще один пункт управления беспилотниками армии РФ был поражен в Донецкой области, в районе Белицкого.

Четвертая цель расположена уже на территории самой России. В Брянской области, в районе Александровского, был нанесен удар по пункту управления БПЛА.

В Генштабе заверили, что удары по военным объектам противника продолжатся.

"Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться до тех пор, пока Россия полностью не прекратит вооруженную агрессию против Украины", - подчеркнули в Генштабе.

FPV-дрон / Инфографика: Главред

Как россияне применяют дроны на фронте

Начальник штаба БПЛА 93-й ОМБр Дзюбенко в интервью Главреду отметил, что беспилотники стали главной составляющей современной войны для обеих сторон.

"Если раньше беспилотная составляющая была нововведением или дополнительным элементом классической войны, то теперь это основной элемент. Причем как у нас, так и у противника", - подчеркнул военный.

Объясняя, почему борьба с дронными подразделениями врага настолько важна, он обратил внимание на то, сколько задач теперь выполняют беспилотники.

"Во время российско-украинской войны произошла настоящая дронная революция. Дроны делают почти всё: ведут разведку, проводят эвакуацию, корректируют огонь и наносят удары по врагу", - пояснил Дзюбенко.

Удары по военным объектам РФ - новости по теме

Как сообщал Главред, Силы обороны регулярно наносят удары по военной инфраструктуре оккупантов на фронте и в самой России. 31 октября украинские военные нанесли удары ракетами "Нептун" и дронами по комбинату "Каменский" в Ростовской области РФ. По данным Генштаба, там подтверждено возгорание склада готовой продукции и повреждены четыре производственных цеха.

Днем ранее под удар попало и ракетное вооружение агрессора. В Курской области вблизи Фатежа была поражена пусковая установка "Искандер-М" в районе перегрузки баллистических ракет. Также под удар попали склады боеприпасов и ремонтные подразделения российской армии.

Силы обороны не обходят стороной и российское производство беспилотников. В октябре Генштаб подтвердил поражение предприятия "Робоавиа" в Ростовской области РФ, которое производит БПЛА для армии агрессора. Кроме того, 12 октября в Брянской области был поражен склад МТЗ подразделения ракетной бригады.

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

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