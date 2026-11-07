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РФ может прибегнуть к новой тактике под Херсоном: есть ли угроза штурма города

Мария Николишин
7 ноября 2026, 22:21
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Обозреватель не ожидает крупного штурма города, но предупреждает об усилении обстрелов.
РФ может прибегнуть к новой тактике под Херсоном: есть ли угроза штурма города
Решится ли враг форсировать Днепр / коллаж: Главред, фото: 22-я отдельная механизированная бригада, deepstatemap

Главное из заявления эксперта:

  • Россия стянула дополнительные силы в Олешки во время режима тишины
  • Оккупанты могут попытаться переправить небольшие группы в Херсон
  • Масштабный штурм города маловероятен

Российские оккупационные войска могут попытаться переправить пехоту из оккупированных Олешек через Днепр к окраинам Херсона или в сам город. Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV.

Наращивание российской группировки на левом берегу эксперт расценивает как сигнал, который не стоит игнорировать.

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"Это опасно. Теоретически это может привести к тому, что они попытаются пересечь Днепр и проникнуть своими пехотными группами на правый берег - будь то на окраины Херсона или в сам Херсон", - отметил он.

По его оценке, речь идет не о полноценной операции по захвату областного центра, а о тактике просачивания, которую россияне могут применить в условиях ограниченной видимости.

"Я говорю о небольших пехотных группах, которые могут переправиться на правый берег под прикрытием тумана, дождя - погодных условий", - сказал эксперт.

Усилит ли РФ давление на гражданское население

Помимо риска проникновения вражеских групп, Попович прогнозирует усиление давления на жителей Херсона. По его мнению, оккупанты и в дальнейшем будут усиливать террор в отношении местного населения.

"Это обстрелы, это использование дронов, это бомбы и так далее", - перечислил обозреватель.

Почему крупного форсирования Днепра не ожидается

Масштабную наступательную операцию с целью захвата Херсона эксперт считает маловероятной. Ключевая причина заключается в ограниченности сил, которые Россия сосредоточила под Олешками.

"Тысяча личного состава, о которой сейчас идет речь, - это не то количество, с помощью которого можно организовать крупный штурм Херсона", - подчеркнул Попович.

Для полноценного наступления через реку, по словам обозревателя, понадобятся значительные ресурсы: форсирование Днепра и захват плацдарма, который впоследствии придется расширять, удерживать и снабжать.

Олешки
Олешки / Инфографика: Главред

Сколько военных РФ завезла на левобережье Херсонской области

Начальник отделения беспилотных систем 34-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Ярослав Мороз говорил, что российская оккупационная армия воспользовалась гуманитарным режимом тишины в Олешках и перебросила на левобережье Херсонской области более тысячи военных.

По его словам, враг скопил силы на тех позициях, с которых его выбивали последние полгода. Фактически оккупанты приблизились к линии соприкосновения на 20 километров.

"Массированных штурмовых действий в настоящее время нет. Но мы к ним готовы", - подчеркнул он.

Херсон
Херсон / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны отмечали, что 3–4 ноября российские войска штурмовали украинские позиции сразу на нескольких участках фронта - от севера Сумской области до Запорожской области, однако подтвержденного продвижения не добились. Наиболее горячим стало Константиновско-Дружковское направление, где противник за двое суток атаковал 24 раза.

Аналитический проект DeepState обновил интерактивную карту боевых действий, зафиксировав изменения на фронте. Оккупационная армия РФ добилась территориальных успехов на Гуляйпольском направлении. Армии РФ удалось расширить зону контроля вблизи села Гуляйпольское Пологовского района Запорожской области.

Пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что российским оккупационным войскам удалось проникнуть в северные районы Купянска в Харьковской области и закрепиться там небольшими группами. В настоящее время в городе находятся как украинские, так и российские подразделения.

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О персоне: Денис Попович

Денис Попович – военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005–2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".

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