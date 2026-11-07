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Встреча с Путиным и красные линии: Зеленский озвучил позицию Украины

Мария Николишин
7 ноября 2026, 17:13
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Зеленский назвал мучительными для украинцев слова Трампа о том, что Россия в ходе войны якобы "почти ничего не делала".
Встреча с Путиным и красные линии: Зеленский озвучил позицию Украины
Зеленский изложил свою позицию по поводу переговоров и уступок / коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, t.me/V_Zelenskiy_official, whitehouse.gov

Читайте в материале:

  • В каких случаях Зеленский готов сесть за стол переговоров с Путиным
  • Почему опыт перемирия в Олешках важен для Украины
  • Что президент ответил на заявления Трампа о войне и потерях РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести прямые переговоры с Владимиром Путиным. Он также добавил, что Киев рассчитывает, что президент США Дональд Трамп использует свои рычаги влияния на Кремль.

Главред собрал основные заявления Зеленского в интервью CNN.

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Где Зеленский готов встретиться с Путиным для переговоров

Главной темой беседы президента Украины с журналистом CNN Джейком Таппером стала возможность проведения саммита лидеров. Владимир Зеленский исключил российскую столицу из списка потенциальных мест проведения, однако обозначил несколько регионов, где Киев согласился бы на такую встречу.

"Мы готовы встретиться в любой стране, только не в Москве. В Соединенных Штатах или где-нибудь в Европе, либо на Ближнем Востоке", - подчеркнул глава государства.

Ключевую роль в подталкивании Кремля к диалогу украинский лидер отводит Вашингтону.

По его мнению, хозяин Белого дома располагает достаточными инструментами, чтобы склонить Путина к личной встрече, и может опираться на свои давние контакты с российским диктатором.

"Он может это сделать. Он - президент Соединённых Штатов. Он всегда говорил, что у него очень хорошие, прекрасные, прочные отношения с Путиным", - пояснил Зеленский.

Что показало перемирие в Олешках в Херсонской области

В качестве аргумента в пользу того, что остановить боевые действия можно без затяжных процедур, президент привел конкретный пример с юга страны.

По словам Зеленского, локальная пауза в Олешках в Херсонской области опровергла тезисы, которые регулярно звучат во время консультаций делегаций.

"Когда проходят встречи на уровне переговорных групп - трехсторонние, двусторонние, неважно - различные стороны заявляют, что нужно время для подготовки к прекращению огня. Они говорят, что сложно осуществлять мониторинг, что необходимо отвести вооружение, а Украина должна создать буферную зону", - напомнил президент.

В то же время опыт Олешок показал обратное. Контроль за линией фронта сегодня обеспечивают беспилотники, которые позволяют мгновенно фиксировать видеодоказательства возможных нарушений. Локальную паузу согласовали очень быстро, и механизм заработал.

Расширить такую практику, по оценке главы государства, мешает лишь отсутствие политической воли в Кремле. Посредником в этом процессе Киев видит Вашингтон.

"Надеюсь, что мы найдем способ подтолкнуть Путина к миру. Мы можем это сделать при посредничестве США", - выразил надежду Зеленский.

Олешки
Олешки / Инфографика: Главред

Как результаты промежуточных выборов в США повлияют на поддержку Украины

Помимо роли Белого дома, президент Украины обратил внимание на изменения в американском законодательном органе. По итогам промежуточных выборов демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса, и Владимир Зеленский рассчитывает, что это положительно скажется на помощи Киеву.

Глава государства рассказал, что уже получил заверения от новоизбранных конгрессменов и представителей Демократической партии.

По его словам, эти политики не ставят Украину и Россию в один ряд и не поддерживают идею территориальных уступок Москве. В то же время Зеленский подчеркнул, что для Киева важно сохранить поддержку обеих американских партий.

"Они на нашей стороне, не пытаются балансировать между нами и Россией. Они не боятся называть Россию агрессором. Они не хотят отдавать нашу землю Путину", - пояснил президент.

Украинский лидер напомнил, что страна переживает сложный период из-за массированных ударов по гражданской и энергетической инфраструктуре, в частности по школам. Для атак Россия применяет иранские дроны, баллистические и крылатые ракеты.

"Именно поэтому я сказал, что мы действительно рассчитываем на усиление двухпартийной поддержки. Она нам очень нужна", - подчеркнул Зеленский.

Встреча с Путиным и красные линии: Зеленский озвучил позицию Украины
Политическая система США / Инфографика: Главред

Как Зеленский отреагировал на слова Трампа о том, что Россия почти ничего не делала

Несмотря на надежды, возлагаемые на Вашингтон, часть разговора касалась резких высказываний самого Дональда Трампа. Джейк Таппер напомнил, что заявление президента США прозвучало через несколько часов после российского удара по парку в Харьковской области, где погибли учительница и её годовалый ребёнок.

Владимир Зеленский признал, что украинцы ожидали услышать от руководства США совершенно другие послания. Он отметил, что Соединенные Штаты являются самой могущественной страной мира и крупнейшим поборником свободы, то есть именно той ценности, за которую сегодня борется Украина. Любое преуменьшение масштабов агрессии общество, ежедневно подвергающееся смертоносным атакам, воспринимает крайне тяжело.

"Это очень больно для всех нас", - подчеркнул Зеленский, комментируя слова Трампа.

Почему Украина выступает против переговоров с Россией о безопасности Европы

Еще одним принципиальным моментом интервью стала последовательность будущих договоренностей. Владимир Зеленский считает опасным стремление Москвы начать диалог о пересмотре европейской системы безопасности, обходя вопрос о завершении войны.

Как пояснил президент, сначала партнеры должны согласовать условия прекращения российской агрессии против Украины и определить гарантии для Киева. Только после этого, по его логике, можно переходить к обсуждению отношений между Европой и Россией.

Зеленский также предостерег от повторения исторического сценария, когда великие державы делили сферы влияния на континенте.

"Мы не хотим „Ялты 2.0". Не хотим, чтобы Россия нас разделила. Мы боремся за свободу и гибнем за свободу", - заявил он.

Сочувствует ли Зеленский российским солдатам, гибнущим на войне

В конце беседы журналист CNN затронул тему, которую часто поднимает Дональд Трамп, - потери среди российских военных. Владимир Зеленский ответил, что не испытывает сожаления к оккупантам, вторгшимся на украинскую землю.

Ответственность за их участие в войне, по его убеждению, лежит на Путине, однако и сами военные действуют сознательно.

"Во-первых, извините, возможно, кому-то будет неприятно это слышать, но я не плачу, когда вижу, что российские солдаты, находящиеся на нашей территории и убивающие наших людей, гибнут. Это выбор одного человека, что эти солдаты не свободны. Но у них есть собственный разум... Это выбор Путина - отправить их на чужую землю. И вы видели, что значительная часть нашей страны была оккупирована, а там всё разрушено и сожжено, всё... Нет школ, нет церквей, всё было разрушено. Вот какое лицо у этих солдат", - отметил глава государства.

Президент напомнил, что на оккупированных территориях уничтожены жилые дома, учебные заведения и храмы. Чтобы защитить людей от дальнейших ударов, Украине необходимы средства противовоздушной обороны, пока Вашингтон не добьётся от Кремля согласия на мирный диалог.

"Нам нужна противовоздушная оборона, ракеты, потому что мы хотим выжить, мы хотим жить, пока президент Трамп не заставит Путина сесть за стол переговоров", - подытожил Зеленский.

Смогут ли демократы преодолеть вето Трампа на помощь Украине

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев отметил, что поражение республиканцев на выборах в Конгресс США не восстановит масштабную поддержку Украины, которая существовала при администрации Джо Байдена. Даже сильный результат демократов не дает им инструментов, чтобы изменить курс Белого дома.

По его словам, конституционные механизмы оставляют последнее слово за хозяином Овального кабинета.

"Но вернуться к повестке дня Байдена не удастся: неизбежно будет наложено президентское вето, а голосов для его преодоления, даже при условии убедительной победы демократов, не наберется. Так же как и не наберется достаточное количество голосов для импичмента Трампа", - подчеркнул он.

PURL
PURL / Инфографика: Главред

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Об источнике: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное новостное агентство.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также за рубежом находится множество филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и в Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" вещает в 212 других странах мира через спутник. Во всём мире выпуски новостей телекомпании смотрят более 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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