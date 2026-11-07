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РФ начала использовать новую систему наведения дронов: в ГУР раскрыли угрозу

Алексей Тесля
7 ноября 2026, 16:14обновлено 7 ноября, 17:23
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Россия вывела на орбиту 32 спутника "Рассвет" двумя партиями – в марте и июле.
РФ начала использовать новую систему наведения дронов: в ГУР раскрыли угрозу
РФ использует спутники для навигации дронов / Коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

Главное:

  • Россия вывела на орбиту 32 спутника "Рассвет" двумя партиями
  • "Рассвет" может обеспечивать двусторонний обмен данными с российскими беспилотниками

Страна-агрессор Россия приступила к использованию собственной спутниковой группировки "Рассвет" для обеспечения военной связи над территорией Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

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"По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР), в этом году Россия вывела на орбиту 32 спутника "Рассвет" двумя партиями – в марте и июле. В прошлом месяце российское правительство заявило, что РФ запустила более 30 спутников", – говорится в сообщении.

Что известно о новой спутниковой системе РФ

Как отмечает агентство, система "Рассвет" может обеспечивать двусторонний обмен данными с российскими беспилотниками. Это позволит разведывательным БПЛА передавать информацию в режиме реального времени, а операторам ударных дронов – корректировать их маршруты непосредственно во время полета, в частности в зависимости от изменения расположения целей или для уклонения от средств противовоздушной обороны.

Пресс-секретарь ГУР Андрей Юсов в письменном комментарии Reuters подтвердил использование Россией спутниковой системы "Рассвет" в военных целях над территорией Украины.

"Россия использует спутниковую систему "Рассвет" над территорией Украины в военных целях… В долгосрочной перспективе это может повысить эффективность ударных и разведывательных БПЛА и затруднить их перехват системами радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки", – говорится в комментарии.

В то же время, по его словам, нынешнего количества спутников недостаточно для обеспечения непрерывного покрытия территории Украины, поэтому связь доступна периодически – во время пролета спутников над соответствующими районами.

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/ Инфографика: Главред

До 1000 ракет и дронов: раскрыты предполагаемые планы новых ударов по Украине

По информации издания The New York Times, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль представил европейским партнёрам в Париже документ, который, как утверждается, содержит перехваченный российский план атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Согласно материалам, оказавшимся в распоряжении журналистов, речь идёт о масштабной операции, направленной на последовательное выведение из строя энергетической системы страны. Предполагается использование до 1000 единиц вооружения, включая ракеты, беспилотники и авиационные бомбы.

В перечне возможных объектов поражения значатся электрические подстанции, гидроэлектростанции, теплоэлектростанции и котельные. Особое внимание в документе уделяется атомной энергетике, поскольку её стабильная работа имеет решающее значение для электроснабжения Украины.

Как следует из представленного плана, одной из предполагаемых задач может стать прекращение работы трёх действующих украинских атомных электростанций. Для достижения этой цели, согласно утверждениям документа, рассматривается возможность атак на открытые распределительные устройства, обеспечивающие связь АЭС с общей энергосетью. Эти объекты расположены на расстоянии менее одной мили от ядерных реакторов.

Как писал Главред, ранее под ударами оказались 13 регионов Украины. Зафиксированы разрушения жилых домов, инфраструктуры и железной дороги.

Напомним, ранее Россия сбросила пять управляемых авиабомб на жилые дома в Запорожье. Известно о 12 погибших, среди них трое детей.

Ранее сообщалось о том, что российская авиабомба попала в две маршрутки в Краматорске Донецкой области: погибли 30 человек, еще 18 получили ранения.

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Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

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