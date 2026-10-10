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РФ атаковала 13 регионов Украины: Зеленский раскрыл, что должно остановить Кремль

Юрий Берендий
10 октября 2026, 12:49
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В Запорожье погибли 12 человек, среди них трое детей, а судьба еще 12 жителей разрушенных домов до сих пор неизвестна.
Зеленский отреагировал на удар КАБами по Запорожью
Зеленский отреагировал на удар КАБами по Запорожью / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГСЧС Запорожья

Ключевые тезисы:

  • Россия сбросила пять КАБ на жилые дома Запорожья
  • Погибли 12 человек, среди них трое детей
  • Зеленский пообещал ответить на российские удары

Россия "поблагодарила" за снятие санкций на экспорт дизельного топлива, сбросив пять управляемых авиабомб на жилые дома в Запорожье. Известно о 12 погибших, среди них трое детей, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Еще 14 человек ранены, состояние двоих из них тяжелое - врачи борются за их жизни. Выясняется информация о еще 12 людях, которые могли находиться в домах, на местах продолжаются поисково-спасательные операции.

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По словам президента, ночью под ударами оказались 13 регионов Украины. Зафиксированы разрушения жилых домов, инфраструктуры и железной дороги.

Зеленский: Россия должна почувствовать потери

Глава государства подчеркнул, что ночная атака показала, как в Кремле воспринимают любое ослабление давления. По его мнению, Москве нужны совсем другие сигналы.

"Эта ночь стала ещё одним подтверждением того, что в России воспринимают любое ослабление давления как сигнал, что воевать дальше якобы можно, что сбрасывать бомбы на города якобы можно. Нужны другие сигналы. Россия должна понять, что войну нужно останавливать, и для этого она должна ощущать свои потери", - добавил он.

Зеленский отметил, что именно украинская дальнобойность сейчас наносит такие потери РФ.

"И наши ответы на российские удары будут", - заявил президент.

В Запорожье 11 октября объявлен Днем траура, сообщил и.о. главы Запорожской ОГА Михаил Семикин в Telegram.

Инфографика КАБ, инфографика
Что такое КАБ / Инфографика: Главред

Остановят ли удары по НПЗ войну России

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду отмечал, что ключ к истощению России - лишить ее дизельного топлива.

"Прежде всего это нужно для того, чтобы в России не было дизельного топлива. Не будет дизеля - российская экономика остановится. Сколько бы российские власти ни печатали рублей, сколько бы они ни выкручивались, это не поможет", - подчеркнул специалист.

Даже мобилизация, по его оценке, не спасет Кремль без топлива, ведь от него зависит вся армейская логистика.

"Если не будет дизельного топлива, то Путин может мобилизовать сколько угодно, это будет "до лампочки": как он перевезет мобилизованных, как обучит. Для всего этого нужно дизельное топливо, потому что Россия живет на нем", – пояснил Загородний.

В то же время, оценивая более широкие возможности украинской дальнобойности, эксперт не исключил, что следующими целями станут энергетические объекты и газовая инфраструктура РФ.

"Украина уже готова наносить удары по очень уязвимым точкам России, что остановит функционирование российской экономики", – подытожил эксперт.

Дизельное соглашение Трампа и Путина – новости

Как писал Главред, 9 октября Дональд Трамп после разговора с Путиным заявил, что Россия "немедленно" поставит на мировой рынок более 300 тысяч тонн дизельного топлива. Впоследствии Минфин США выдал лицензию на продажу и импорт российского дизельного топлива до 7 апреля 2027 года. Общий объем поставок, по словам президента США, может достичь почти 4,8 млн тонн.

Зеленский раскритиковал такое решение Вашингтона. Ослабление санкций без долгосрочной договоренности о деэскалации он назвал "очевидной слабостью". Президент предложил зеркальный подход: Украина не будет уничтожать российские НПЗ, если Россия не будет разрушать украинскую энергетику.

Трамп отверг критику со стороны Киева. Он поблагодарил Путина за дизельное топливо и заявил, что цены на нефть уже снижаются. По данным Axios, решение стало ответом на игнорирование Киевом просьб США прекратить удары по российским НПЗ.

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О персоне: Тарас Загородний

Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаеве) - политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

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