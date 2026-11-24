Рекордное ослабление полярного вихря над Арктикой повысило вероятность наступления более холодной погоды в Европе.

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Учёные заметили аномалию над Арктикой / Фото: УНИАН

Вы узнаете:

Что случилось с полярным вихрем в ноябре

Почему подобного не фиксировали с 1958 года

Стоит ли ждать морозов и снега в декабре

Над Арктикой на высоте около 30 километров ветер в стратосфере изменил направление с западного на восточное 10-11 ноября. Ослабление полярного вихря повышает вероятность более холодного декабря в Европе, однако морозов и снега не гарантирует. О рекорде рассказала метеоролог NOAA Эми Батлер в блоге ENSO.

По её словам, нынешнее явление опередило предыдущие самые ранние случаи - конец ноября 1968 и 2025 годов - более чем на две недели.

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"Это самое раннее SSW за всю историю наших наблюдений с 1958 года, и не на немного - более чем на две недели", - отметила Батлер.

Изменение направления ветра зафиксировали на уровне давления 10 гПа на 60-й параллели северной широты - это главное условие, чтобы говорить о так называемом большом внезапном стратосферном потеплении. Во время него воздух в полярной стратосфере резко нагревается, а ветры, кружащие вокруг полюса, ослабевают или меняют направление.

В этом году вихрь сначала вытянулся и сместился от полюса, а затем разделился на две части. В ноябре циркуляция начала восстанавливаться, однако ветровое кольцо пока не вернуло прежнюю силу. В то же время Батлер признала, что последствия такого раннего явления трудно предсказать.

"Поскольку мы никогда не видели столь раннего явления, мы на самом деле не знаем наверняка, будут ли его последствия иными", - добавила она.

Что вызвало ослабление полярного вихря

Вихрь ослабила серия планетарных волн, которые переносят энергию из тропосферы в стратосферу. Первая волна в конце октября сжала и ослабила его, а ноябрьская - оттолкнула от полюса. Главным триггером Батлер назвала блокирующие антициклоны над Аляской и вблизи Скандинавии.

В британской метеослужбе Met Office добавляют, что, по данным реанализа ECMWF, совокупная сила этих волн превысила ранее известные примеры. Явление Эль-Ниньо способно усиливать такие волны, однако на этот раз его влияние не подтвердилось, а расщепление вихря чаще связывают с Ла-Ниньей.

Принесет ли полярный вихрь холодный декабрь в Европу

Изменения в стратосфере обычно доходят до поверхности Земли с опозданием от двух до шести недель - то есть примерно на стыке ноября и декабря. Ослабленный вихрь может расшатать струйное течение, которое управляет движением воздушных масс, и открыть путь арктическому воздуху в умеренные широты.

Впрочем, в начале ноября в Арктике ещё нет столько морозного воздуха, как в разгар зимы. В Met Office также отмечают, что речь идёт лишь о вероятностях.

"Это лишь смещение вероятностей, а не гарантированная холодная волна", - говорится в блоге метеослужбы.

Модельное исследование портала Severe Weather Europe на основе смоделированных зим с похожей конфигурацией атмосферы - с сильным Эль-Ниньо и западной фазой квазидвухгодичной осцилляции (QBO) - указывает на более высокие шансы на более холодный и снежный декабрь в Центральной Европе. В то же время автор расчетов Андрей Флис предупреждает, что это не прогноз погоды на эту зиму. В американском NOAA ожидали, что более холодная погода пройдет через одну-две недели, а Североатлантическая осцилляция (NAO) вернется к норме.

Какой будет зима после рекордного ослабления полярного вихря

Климатолог Джуда Коэн в комментарии Gizmodo предположил, что зимние условия вернутся, однако их суровость пока под вопросом.

"Думаю, мы увидим возвращение к более зимним условиям, но насколько суровым - пока неизвестно", - сказал Коэн.

Он также отметил, что моделям будет сложно точно описать дальнейшее развитие событий.

"Ситуация изменчива, и модели будут давать сбои, поэтому мы ждем и наблюдаем, как всё будет развиваться", - добавил климатолог.

Исследовательница Андреа Лопес Ланг в том же материале объяснила, почему исторические аналогии на этот раз мало помогают.

"Это происходит так рано в сезоне, что наши исторические данные, по сути, не отражают того, что на самом деле происходит", - отметила она.

Погода зимой - новости по теме

Как сообщал Главред, арктический воздух на этой неделе принесет резкое похолодание в Украину и соседние страны. По прогнозу метеоролога MetDesk Брендана Вуда, на выходных температура в Украине, Польше, Германии и странах Балтии может опуститься на 5–15 градусов ниже нормы. Первыми снегопады затронут восток Украины.

Тем временем над Европой бушует мощный циклон. Он несет сугробы снега до 35 сантиметров и морозы до -20 градусов. Накроет ли непогода Украину, объяснили синоптики.

В то же время часть синоптиков прогнозирует зиму, более тёплую, чем обычно. Синоптик Вероника Филоненко заявила, что в этом году зима в Украине будет на 1,5–2 градуса теплее климатической нормы. После аномального тепла, по её словам, всё же наступят морозы.

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