Однако этот метод подходит только для поверхностей, устойчивых к воздействию кислот: уксус может повредить некоторые покрытия.

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Как удалить известковый налет с крана без трения / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Как удалить известковый налет с крана без царапин

Почему уксус на бумаге действует лучше, чем спрей

Для каких смесителей этот метод опасен

Известковый налет на смесителе можно удалить без агрессивного средства от накипи и интенсивного трения. Достаточно бумажного полотенца, смоченного разбавленным уксусом: такой компресс удерживает кислоту непосредственно на отложениях, и при тонком слое результат заметен уже через 10–15 минут, сообщает Wprost.

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Белые ободки вокруг излива, матовые потеки на ручках и твердый налет у основания крана делают даже только что вымытую сантехнику неопрятной. Влажная тряпка в такой ситуации почти не помогает.

"Накипь - это не загрязнение, которое достаточно просто стереть. Это минеральный осадок, который нужно растворить или удалить механически", - подчеркивает автор материала.

Причина в жёсткой воде, содержащей ионы кальция и магния. Когда капли высыхают, минералы остаются на металле и постепенно образуют шероховатую пленку. Чаще всего она появляется у основания смесителя, где долго задерживается влага, на изливе и аэраторе, на стыках деталей, в местах, куда регулярно капает вода, а также на ручках со следами мокрых ладоней.

Один из основных компонентов такого налета - карбонат кальция. Уксусная кислота вступает с ним в реакцию, образуя растворимые соли кальция, воду и углекислый газ. Поэтому уксус справляется с тем, что не поддается обычному протиранию.

Ключевую роль играет не только кислота, но и продолжительность её контакта с отложениями. При распылении большая часть средства стекает с округлой поверхности смесителя, а смоченная бумага удерживает раствор рядом с отложениями.

Как приготовить компресс и как долго его держать

Для процедуры понадобится белый спиртовой уксус 10%, обычная вода и несколько листов бумажного полотенца. Если смешать уксус с водой в соотношении 1:1, получится раствор с концентрацией уксусной кислоты около 5%. Перед использованием стоит проверить рекомендации производителя, ведь некоторые покрытия, в частности хромированные, могут плохо реагировать на кислоты или на длительный контакт с ними.

Если производитель разрешает использовать разбавленный уксус, следует действовать следующим образом:

очистить смеситель от пыли и остатков мыла мягкой влажной салфеткой;

смешать полстакана уксуса с полстаканом воды;

сложить полотенце полосками и окунуть в раствор;

приложить полоску к налёту так, чтобы жидкость не стекала на чувствительные поверхности;

подождать 10–15 минут, а дольше - до 30 минут - только если это допускает производитель;

снять бумагу и осторожно протереть поверхность мягкой губкой;

тщательно смыть, высушить и отполировать микрофиброй.

Тонкий слой камня обычно исчезает после одной процедуры. Толстый налет поддается хуже и за полчаса может не сойти полностью.

Самые стойкие отложения скапливаются там, где смеситель соединяется с умывальником: вода застаивается в небольшом углублении и после испарения оставляет минеральный налет.

"Сворачиваю полотенце в тонкий валик, смачиваю раствором и выкладываю вокруг основания смесителя. Благодаря этому жидкость попадает в узкую щель, до которой трудно добраться губкой", - делится автор. Размягченный налет после этого удаляют мягкой щеточкой. Метод нельзя применять, если уксус может попасть на мрамор, травертин, известняк или другой чувствительный к кислотам материал.

Как защитить смеситель от накипи с помощью свечи / Инфографика: Главред

Когда уксус вредит и как не допустить появления нового налета

Несмотря на эффективность против известковых отложений, уксусная кислота подходит не для любой сантехники. Особой осторожности требуют чёрные, золотые и цветные смесители, матовые и шлифованные поверхности, PVD-покрытия и другие декоративные отделки, повреждённый или облупившийся хром, а также элементы из натурального камня.

"Не следует считать, что любой хромированный смеситель устойчив к уксусу. Некоторые производители прямо не рекомендуют его использовать", - предупреждает автор материала.

В таких случаях лучше выбрать средство, предназначенное для конкретной поверхности. Также категорически нельзя смешивать уксус с хлорным отбеливателем, ведь такая комбинация может выделять токсичный хлор.

Уровень жесткости воды уксус не изменяет, поэтому новые отложения он не предотвратит. Сделать их менее заметными помогают простые привычки: вытирать смеситель насухо после использования, удалять свежие капли мягкой микрофиброй, регулярно чистить аэратор в соответствии с инструкцией производителя, ремонтировать протекающий кран и не пользоваться жесткими губками и абразивными порошками.

"Наибольший эффект дает осушение поверхности. Если вода не испарится на смесителе, она не оставит на нём очередную порцию минералов", - отмечает автор.

Смотрите видео о том, как легко и быстро очистить кран:

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