Продолжительность работы посудомоечной машины не всегда свидетельствует о количестве потребленной электроэнергии.

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Какой режим посудомоечной машины самый экономичный / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему экопрограмма посудомоечной машины длится так долго

Какой режим посудомоечной машины самый экономичный

Как снизить потребление электроэнергии при мытье посуды

Многие владельцы посудомоечных машин отдают предпочтение быстрой программе, полагая, что более короткий цикл работы поможет сэкономить электроэнергию. Однако на самом деле продолжительность мытья не является главным показателем энергопотребления бытовой техники. Главред расскажет подробнее.

Как пишет хорватское издание Juginfo, экологическая программа, которая может длиться более трёх часов, обычно потребляет меньше электроэнергии, чем более короткие циклы мытья.

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Почему экорежим посудомоечной машины длится так долго

Больше всего электроэнергии посудомоечная машина тратит на нагрев воды. Как пояснил научный журналист бельгийского общественного вещателя VRT Коэн Ваутерс, экопрограмма использует меньше воды и нагревает её до более низкой температуры.

Например, во время интенсивной мойки температура воды может достигать 65 °C, тогда как в экорежиме она обычно составляет около 50 °C.

Чтобы эффективно удалить жир и остатки пищи при более низкой температуре, посуду необходимо дольше замачивать и мыть. Именно поэтому эко-программа может длиться более трёх часов.

Сколько электроэнергии потребляет посудомоечная машина в экорежиме

По данным производителя бытовой техники Miele, посудомоечная машина при работе в экорежиме потребляет от 0,5 до 0,8 кВт·ч электроэнергии.

В то же время другая программа с аналогичной эффективностью мытья может потреблять от 1 до 1,2 кВт·ч.

Британский журнал T3 также сравнил энергопотребление различных программ посудомоечных машин. При пяти циклах мытья в неделю использование экорежима обходилось примерно на 30% дешевле, чем использование стандартных программ на тех же устройствах.

Видео о том, как правильно загружать посудомоечную машину, можно посмотреть здесь:

Хорошо ли моет посуду экопрограмма

Наличие экопрограммы в современных посудомоечных машинах предусмотрено европейскими требованиями к экодизайну бытовой техники.

Этот режим предназначен для мытья посуды с обычной степенью загрязнения и обеспечивает экономное использование воды и электроэнергии.

В компании Miele отмечают, что эффективность экопрограмм проверяется в лабораторных условиях. Поэтому более низкая температура воды и меньшее потребление ресурсов не должны негативно сказываться на качестве мытья посуды при нормальной степени загрязнения.

Некоторые мастера по ремонту бытовой техники предполагают, что длительные циклы могут способствовать износу насосов, уплотнителей и других деталей. Однако представительница Miele Софи Лейн отмечает, что дополнительная нагрузка от использования экологичных программ незначительна.

Как сэкономить электроэнергию при мытье посуды

На потребление электроэнергии влияет не только выбранная программа, но и класс энергоэффективности самой посудомоечной машины. Энергоэффективная модель в стандартном режиме может потреблять меньше электроэнергии, чем менее экономичная техника в экорежиме.

Чтобы сократить расход электроэнергии и воды, следует запускать посудомоечную машину при полной загрузке, но не перегружать её.

Быстрая программа пригодится, когда чистая посуда нужна срочно. Однако для повседневной мойки посуды с обычной степенью загрязнения экорежим обычно более выгоден.

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