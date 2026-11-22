В каждом доме со временем накапливаются вещи, которыми никто не пользуется, но выбросить их до сих пор не доходили руки.

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Осенняя уборка / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Какие вещи нужно выбросить во время осенней уборки

Почему не стоит пользоваться старой косметикой и поврежденной посудой

В конце осени стоит пересмотреть вещи, которые годами остаются в шкафах, кухонных ящиках и на полках. Некоторые из них уже утратили свои свойства, другие давно не используются, но продолжают занимать свободное место.

Сезонная уборка - хороший повод избавиться от лишнего и привести дом в порядок, пишет Главред со ссылкой на Kobieta.

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Поцарапанные сковородки и посуда со сколами

Во время уборки кухни стоит в первую очередь проверить состояние сковородок и тарелок. Посуду с поврежденным антипригарным покрытием лучше заменить, ведь царапины и износ могут ухудшать его свойства. Пища начинает прилипать к поверхности, а пользоваться такой сковородой становится неудобно.

Не стоит оставлять и тарелки и чашки с трещинами или сколами. В повреждениях могут скапливаться остатки пищи, а острые края создают риск порезаться. Такую посуду лучше утилизировать, даже если она на первый взгляд до сих пор пригодна для использования.

Старые губки и кисти для макияжа

Косметические аксессуары требуют регулярной очистки и своевременной замены. Даже после тщательного мытья спонжи постепенно накапливают остатки косметики, кожного жира и загрязнения. Из-за постоянного контакта с влагой внутри них могут размножаться микроорганизмы.

Особенно внимательно следует проверять поролоновые губки: если они изменили цвет, потеряли форму, начали крошиться или неприятно пахнуть, пора их выбросить. Кисти для макияжа также не должны оставаться в косметичке, если их щетина повреждена или выпадает. Использование грязных и изношенных аксессуаров может вызывать раздражение кожи и высыпания.

Старые квитанции и ненужные документы

Чеки, оплаченные счета, гарантийные талоны и старые договоры часто годами скапливаются в ящиках. Во время расчистки стоит пересмотреть бумаги и оставить только те, которые еще могут понадобиться.

Документы, срок хранения которых истек, можно утилизировать. В то же время не стоит автоматически выбрасывать все квитанции, которым исполнилось пять лет: для разных документов могут действовать разные сроки хранения, а некоторые из них имеют юридическое значение.

Перед утилизацией бумаг с персональными данными, адресами или номерами счетов их нужно измельчить или разорвать на мелкие части. Так личная информация не попадет в руки посторонних людей.

Просроченная косметика и засохшие лаки для ногтей

Во время ревизии ванной комнаты стоит проверить сроки годности косметических средств. Старые туши, кремы, солнцезащитные средства и другая косметика со временем могут менять состав и терять эффективность. Особенно опасно пользоваться продуктами, которые изменили запах, цвет или консистенцию.

Особое внимание следует уделить средствам для макияжа глаз, ведь использование просроченной туши может повышать риск раздражения и инфекций. Засохшие лаки для ногтей, расслоившиеся покрытия и косметику, которой давно не пользовались, также лучше убрать с полок.

Поношенная одежда и вещи, которые не носили два года

Гардероб тоже нуждается в периодическом пересмотре. Растянутые футболки, свитера с большим количеством катышков, одежда с стойкими пятнами и носки без пары часто занимают место, хотя практической пользы от них уже нет.

Отдельно стоит пересмотреть вещи, которые не использовались в течение последних двух лет. Если одежда не подходит по размеру, больше не нравится или не соответствует образу жизни, нет необходимости продолжать хранить её в шкафу.

Изношенный текстиль можно сдать на переработку, если такая возможность есть в городе. Одежду в хорошем состоянии лучше передать на благотворительность или отдать другим людям. Так удастся освободить место в гардеробе и одновременно дать вещам вторую жизнь.

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