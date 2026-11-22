Вы узнаете:
- Где находится фильтр и когда его чистить
- Как привести фильтр в порядок
Со временем даже качественная посудомоечная машина начинает хуже справляться со своей задачей. На тарелках появляются остатки еды, стаканы теряют блеск, а внутри прибора возникает неприятный запах.
Часто причина кроется в засорённом фильтре, который задерживает жир, крошки и другие загрязнения. Об этом пишет издание Martha Stewart.
Где находится фильтр и когда его чистить
Обычно фильтрующий элемент расположен на дне камеры под нижней корзиной. Чтобы добраться до него, достаточно вынуть корзину и проверить основание машины. Однако конструкция зависит от модели, поэтому перед обслуживанием стоит заглянуть в инструкцию.
Если техника используется ежедневно, фильтр желательно осматривать и очищать примерно раз в месяц. Поводом для внеплановой чистки могут стать неприятный запах, грязная посуда после мойки и скопление остатков пищи на дне камеры.
Как привести фильтр в порядок
Процедура занимает всего несколько минут:
- Достаньте нижнюю корзину и извлеките фильтр, аккуратно повернув его.
- Промойте деталь под проточной водой, удаляя загрязнения мягкой щёткой.
- Осмотрите место установки: там могут находиться крошки, посторонние предметы и осколки стекла. Используйте перчатки.
- Установите чистый фильтр обратно и надёжно зафиксируйте его.
- Не применяйте металлические щётки и абразивные средства, чтобы не повредить поверхность.
Регулярный уход за фильтром помогает поддерживать качество мытья, предотвращает появление неприятных запахов и снижает риск проблем в работе посудомоечной машины. Главное - учитывать рекомендации производителя, поскольку некоторые модели оснащены системой самоочистки.
Смотрите видео - выбор посудомойки:
В видео подробно рассматриваются особенности выбора посудомоечной машины, её основные преимущества и недостатки, а также расходы на эксплуатацию и обслуживание. Отдельное внимание уделяется различиям между встроенными, отдельно стоящими и компактными моделями, их вместительности и энергопотреблению. Также объясняется, насколько такая техника помогает экономить воду, время и силы, какие предметы нельзя помещать внутрь и в каких условиях её использование действительно оправдано. В завершение разбирается, кому покупка посудомоечной машины принесёт наибольшую пользу.
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