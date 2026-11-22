Обычно фильтрующий элемент расположен на дне камеры под нижней корзиной.

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Ркскрыта функция важной детали в посудомоечной машине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

Где находится фильтр и когда его чистить

Как привести фильтр в порядок

Со временем даже качественная посудомоечная машина начинает хуже справляться со своей задачей. На тарелках появляются остатки еды, стаканы теряют блеск, а внутри прибора возникает неприятный запах.

Часто причина кроется в засорённом фильтре, который задерживает жир, крошки и другие загрязнения. Об этом пишет издание Martha Stewart.

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Где находится фильтр и когда его чистить

Обычно фильтрующий элемент расположен на дне камеры под нижней корзиной. Чтобы добраться до него, достаточно вынуть корзину и проверить основание машины. Однако конструкция зависит от модели, поэтому перед обслуживанием стоит заглянуть в инструкцию.

Если техника используется ежедневно, фильтр желательно осматривать и очищать примерно раз в месяц. Поводом для внеплановой чистки могут стать неприятный запах, грязная посуда после мойки и скопление остатков пищи на дне камеры.

Как привести фильтр в порядок

Процедура занимает всего несколько минут:

Достаньте нижнюю корзину и извлеките фильтр, аккуратно повернув его.

Промойте деталь под проточной водой, удаляя загрязнения мягкой щёткой.

Осмотрите место установки: там могут находиться крошки, посторонние предметы и осколки стекла. Используйте перчатки.

Установите чистый фильтр обратно и надёжно зафиксируйте его.

Не применяйте металлические щётки и абразивные средства, чтобы не повредить поверхность.

Регулярный уход за фильтром помогает поддерживать качество мытья, предотвращает появление неприятных запахов и снижает риск проблем в работе посудомоечной машины. Главное - учитывать рекомендации производителя, поскольку некоторые модели оснащены системой самоочистки.

/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - выбор посудомойки:

В видео подробно рассматриваются особенности выбора посудомоечной машины, её основные преимущества и недостатки, а также расходы на эксплуатацию и обслуживание. Отдельное внимание уделяется различиям между встроенными, отдельно стоящими и компактными моделями, их вместительности и энергопотреблению. Также объясняется, насколько такая техника помогает экономить воду, время и силы, какие предметы нельзя помещать внутрь и в каких условиях её использование действительно оправдано. В завершение разбирается, кому покупка посудомоечной машины принесёт наибольшую пользу.

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