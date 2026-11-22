Декабрь принесет немало благоприятных дат для важных дел, новых начинаний и финансовых решений. Однако в некоторые дни советуют проявлять особую осторожность.

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Лунный календарь на декабрь / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Какие дни декабря считаются самыми благоприятными

Когда лучше отложить важные решения

Какие дела стоит планировать на разные фазы Луны

Последний месяц 2026 года начнётся с убывающей Луны. Согласно астрологическим представлениям, этот период подходит для завершения старых дел, наведения порядка и подведения итогов года. Главред расскажет подробнее.

Важной датой станет 9 декабря, когда наступит новолуние. После него начнется период растущей Луны. Астрологи считают его благоприятным для новых проектов, обучения и реализации планов.

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В то же время в декабре будут дни, когда лучше избегать поспешных решений и лишних рисков.

Фазы Луны в декабре 2026 года

В течение декабря Луна пройдет несколько основных фаз. Каждая из них имеет своё значение в астрологических традициях.

Лунный календарь на декабрь 2026 года:

1–8 декабря - убывающая Луна.

- убывающая Луна. 9 декабря - новолуние.

- новолуние. 10–23 декабря - растущая Луна.

- растущая Луна. 24 декабря - полнолуние.

- полнолуние. 25–31 декабря - убывающая Луна.

В период убывающей Луны рекомендуется завершать начатые дела и избавляться от лишнего. Это также подходящее время для уборки и пересмотра планов.

Растущая Луна традиционно ассоциируется с новыми возможностями. В этот период астрологи рекомендуют браться за проекты, учиться и налаживать деловые контакты.

Новолуние и полнолуние считаются периодами повышенной эмоциональности. Поэтому важные решения рекомендуется принимать без спешки.

Благоприятные дни в декабре 2026 года

По лунному календарю самыми удачными днями декабря считаются 2, 3, 5, 6, 12, 15, 18, 19, 21, 22, 27 и 28 декабря.

В эти дни астрологи рекомендуют заниматься важными делами, планировать будущее и уделять внимание финансовым вопросам.

2 и 3 декабря - благоприятные дни для наведения порядка в финансах. Можно пересмотреть расходы, вернуть долги и отказаться от ненужных покупок. Также стоит избавиться от привычек, которые мешают двигаться вперед.

5 декабря - удачное время для отдыха и восстановления сил. Лучше не перегружать себя работой. День можно посвятить здоровью и приятным занятиям.

6 декабря - хорошая дата для генеральной уборки. Астрологи советуют избавиться от ненужных вещей и навести порядок в доме. Также стоит пересмотреть свое окружение и ограничить общение, вызывающее стресс.

12 декабря - благоприятный день для покупок и обустройства дома. Можно начать подготовку к праздникам, приобрести подарки и заняться домашними делами.

15, 18 и 19 декабря - удачные даты для деловой активности. Согласно астрологическому прогнозу, эти дни подходят для новых проектов, переговоров и заключения сделок. В то же время финансовые решения нужно принимать после тщательной проверки всех условий.

21 и 22 декабря - одни из самых продуктивных дней месяца. Их рекомендуется использовать для важных покупок, рабочих вопросов и реализации давно запланированных идей.

27 и 28 декабря - благоприятный период для подведения итогов года. Можно составить планы на будущее, определить новые цели и завязать полезные знакомства.

Неблагоприятные дни в декабре 2026 года

По лунному календарю наиболее неблагоприятными датами считаются 8, 9, 10 и 24 декабря.

Астрологи связывают эти дни с повышенной эмоциональностью и риском необдуманных поступков.

8 декабря - лучше не начинать масштабных дел. День стоит посвятить завершению текущих задач и спокойному отдыху.

9 декабря - новолуние. Согласно астрологическим представлениям, в этот день следует избегать поспешных решений. Лучше сосредоточиться на планировании и восстановлении сил.

10 декабря - период после новолуния. Астрологи советуют постепенно возвращаться к активной деятельности. Не стоит брать на себя слишком много обязательств.

24 декабря - полнолуние. Эту дату считают неблагоприятной для конфликтных разговоров и рискованных финансовых решений. Лучше избегать лишнего стресса.

В эти дни рекомендуется не торопиться с крупными покупками и важными договоренностями. Свободное время можно посвятить привычным делам и отдыху.

Когда лучше начинать новые дела в декабре

Согласно астрологическим традициям, лучшим периодом для новых начинаний считается растущая Луна.

В декабре он продлится с 10 по 23 число. Особенно благоприятными датами для активных действий называют 15, 18, 19, 21 и 22 декабря.

Это время можно использовать для обучения, поиска новых возможностей и развития рабочих проектов.

Зато в конце месяца лучше сосредоточиться на завершении дел. Период с 25 по 31 декабря подходит для подведения итогов и подготовки к новому году.

В то же время лунный календарь стоит воспринимать лишь как традиционный ориентир. Научных доказательств того, что фазы Луны определяют успешность финансовых решений или повседневных дел, нет. Поэтому важные шаги следует планировать с учетом реальных обстоятельств.

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