На фоне сообщений о дронах возле базы Балтийского флота в регионе раздались сирены и взрывы.

https://glavred.info/war/sireni-y-obmezhennya-internetu-v-kaliningradi-shcho-vidomo-pro-ob-yekt-z-boku-litvi-10814240.html Ссылка скопирована

Взрывы в Калининграде / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что произошло:

В Калининградской области объявили воздушную тревогу

Губернатор заявил о подозрительном объекте со стороны Литвы

Мониторы сообщают о взрывах в Балтийске

Вечером 21 ноября в Калининградской области страны-агрессора РФ прозвучали сирены воздушной тревоги. В районе базы Балтийского флота зафиксированы многочисленные взрывы и звуки БПЛА. Об этом сообщил мониторинговый канал Exilenova+.

В регионе сработала система оповещения населения. Мобильные операторы разослали абонентам сообщения о том, что "мобильный интернет может быть временно ограничен в целях безопасности", а в аэропорту Храброво ввели временные ограничения.

видео дня

Что заявил губернатор Калининградской области

Впоследствии губернатор региона Алексей Беспрозванных сообщил, что в Неманском районе сработала система оповещения "Беспилотная опасность". По его словам, она среагировала на "подозрительный объект со стороны Литвы".

Чиновник страны-агрессора заверил, что проверка не выявила угрозы для региона.

"Специалисты провели все необходимые проверки, угрозы нет. В ближайшее время режим будет отменен", - заявил Беспрозванных.

Между тем мониторинговые каналы сообщают об атаке дронов на Балтийск - город на берегу Балтийского пролива, где расположена главная база Балтийского флота РФ. В городе слышны взрывы и работает ПВО.

Готовит ли Россия операцию против стран Балтии

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач в интервью Главреду отметил, что Кремль уже ведет информационную подготовку к возможному нападению на страны Балтии.

"Кремль разворачивает информационную подготовку к возможной "спецоперации" против стран Балтии, и вероятность такого сценария сейчас значительно выше, чем раньше", - подчеркнул эксперт.

Объясняя логику Москвы, эксперт обратил внимание на то, что Кремлю не нужен реальный повод для агрессии.

"Путин даже не ищет повода. Он просто обвиняет других в том, что они хотят напасть на него, а потому он якобы вынужден нападать первым", - подчеркнул Горбач.

Атаки в Балтийском море - новости по теме

Как сообщал Главред, утром 21 ноября дроны атаковали российское грузовое судно в Финском заливе. В Финляндии раскрыли подробности атаки на судно, которое после удара дрейфовало к финским водам. Экологического загрязнения после инцидента не зафиксировано.

Страны Балтии давно предупреждают о рисках провокаций со стороны РФ. Литовская разведка заявляла, что Россия готовит удары по Балтии с использованием дронов украинского производства. Эти оценки подтвердили в Минобороны Литвы.

Инфраструктура РФ на Балтике уже становилась целью украинских дронов. В июне Генштаб ВСУ сообщал о мощных ударах дронов по объектам в Ленинградской области. Тогда, по данным Генштаба, была уничтожена нефтебаза "Петергофская" в Ломоносове.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред