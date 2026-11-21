Вы узнаете:
- Почему бульон становится мутным во время варки
- Как правильно использовать кубики льда для осветления
Секрет прозрачности бульона кроется не только в качественных ингредиентах, но и в правильной технике приготовления. В частности, многие профессиональные повара добавляют в него один необычный ингредиент, который полностью меняет вид блюда.
Главред решил разобраться, что добавить в бульон для прозрачности.
Почему многие повара кладут лед в бульон
Несколько кубиков льда, положенных в горячий бульон в конце варки, могут помочь сделать его более прозрачным. Этот прием происходит из старых домашних традиций и до сих пор применяется на ресторанных кухнях, пишет Egészségkalauz.
Помутнение вызывают белки и мелкие капли жира, выделяющиеся из мяса и костей. Когда бульон кипит слишком бурно, эти вещества рассеиваются по жидкости и образуют взвесь, от которой не удается избавиться даже регулярным снятием пены.
На первый взгляд этот прием выглядит странно: охлаждать блюдо никто не собирается, расчет делается на резкий термический шок.
Когда лед соприкасается с горячей жидкостью, температура окружающей поверхности быстро падает. Это может способствовать тому, что жировые и белковые загрязнения на поверхности легче слипнутся, что облегчает их удаление.
Как правильно добавлять лёд в бульон
Этот метод стоит попробовать, когда мясо и овощи уже размягчились. Сначала огонь уменьшают, чтобы суп не выкипел, а затем кладут два-три больших кубика в кастрюлю объёмом три-четыре литра.
Через 15–20 секунд остатки льда вместе с налипшими частичками осторожно вынимают шумовкой. Затем кастрюлю накрывают крышкой и дают супу постоять пять-семь минут.
Самая распространённая ошибка - энергично перемешивать жидкость после добавления льда. Так собравшиеся на поверхности частицы снова разойдутся по всему объёму.
Вкус от нескольких кубиков в большой кастрюле обычно заметно не меняется. Однако талая вода разбавляет бульон, и чем больше льда, тем выше риск потерять насыщенность. Если разбавление нежелательно, можно прижать к поверхности холодную металлическую ложку: часть жира налипнет на неё.
Какая техника варки бульона
Прозрачность в значительной степени закладывается ещё на старте. Мясо кладут в холодную воду и нагревают постепенно, тогда выделяющиеся вещества легче всплывают наверх, откуда их снимают.
После закипания огонь уменьшают: бульон должен едва дрожать, а не бурлить, так как сильное кипение перемешивает жидкость и мутит её. Солить лучше ближе к концу, чтобы из-за испарения блюдо не получилось пересоленным.
Помутневший бульон можно процедить. Для этого мясо и овощи вынимают, а жидкость медленно сливают через мелкое сито или чистую марлю, не затрагивая осадок на дне. Если в супе много мелких капель жира, помогает отстаивание, после которого осторожно снимают более чистый верхний слой.
Как осветлить бульон яичным белком - видео:
Читайте также:
- Тест на IQ: нужно найти ворону среди пингвинов за 7 секунд
- Можно ли хранить еду на балконе: эксперты поставили точку в этом вопросе
- Окна могут начать протекать из-за одной мелочи: что следует проверить перед зимой
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред