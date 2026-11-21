Резкий перепад температуры способствует осаждению жира и белковых частиц на поверхности.

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Как приготовить прозрачный бульон без лишних усилий / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

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Почему бульон становится мутным во время варки

Как правильно использовать кубики льда для осветления

Секрет прозрачности бульона кроется не только в качественных ингредиентах, но и в правильной технике приготовления. В частности, многие профессиональные повара добавляют в него один необычный ингредиент, который полностью меняет вид блюда.

Главред решил разобраться, что добавить в бульон для прозрачности.

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Почему многие повара кладут лед в бульон

Несколько кубиков льда, положенных в горячий бульон в конце варки, могут помочь сделать его более прозрачным. Этот прием происходит из старых домашних традиций и до сих пор применяется на ресторанных кухнях, пишет Egészségkalauz.

Помутнение вызывают белки и мелкие капли жира, выделяющиеся из мяса и костей. Когда бульон кипит слишком бурно, эти вещества рассеиваются по жидкости и образуют взвесь, от которой не удается избавиться даже регулярным снятием пены.

На первый взгляд этот прием выглядит странно: охлаждать блюдо никто не собирается, расчет делается на резкий термический шок.

Когда лед соприкасается с горячей жидкостью, температура окружающей поверхности быстро падает. Это может способствовать тому, что жировые и белковые загрязнения на поверхности легче слипнутся, что облегчает их удаление.

Как правильно добавлять лёд в бульон

Этот метод стоит попробовать, когда мясо и овощи уже размягчились. Сначала огонь уменьшают, чтобы суп не выкипел, а затем кладут два-три больших кубика в кастрюлю объёмом три-четыре литра.

Через 15–20 секунд остатки льда вместе с налипшими частичками осторожно вынимают шумовкой. Затем кастрюлю накрывают крышкой и дают супу постоять пять-семь минут.

Самая распространённая ошибка - энергично перемешивать жидкость после добавления льда. Так собравшиеся на поверхности частицы снова разойдутся по всему объёму.

Вкус от нескольких кубиков в большой кастрюле обычно заметно не меняется. Однако талая вода разбавляет бульон, и чем больше льда, тем выше риск потерять насыщенность. Если разбавление нежелательно, можно прижать к поверхности холодную металлическую ложку: часть жира налипнет на неё.

Какая техника варки бульона

Прозрачность в значительной степени закладывается ещё на старте. Мясо кладут в холодную воду и нагревают постепенно, тогда выделяющиеся вещества легче всплывают наверх, откуда их снимают.

После закипания огонь уменьшают: бульон должен едва дрожать, а не бурлить, так как сильное кипение перемешивает жидкость и мутит её. Солить лучше ближе к концу, чтобы из-за испарения блюдо не получилось пересоленным.

Помутневший бульон можно процедить. Для этого мясо и овощи вынимают, а жидкость медленно сливают через мелкое сито или чистую марлю, не затрагивая осадок на дне. Если в супе много мелких капель жира, помогает отстаивание, после которого осторожно снимают более чистый верхний слой.

Как осветлить бульон яичным белком - видео:

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