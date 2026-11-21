"Ядерный чемоданчик" Путина на встрече с Трампом и Си продемонстрировал слабость Кремля. Загородний объяснил, как США и Китай оказывают давление на Россию.

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Путин получил сигнал от Трампа и Си на переговорах - о чем идет речь / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

"Ядерная чемоданчик" Путина продемонстрировал его слабость

США и Китай оказывают давление на Кремль из-за ядерных угроз

Заявление о ядерной войне может касаться Ирана

Демонстрация "ядерной чемоданки" во время встречи с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином свидетельствовала о слабости Владимира Путина. Российский диктатор пытается продемонстрировать военную мощь, однако, кроме советского наследия, ему нечем похвастаться. В то же время совместная позиция Вашингтона и Пекина в отношении ядерного оружия может быть сигналом, прежде всего, для Ирана. Об этом рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду.

Зачем Путин демонстрировал "ядерный чемоданчик"

Итоговая декларация трехсторонней встречи содержит положение о недопустимости ядерной войны. Эксперт обратил внимание на возможный политический сигнал этого пункта и его связь с позицией США и Китая в отношении ядерной программы Ирана.

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"Главы трех государств подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и её никогда нельзя начинать". Это интересный пункт. Я считаю, что таким образом США и Китай оказывают давление на Путина, чтобы он не выделывал фокусов и не помогал Ирану. Позиции Пекина и Вашингтона по поводу ядерной программы Ирана совпадают: обе страны выступают против того, чтобы Иран обладал ядерным оружием, - отметил он.

Особое внимание привлекло поведение российской стороны во время визита. Пропагандисты превратили присутствие ядерного чемодана Путина в информационное шоу. Загородний считает, что этот эпизод лишь подчеркнул разницу между демонстративным поведением российского президента и его коллег.

"Этот эпизод с "ядерным чемоданчиком" Путина - это просто, извините, "жалкое дерьмо". Трампу, чтобы продемонстрировать силу, вовсе не обязательно везде таскать её за собой - и так все знают, что он силен. Такая же "ядерная чемоданчик" есть и у Трампа, и у Си, но они не носятся с ней и не выставляют её перед объективами камер, как это делает Путин. Демонстрация "ядерной чемоданки" свидетельствует о слабости Путина", - подчеркнул эксперт.

Что на самом деле демонстрирует ядерный потенциал России

По оценке Загороднего, Москва использует имеющийся военный арсенал для создания впечатления собственного превосходства. В то же время демонстрация стратегических вооружений не свидетельствует о наличии новых достижений Кремля.

"Все и так знают, что у России есть ядерное оружие, стратегические бомбардировщики и т. д. Поэтому все это было обычным "пусканием пыли в глаза": Путину, кроме советского наследия, хвастаться нечем и больше ничего показать - у него нет никаких других признаков силы и никаких других достижений", - заявил эксперт.

Сможет ли Китай сдержать ядерные угрозы Путина

Возможность применения Россией ядерного оружия против Украины остается отдельным вопросом. Эксперт подчеркивает, что для Кремля важно отношение других ядерных держав, прежде всего Китая, который выступает против такого сценария.

"В вопросе возможного применения ядерного оружия на Путина давит категорическая позиция всех ядерных держав, прежде всего Китая. Поэтому вряд ли этот пункт связан с тем, о чем вы говорите", - отметил Загородний.

В то же время китайские заявления о ядерном разоружении следует рассматривать с учетом реального соотношения арсеналов. По словам эксперта, Пекину еще далеко до количественных показателей России и США, а дальнейшее наращивание вооружений потребует значительных затрат.

"Чтобы сравняться с США и Россией по количеству ядерных боеголовок, Китаю ещё предстоит немало поработать: у России и США их примерно по 5 тысяч, тогда как у китайцев - около 600. Да и нужно ли это Китаю? Нельзя исключать, что в случае распада России китайцы просто заберут её ядерное оружие. Зачем им что-то делать, если можно присвоить то, что уже есть?" - предположил он.

Оценивая содержание совместной декларации, эксперт связывает её ядерные положения прежде всего с ситуацией вокруг Тегерана.

"В целом я считаю, что этот пункт в большей степени касается Ирана и означает, что именно Иран не должен обладать ядерным оружием", - подытожил Загородний.

Какие страны обладают ядерным оружием / Инфографика: Главред

Переговоры в Китае - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что во время общения в Китае российский диктатор Владимир Путин якобы заверил его в серьезном намерении завершить войну. По данным агентства Bloomberg, американский лидер присоединился по телефону к переговорам европейских лидеров в Берлине прямо с борта президентского самолета Air Force One 19 ноября - через несколько часов после саммита в Шэньчжэне - и пересказал союзникам содержание разговора с главой Кремля.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что поездка Путина в Китай не оправдала надежд Кремля на передел сфер влияния. Комментируя итоги трехсторонней встречи лидеров США, КНР и РФ в Шэньчжэне 19 ноября, в совместной итоговой "Декларации о мире" которой вообще не упоминается война против Украины, глава МИД подчеркнул, что Шэньчжэнь - это не "ялтинская мечта" Путина, тем более что Россия уже фактически утратила свой мост к настоящей Ялте в оккупированном Крыму, и призвал диктатора стать реалистом и прекратить агрессию.

Ранее экс-руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что трехсторонняя встреча Трампа, Си Цзиньпина и Путина, которая длилась около полутора часов, не принесла никаких прорывных договоренностей для Украины. По оценке эксперта, этот саммит был нужен сторонам прежде всего ради политической картинки и громких заявлений о контроле над ядерным оружием, тогда как ключевые позиции по российско-украинской войне остались без изменений.

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