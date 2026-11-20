Кратко:
- Саммит Путина, Трампа и Си завершился без прорывных решений
- Пекин своим протоколом продемонстрировал неравный статус Москвы
- Тема Украины на переговорах не поднималась
Несмотря на ожидания Кремля относительно создания так называемой "Ялты 2.0", трехсторонняя встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина завершилась без прорывных решений, зато продемонстрировав снижение статуса российского лидера. Об этом в интервью "Главред" рассказал политический эксперт Тарас Загородний.
По словам специалиста, Пекин не делал прямых заявлений относительно статуса России, однако использовал ряд протокольных приемов, которые четко указали на неравноправие Москвы в этом формате. В частности, у трапа самолета российского президента встречал лишь китайский партийный функционер, тогда как американского лидера приветствовал лично Си Цзиньпин. Кроме того, во время совместной фотосессии Путина отодвинули на край кадра, а на официальном банкете его посадили за отдельный стол, подальше от лидеров США и Китая.
Сами переговоры в открытом и закрытом форматах длились менее двух часов, тема Украины на них вообще не затрагивалась, а итогом стала лишь скромная "декларация о мире". По наблюдениям эксперта, такие результаты вызвали раздражение у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, а сам Путин после завершения встречи выступил перед российскими журналистами с заявлениями о несуществующих дипломатических успехах и новыми угрозами в адрес Украины из-за повреждения Крымского моста.
Зачем Путину понадобилась эта встреча
Тарас Загородний отмечает, что участие в этом саммите было необходимо хозяину Кремля исключительно для создания образа собственной значимости, ради чего он мог пойти на определенные уступки китайской стороне.
"Путину было важно хоть как-то появиться в приличном обществе, полагая, что это появление что-то значит. Поэтому я и говорю о том, что он пошел на какие-то уступки Китаю в обмен на эту возможность оказаться на встрече с Трампом и Си", - отметил эксперт.
Загородний подчеркнул, что российский президент воспринял сам факт проведения переговоров с лидерами США и Китая как доказательство успешности своей политики, хотя реального решения вопросов за этим не стояло.
"Путин был воодушевлен самим фактом встречи, ведь, по его мнению, это было признаком того, что у него всё получается. Однако на самом деле это лишь "магическое мышление" Путина. Для него это был пиар, а не возможность решить какие-то вопросы", - резюмировал Тарас Загородний.
Почему встреча Трампа, Путина и Си не принесла прорыва
Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный накануне встречи в интервью Главреду предупредил, что сравнение саммита с "новой Ялтой" выгодно прежде всего Москве.
"Конечно, россияне хотят именно так это преподнести, но эта версия - симулякр российской пропаганды, который четко вписывается в конструирование реальности, начатое ею уже давно", - отметил эксперт.
Говоря о позиции Пекина, Розумный подчеркнул, что Китай избегает конкретики в вопросе войны.
"Китай очень последовательно дистанцируется от предметного обсуждения", - пояснил он.
При этом, по оценке эксперта, переговоры между Вашингтоном и Москвой продолжаются уже давно и пока не дали результатов.
"Путин и Трамп ведут переговоры с самого прихода Трампа к власти", - подчеркнул Розумный.
Внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Atlantic Council Мирослава Гонгадзе в комментарии Atlantic Council обратила внимание на цели Кремля на этих переговорах.
"Путин стремится к признанию России как великой державы и признанию её сферы влияния", - отметила она.
Встреча Трампа, Си и Путина - новости по теме
Как сообщал Главред, накануне саммита Белый дом называл главной темой встречи в Шэньчжэне сокращение ядерных арсеналов. Тогда же в Вашингтоне подчеркивали, что Украина не стоит на повестке дня трехсторонних переговоров. Отдельного соглашения по итогам встречи в США не ожидали.
Накануне саммита президент Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу NBC News. В нем он заявил, что Трамп и Си способны остановить войну за одну встречу с Путиным, если действительно этого захотят. Решать судьбу Украины без Киева президент назвал ошибкой.
Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал результаты трехсторонних переговоров с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином и заявил о якобы достигнутом взаимопонимании по международным вопросам, вновь обвинил Украину в развязывании войны и пригрозил болезненным ответом на удары по Крымскому мосту. Кроме того, глава Кремля выдвинул условия завершения войны, высказался против территориальных уступок России и рассказал о возможном участии Европы в дальнейших переговорах.
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