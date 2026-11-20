Нападение РФ на Польшу и сбивание трёх российских целей совпали с учениями союзников. Эксперты объяснили, как Москва могла проверять реакцию НАТО.

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Что известно о причинах и последствиях ударов по Польше / Коллаж: Главред

Читайте в материале:

Почему Россия могла выбрать именно 20 ноября для удара по Польше

Какую реакцию НАТО пытается проверить Москва

С какой просьбой Польша обратилась к НАТО

Во время массированной российской атаки на Украину в ночь на 20 ноября 2026 года на территории Польши обнаружили три воздушных объекта. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что речь идет о двух ракетах и реактивном беспилотнике. Польские службы выясняют обстоятельства инцидентов. По данным польских властей, никто не пострадал.

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Падение объектов произошло на фоне военных учений "Коалиции желающих", которые проводились недалеко от мест инцидентов. Польские власти назвали событие российской провокацией и заявили о намерении обратиться к НАТО за дополнительной поддержкой.

Главред выяснил, что известно о падении воздушных объектов в Польше, почему инцидент связывают с военными учениями и как Варшава планирует усиливать защиту воздушного пространства.

Что известно о падении летательных объектов в Польше 20 ноября

Первые сообщения о возможном нарушении воздушного пространства Польши появились утром 20 ноября, когда Россия проводила массированную ракетно-дроновую атаку на Украину. Польские службы следили за ситуацией вблизи границы, а в Люблинском и Подкарпатском воеводствах жителей предупреждали о воздушной угрозе. Для патрулирования и реагирования на возможные нарушения в небо подняли польскую военную авиацию.

Около 6:30–6:35 камеры наблюдения вблизи населенного пункта Хмелек зафиксировали вспышку и взрыв. Местные жители также сообщали о громком звуке. Сначала польские военные проверяли информацию о возможном проникновении неизвестного летательного аппарата в воздушное пространство страны.

В командовании Вооруженных сил Польши заявили, что проверяют радиолокационные данные и устанавливают обстоятельства происшествия.

"В связи с подозрением в нарушении воздушного пространства Польши неопознанным летательным аппаратом информация об воздушной угрозе была передана в Центр безопасности правительства. Продолжается проверка данных радиолокационной системы, чтобы подтвердить информацию и, при необходимости, принять меры для противодействия потенциальной угрозе", - сообщили в командовании Вооруженных сил Польши.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Босацкий подтвердил, что внешнеполитическое ведомство получило от военных информацию о возможном падении российского объекта в Белгорайском уезде Люблинского воеводства. Речь шла о территории вблизи населенных пунктов Хмелек и Липовец.

Украинские мониторинговые ресурсы также сообщали о возможном пересечении польской границы российской крылатой ракетой. Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что эта информация проверяется.

"Довольно высокий процент перехвата. Одна из ракет, вероятно, пересекла государственную границу с Польшей; информация проверяется", - заявил он.

Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Пресс-секретарь польского Оперативного командования подполковник Яцек Горишевский сообщил, что военные расследуют возможные нарушения воздушного пространства. Один из неизвестных объектов упал вблизи Рудника-над-Сяном в Подкарпатском воеводстве.

Премьер-министр Польши Дональд Туск получил доклады от министров обороны и внутренних дел. По его словам, на момент сообщения непосредственной воздушной угрозы уже не было.

"В настоящее время угрозы с воздуха нет. На месте работают соответствующие службы", - сообщил Туск.

Впоследствии Польское агентство аэронавигационных услуг PANSA объявило о возобновлении полётов из аэропорта Жешув-Ясьонка. Также завершилась эвакуация персонала диспетчерской башни, которая проводилась из-за угрозы.

Сколько российских ракет и дронов упало в Польше

После первых сообщений о возможном падении одного или нескольких неизвестных объектов министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обнародовал уточненные данные. По его словам, на польской территории оказались три российских воздушных объекта - две ракеты и один реактивный беспилотник.

Инциденты зафиксировали вблизи трех населенных пунктов: Нового Липовца, Рудника-над-Сяном и Молодича. По информации польского оборонного ведомства, в Новом Липовце упала крылатая ракета Х-101. Второй ракетный объект обнаружили вблизи Рудника-над-Сяном, а в Молодиче - беспилотник с реактивным двигателем.

Ракета Х-101 / Инфографика: Главред

Косиняк-Камыш назвал это событие одним из крупнейших случаев российской агрессии, повлекших последствия для польской территории с начала полномасштабной войны. В то же время он подчеркнул, что в результате падения объектов нет погибших и пострадавших, а повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

"Эта атака Российской Федерации на Украину, последствия которой ощутила Польша, была одной из крупнейших с начала полномасштабной войны", - заявил министр.

По его словам, в течение ночи в воздухе дежурили польские и союзные истребители F-16, а также шведские Gripen. Они обеспечивали безопасность польского воздушного пространства во время российской атаки на западные регионы Украины.

F-16 / Инфографика: Главред

Какова возможная цель удара по Польше именно сегодня

Польские власти обратили внимание на то, что инциденты произошли в день военных учений "Коалиции желающих". Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш предположил, что дата могла быть выбрана намеренно, и назвал событие очередной российской провокацией.

"Мы имеем дело с очередной провокацией России. По моему мнению, дату выбрали не случайно. Сегодня в Новой Дембе, недалеко от мест, где действовали наши воздушные силы, проходят учения "Коалиции желающих", - сказал министр.

Британское издание The Telegraph также обратило внимание на географию инцидента. По информации издания, один из подозрительных российских боеприпасов упал примерно в 97 километрах от места проведения учений европейских военных.

Учения проходят в городе Нова-Демба Подкарпатского воеводства. В них принимают участие военнослужащие Великобритании и других европейских союзников Украины. Цель подготовки - отработать действия многонациональных сил для возможной послевоенной миссии в Украине, в частности для стабилизации ситуации и помощи в восстановлении украинской армии.

Многонациональную группировку возглавляют Франция и Великобритания. Она действует в рамках инициативы "Коалиция желающих", в которую, согласно приведенным в материале данным, входят 37 стран. Двухнедельные учения начались 9 ноября и призваны проверить планы возможного развертывания войск.

Ассоциированный эксперт аналитического центра GLOBSEC Максим Безносюк в комментарии The Telegraph не исключил, что Москва могла преследовать сразу две цели: проверить реакцию польской противовоздушной обороны и НАТО, а также запугать европейские страны, поддерживающие Украину.

"Мы не можем исключать, что Москва преследует здесь двойную цель. Во-первых, проверить польскую противовоздушную оборону и реакцию НАТО, а заодно послать Польше и другим европейским странам предупреждение о том, что поддержка Украины в войне с Россией имеет свою цену. Это часть более широкой эскалации российской гибридной кампании, которая проявляется в операциях по всей Европе, направленных против критической инфраструктуры, особенно оборонного производства", - сказал эксперт.

С какой просьбой Польша обратилась к НАТО

После инцидентов польские власти заявили о намерении обратиться к генеральному секретарю НАТО с просьбой оказать дополнительную поддержку. Речь идет об укреплении оборонного потенциала страны и защите восточного фланга Альянса.

Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что падение воздушных объектов свидетельствует о сохранении российской военной угрозы. Польские военные и авиация союзников уже были задействованы в ответных мерах, однако Варшава считает необходимым усилить поддержку.

"Это свидетельствует о том, что Россия ни в коем случае не смягчает эскалацию, не останавливается, а наоборот - пересекает все новые границы. Я обращусь к генеральному секретарю НАТО с просьбой выделить дополнительные силы и средства для поддержки операции "Восточный страж"", - заявил глава польского оборонного ведомства.

Операция "Восточный страж" направлена на укрепление безопасности восточного фланга НАТО. Польская сторона рассматривает дополнительную поддержку союзников как одну из мер, необходимых для реагирования на новые нарушения воздушного пространства.

Какие страны и когда стали членами НАТО / Инфографика: Главред

Как Украина отреагировала на падение воздушных объектов в Польше

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российские воздушные атаки создают угрозу не только для Украины, но и для европейских государств и всего трансатлантического сообщества. Он подчеркнул необходимость усиления украинской противовоздушной обороны, усиления международного давления на Россию и сотрудничества с Польшей в ходе расследования инцидента.

"Украина удерживает первую линию обороны против российской угрозы. Поддерживая потенциал Украины, союзники защищают своих граждан и свою безопасность. Сейчас крайне важно усилить давление на Россию, укрепить противовоздушную оборону Украины и продвигать усилия по достижению мира. Мы солидарны с Польшей и польским народом. Мы тесно сотрудничаем, чтобы оказать всю необходимую помощь в расследовании этого инцидента и предотвращении подобных угроз в будущем", - подчеркнул Сибига.

Украинская сторона, таким образом, связывает безопасность Польши и других европейских государств с возможностью Украины эффективно противодействовать российским воздушным ударам.

Андрей Сибига / Инфографика: Главред

Может ли Россия намеренно провоцировать конфликт с НАТО

Исследователь Норвежского института международных отношений (NUPI) Якуб Годзимирский в комментарии изданию VG назвал два возможных объяснения появления российских боеприпасов на польской территории. По первой версии, Москва могла сознательно рисковать и проверять реакцию соседних стран. По второй - Россия могла потерять контроль над ситуацией во время масштабной воздушной атаки.

"Либо это делается намеренно, а это означает, что Россия готова рисковать. Либо Россия не знает, что делает. Когда она не контролирует ситуацию, это может привести к эскалации войны. Оба варианта могут иметь очень негативные последствия", - пояснил исследователь.

В то же время польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш назвал это событие очередной российской провокацией. По данным польского оборонного ведомства, одной из целей, упавших на территории страны, была крылатая ракета Х-101.

В материале VG также упоминается информация польской газеты Rzeczpospolita о возможной подготовке Россией операции против конкретных целей в Польше с территории Калининградской области. По этой версии, ответственность за нападения могли попытаться возложить на Украину.

Источник в польской службе безопасности, на который ссылалось издание, утверждал, что вероятная операция могла привести к гибели и ранениям людей.

"У нас была информация о конкретных целях, которые должны были подвергнуться атаке. Россияне ожидали большого числа убитых и раненых", - сообщил анонимный источник польской газете.

По информации Rzeczpospolita, также рассматривалась возможность инсценировки нападения на объект в самой России, чтобы обвинить в этом Украину. Предполагаемой целью такой операции могло быть принуждение Польши к прекращению поддержки Киева. Эти утверждения следует рассматривать именно как информацию, обнародованную изданием со ссылкой на источник, а не как доказанные обстоятельства нынешнего инцидента.

Годзимирский также предположил, что риски могут возрастать на фоне общей напряжённости в отношениях Москвы с Западом. По его мнению, Владимир Путин мог воспринять украинский удар по Керченскому мосту как личное оскорбление, что могло повлиять на принятие рискованных решений.

"Мы уже видели ранее, что Путин может принимать важные решения на основе недостаточно тщательного и продуманного анализа ситуации. Поэтому россияне могут быть более склонны к большим рискам, не задумываясь о последствиях", - сказал исследователь.

Он также отметил, что российское руководство всё чаще рассматривает противостояние как конфликт не только с Украиной, но и с коллективным Западом.

"Путин уже считает, что так называемая специальная военная операция переросла в войну между Россией и Украиной, в которой коллективный Запад выступает на стороне Украины против России", - отметил Годзимирский.

В качестве примера более широкой кампании давления на европейские страны в материале также упоминается попытка поджога предприятия Threod Systems в Эстонии, производящего беспилотники. 15 ноября эстонские власти заявили, что к попытке диверсии причастна российская военная разведка ГРУ. Российская сторона отрицала причастность к инциденту.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, комментируя ситуацию, заявил, что Москва пытается посеять неопределенность среди государств, поддерживающих Украину.

"Путин потерпел неудачу в своих целях, касающихся агрессивной войны против Украины, и теперь всё больше пытается посеять неопределённость среди союзников Украины", - написал Цахкна в соцсети X.

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