Кратко:
- В Киеве предупреждали о ракетной опасности
- На столицу летела баллистика
- Были слышны звуки взрывов
Рано утром 20 ноября в Киеве прогремели взрывы. Перед этим была объявлена воздушная тревога, а мониторы писали о движении баллистических ракет в направлении Киева.
В столице было слышно как минимум два сильных взрыва.
В 06:18 мониторинговый канал "ППО Радар" сообщил о высокой угрозе пуска баллистических ракет "Искандер-М" из Брянской области.
"Пуск баллистики в сторону столицы", - написали мониторы в 06:20.
Далее с интервалом в пару минут украинцев предупреждали о движении баллистических ракет в направлении Киеве.
"Попадание всех баллистических ракет в ТЭЦ. Киев", - отмечает ППО Радар в 06:25.
В 06:36 Мэр Киева Кличко сообщил, что в результате попаданий поврежден объект критической инфраструктуры.
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