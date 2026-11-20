В столице было слышно как минимум два сильных взрыва.

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РФ атаковала Киев ракетами / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

В Киеве предупреждали о ракетной опасности

На столицу летела баллистика

Были слышны звуки взрывов

Рано утром 20 ноября в Киеве прогремели взрывы. Перед этим была объявлена воздушная тревога, а мониторы писали о движении баллистических ракет в направлении Киева.

В столице было слышно как минимум два сильных взрыва.

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В 06:18 мониторинговый канал "ППО Радар" сообщил о высокой угрозе пуска баллистических ракет "Искандер-М" из Брянской области.

"Пуск баллистики в сторону столицы", - написали мониторы в 06:20.

Далее с интервалом в пару минут украинцев предупреждали о движении баллистических ракет в направлении Киеве.

"Попадание всех баллистических ракет в ТЭЦ. Киев", - отмечает ППО Радар в 06:25.

В 06:36 Мэр Киева Кличко сообщил, что в результате попаданий поврежден объект критической инфраструктуры.

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