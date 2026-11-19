Песков отказался раскрывать, кого именно пригласили, а формат диалога с Украиной Кремль обещает выбрать только после этой встречи.

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Россия пригласила европейцев на переговоры в Москву / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

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Путин заявил, что пригласил европейцев в Москву

Формат диалога с Украиной Кремль решит после этой встречи

Песков не стал раскрывать, кого именно позвали

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва по дипломатическим каналам пригласила представителей Европы приехать в Россию, чтобы определить их позицию. Заявление прозвучало на пресс-конференции в Шэньчжэне по итогам саммита Трампа, Си Цзиньпина и Путина.

По словам диктатора, только после встречи с европейцами Россия решит, в каком формате продолжит диалог с Украиной. Об єтом пишут росСМИ.

видео дня

Путин утверждает, что Москва якобы согласилась с предложением американских переговорщиков вписать безопасность Украины в общую европейскую безопасность. Реакцию европейских столиц на эту идею он назвал истерикой.

"Что за истерику мы видим сейчас в некоторых европейских столицах? Чего плохого? Безопасность Украины должна быть вписана в европейскую безопасность", - заявил Путин.

По его словам, обсуждать безопасность Европы без самих европейцев было бы странно, поэтому Кремль хочет понять позицию представителей ЕС.

"И потому мы по дипломатическим каналам предложили европейцам приехать в Москву для того, чтобы определить их позицию", - сказал он.

Кого пригласили в Москву?

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков добавил, что Кремль пока не будет сообщать, кого именно из европейцев пригласили в Москву. Сам Путин также заявил, что на привлечении европейцев к переговорам настаивает американская сторона.

Приглашение прозвучало в день, когда главные европейские союзники Украины собираются в Берлине вместе со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Удастся ли Кремлю расколоть Европу и Украину?

Политолог, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный в интервью Главреду предупредил, что самый опасный вариант для Украины - общий сговор трех держав, после которого давить начнут на Европу.

"Если это будет консенсусное решение всех трех держав, Украина останется вместе с Европой. Тогда им останется дожать Европу и принудить Украину к невыгодному миру. Это наихудший для нас сценарий", - отметил эксперт.

Оценивая договоренности, которые обсуждаются за закрытыми дверями, Розумный обратил внимание на их полную непрозрачность.

"Это похоже на шулерскую схему, в которой непонятно, кто кого и куда принимает", - пояснил Розумный.

Исполнительный директор киевского аналитического центра Strategic Intelligence Institute Мария Кучеренко в комментарии Al Jazeera обратила внимание, что Москва стремится вести диалог прежде всего с Вашингтоном, а не с европейскими столицами.

"Россияне хотят говорить с американцами. С Европой они говорить не хотят", - заявила она.

Переговоры о мире в Украине - новости

Как сообщал Главред, Путин подвел итоги переговоров с Трампом и Си Цзиньпином. Он назвал позицию Украины и Европы препятствием для компромиссов, на которые Россия якобы согласилась в Анкоридже. При этом в Кремле выступили против территориальных уступок со стороны России.

Главные европейские союзники Украины 19 ноября собираются в Берлине. Во встрече участвуют спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Президент Украины Владимир Зеленский назвал встречу шансом обсудить переговоры и узнать подробности китайских переговоров Трампа.

Лидеры трех стран по итогам саммита в Китае подписали совместный документ. В декларации Трампа, Си Цзиньпина и Путина не упоминаются ни Украина, ни Европа. Документ из четырех пунктов касается реформы ООН, нефтепродуктов, юрисдикции МУС и ядерных рисков.

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