Американский президент объявил о трехсторонней встрече с Путиным и Си, на которой он хочет обсудить прекращение войны.

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Трамп хочет привлечь Китай к прекращению войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Главное из заявления Трампа:

США рассчитывают на помощь Китая в прекращении войны

Трамп анонсировал трехстороннюю встречу с Путиным и Си

Вашингтон и Пекин восстанавливают торговый баланс

Президент США Дональд Трамп, который в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС провел переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином, заявил, что рассчитывает на помощь Пекина в прекращении войны России против Украины. Он также анонсировал трехстороннюю встречу США, Китая и России. Об этом сообщило агентство Reuters.

Трамп назвал китайского лидера "другом" и заявил об особых отношениях между странами.

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"Никто нигде не может сделать то, что можем сделать мы", - сказал Трамп.

По его словам, США и Китай наладили справедливые отношения в отношении пошлин и восстанавливают баланс в торговле. Никаких конкретных цифр по тарифам или объемам торговли американский президент не привел.

Также президент США подчеркнул, что Вашингтон и Пекин стремятся помочь урегулировать войну, которую Россия развязала против Украины.

"Я рассчитываю на помощь Китая в связи с войной между Россией и Украиной. Я хотел бы, чтобы она закончилась. Думаю, в этом я вполне могу говорить от имени нас обоих", - сказал лидер США.

Когда состоится трехсторонняя встреча США, Китая и России

По словам Трампа, встреча с Путиным заложила основу для дальнейшей успешной трехсторонней встречи России, США и Китая. Именно на ней американский президент планирует обсудить прекращение войны в Украине. Даты этой встречи он не назвал.

Reuters отмечает, что существовали сомнения, попадет ли украинский вопрос в повестку дня трехсторонней встречи. Впрочем, по сообщениям, именно этого и добивался Путин.

Заявления Трампа о прекращении войны / Инфографика: Главред

Могут ли США, Китай и Россия договориться о прекращении войны

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный в интервью "Главреду" отметил, что Пекин последовательно избегает предметного разговора о войне.

"Китай очень последовательно дистанцируется от предметного обсуждения. Он постоянно заявляет, что является сторонником мира, что нужно идти по пути деэскалации. При этом делает определенный реверанс в сторону России, говоря о предпосылках нынешней кризисной ситуации, которые также якобы нужно учитывать", - подчеркнул специалист.

По мнению эксперта, за миротворческими декларациями Пекина нет готовности брать на себя ответственность за урегулирование.

"Но это пустая риторика. Китай прекрасно понимает: вмешиваться в эту историю, брать на себя ответственность и что-то от кого-то требовать - для него ошибочная стратегия. Он не хочет в это ввязываться", - пояснил Розумный.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина - новости по теме

Как сообщал Главред, перед беседой с Си Трамп провел в Шэньчжэне отдельную встречу с Путиным. Американский президент назвал российского диктатора своим другом и выразил надежду на продуктивные переговоры. Совместных заявлений для СМИ после встречи лидеры не делали.

Саммит АТЭС не обошёлся без показательных протокольных моментов. Во время ужина лидеров Путина посадили отдельно от Трампа и Си Цзиньпина. Этот момент попал на видео.

Внимание журналистов привлекло и сопровождение российского диктатора. В Шэньчжэне рядом с Путиным заметили военного с ядерной чемоданчиком. Кейс с системой управления ядерными силами РФ сопровождает главу Кремля в зарубежных поездках.

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