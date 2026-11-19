Оккупационные власти подтвердили атаку беспилотников, а местные каналы сообщают о нескольких попаданиях в железнодорожную часть переправы.

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На Крымском мосту ночью раздались взрывы / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Exilenova+

Что произошло:

Ночью в районе Крымского моста прогремели взрывы

Движение поездов по железнодорожной части моста приостановлено

Оккупанты заявили, что пострадавших нет

Движение поездов по железнодорожной части Крымского моста временно приостановили после ночной атаки 19 ноября. Оккупационные власти подтвердили удар беспилотников по переправе, автомобильная часть которой уже не работает после того, как 16-17 ноября обрушилась её центральная арка.

Министерство транспорта страны-агрессора РФ в Telegram сообщило, что из-за ночной атаки БПЛА движение поездов по железнодорожной части моста временно приостановлено, пострадавших нет. Специалисты будут оценивать нанесенный ущерб.

видео дня

Первым об атаке ещё ночью написал оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов в Telegram. Он сообщил, что движение по мосту перекрыто, а ответственные службы оценивают последствия.

"В результате очередной атаки на Крымский мост движение временно перекрыто. Все ответственные службы находятся на рабочих местах. Проводится оценка нанесенного ущерба", - написал Аксенов.

Сколько попаданий было в Крымский мост

О взрывах у Керченского пролива около полуночи начали писать местные каналы. В частности, мониторинговый канал Крымский ветер опубликовал видео, на котором, по его данным, слышны пролеты ракет и взрывы в районе моста.

Впоследствии канал сообщил о двух попаданиях в железнодорожный мост. Позже в мониторинговых каналах появилась информация уже о четырёх попаданиях, однако официального подтверждения этому нет.

В то же время в "Крымском ветре" предупредили, что в Сети распространяется видео якобы пожара на Керченском мосту, созданное с помощью искусственного интеллекта.

Утром мониторы сообщили, что "арка железнодорожного моста через Керченский пролив на месте, повреждений не видно".

Силы обороны Украины на момент публикации официально не комментировали ночную атаку.

​ Атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Могут ли ВСУ вывести из строя железнодорожную часть Крымского моста

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду отметил, что оккупанты и до этого боялись загружать железнодорожную ветку моста на полную мощность. По его словам, в Тамани постоянно скапливалось до полутора тысяч вагонов, а эшелоны из 54 вагонов россияне не решались пропускать по мосту.

Эксперт убежден, что именно железнодорожные переправы теперь становятся главными целями для украинских ударов.

"Теперь наша главная задача - уничтожить железнодорожный мост через Керченский пролив, а также разрушить железнодорожный мост через Кальмиус (это часть новой ветки на Мелитополь, которую построили россияне в прошлом году)", - подчеркнул специалист.

Говоря о последствиях для оккупированного полуострова, Жданов предсказал серьезные проблемы со снабжением.

"Если мы разрушим железнодорожный мост, то к весне в Крыму начнутся голодные бунты", - пояснил эксперт.

Крымский мост - новости

Как сообщал Главред, ещё 16 ноября ВСУ атаковали мост дронами. После этого на фотографиях заметили деформацию одной из арок и повреждения дорожного покрытия. Аксенов тогда пообещал ограничить движение до середины дня, а в Керчи развернули оперативный штаб.

В ночь на 17 ноября незаконно построенный страной-агрессором РФ Крымский мост в оккупированной Керчи вновь оказался под массированной атакой дронов и ракет. Арка автомобильной части переправы упала в воду, а один из пролетов обрушился.

После удара 17 ноября в сети появилось видео ракеты за секунду до попадания. Бывший заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко утверждает, что это крылатая ракета FP-5 "Фламинго". На сообщение об обрушении арки отреагировал соучредитель Fire Point Денис Штилерман.

Обрушение арки вызвало панику среди российских пропагандистов. Z-блогеры назвали это событие самым серьёзным повреждением моста с начала полномасштабного вторжения. По их словам, снабжение Крыма теперь будет проходить по трассе "Новороссия", которую атакуют дроны.

Президент Зеленский раскрыл детали атаки на Крымский мост. По его словам, ВСУ готовились несколько недель.

В Минобороны Украины объяснили, что означает выход моста из строя для оккупантов. Там подчеркнули, что после обрушения Крымского моста переправа больше не функционирует как транспортная артерия страны-агрессора. Меньше маршрутов означает большую нагрузку на логистику российских войск на запорожском и херсонском направлениях.

Западные аналитики обратили внимание на время проведения атаки. Эксперт британского аналитического центра RUSI Эмили Феррис считает, что Украина могла нанести удар по Крымскому мосту ещё несколько месяцев назад. По её словам, атаку сознательно отложили до политически выгодного момента.

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