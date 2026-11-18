Вы узнаете:
- Чем удалить свежие пятна от воды с плиты
- Как использовать соду против стойкого налета
У многих людей на кухне стоит стеклокерамическая плита. Она красиво выглядит и полностью заменяет газовую. Однако главная проблема заключается в её очистке, ведь такая варочная поверхность требует особого ухода.
Главред решил разобраться, как легко удалить пригоревшие пятна с электрической плиты.
Чем можно мыть электрическую плиту
Белые пятна, которые остаются на стеклянной варочной поверхности после выкипевшей воды, можно удалить обычным уксусом или пищевой содой, без агрессивной химии и риска поцарапать покрытие. Достаточно, чтобы вода хоть раз высохла на горячем стекле, и обычная тряпка уже не справится с пятном, пишет Jutarnji list.
Как правильно мыть стеклокерамическую плиту
Для легких пятен часто достаточно опрыскать поверхность уксусом и протереть. Если налет не поддается, понадобится пищевая сода. Она помогает расщеплять остатки пищи, а благодаря мягкой абразивности удаляет пятна и жир более бережно. Поэтому её используют и для чистки духовки и электрических плит.
Соду можно применять двумя способами. Первый: развести её до консистенции пасты, нанести на загрязнение, оставить на некоторое время и осторожно потереть. Второй: посыпать пятна сухим порошком и аккуратно очистить горячей водой с мылом.
Популярную смесь соды и уксуса в этом случае лучше не использовать. Кислота и щелочь вступают в реакцию и в значительной степени нейтрализуют друг друга, поэтому каждое средство теряет те свойства, за которые его ценят при отдельном применении.
Как не допустить появления новых пятен
Лучшая профилактика - сразу вытирать пролитую жидкость, хотя на горячей поверхности это не всегда безопасно. Поэтому стоит заранее уменьшать количество брызг и переливов во время приготовления.
Если вода часто выкипает через край, помогут кастрюля побольше, более частое помешивание или меньшая конфорка, чтобы тепло сосредотачивалось ближе к центру дна посуды. От капель с ложки убережет силиконовая подставка рядом с кастрюлей.
Как очистить варочную панель от белого налета и нагара – видео:
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