Ответ зависит от типа термостата и системы отопления, а для домов с конденсатом действует отдельное правило.

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Оставлять отопление включенным на весь день или включать по мере необходимости / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

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Выгодно ли держать отопление включенным весь день

Когда постоянный обогрев действительно оправдан

Почему термостат не ускоряет нагрев дома



Если в доме нет умного термостата, держать отопление на низкой мощности весь день дороже, чем включать его только тогда, когда это действительно нужно. Окончательный ответ всё же зависит от системы отопления, а для домов с конденсатом правила другие, сообщает Express.

Издание задало этот вопрос трем специалистам по сантехнике и отоплению. В Великобритании в этом месяце резко похолодало: температура упала ниже 10 градусов. Из-за кризиса стоимости жизни счета за отопление бьют по кошелькам, но зимой без тепла не обойтись.

Мартин Гарбатт, руководитель отдела технического регулирования компании Ding, связывает ответ с тем, какое устройство управляет отоплением в доме.

"Для тех, у кого нет умного термостата, предыдущие исследования показали, что держать отопление включенным на низком уровне целый день на самом деле дороже, чем включать и выключать его по мере необходимости. Рекомендация проста: включайте отопление только тогда, когда оно вам нужно, чтобы сэкономить энергию и деньги", - отметил Гарбатт.

Почему круглосуточный режим не оправдывает себя

Стивен Хокинсон, эксперт по отоплению компании Electric Radiators Direct, также считает, что многое зависит от оборудования. Однако в целом он не советует обогревать дом непрерывно и объясняет, почему.

"Даже дом с самым высоким уровнем теплоизоляции всегда теряет небольшое количество энергии, когда отопление включено, поэтому, если ваше отопление работает весь день, вы будете терять энергию весь день", - предупреждает Хокинсон.

В то же время специалист делает исключение для помещений с повышенной влажностью.

"В таком случае поддерживать отопление на стабильном уровне в течение дня разумно, поскольку конденсат с меньшей вероятностью образуется на тёплых поверхностях, таких как стены и окна", - отмечает эксперт.

Чтобы упростить себе задачу, Хокинсон советует воспользоваться программируемыми таймерами или смарт-управлением. Они подстраивают работу системы под распорядок дня жильцов.

Как подготовить дом к отопительному сезону / Инфографика: Главред

Фоновое тепло вместо резких прогревов

Ли Сондерс, специалист по сантехнике и отоплению компании Toasty, соглашается с коллегами в том, что многое зависит от системы. Однако в отношении более экономичного режима он придерживается иного мнения.

"На практике доведение холодной комнаты до нужной температуры часто требует больше энергии, чем поддержание стабильного, более низкого фонового тепла. Сочетание этого с кратковременным повышением температуры при необходимости может помочь сохранить уют, не разорившись, особенно в холодные месяцы", - убежден Сондерс.

Он также предостерегает от распространённой привычки выкручивать регулятор на максимум, чтобы быстрее согреться.

"Ваш термостат не работает как педаль газа: он лишь сообщает котлу, когда прекратить нагрев, а не заставляет его нагреваться быстрее", - отметил Сондерс.

Смотрите видео о том, как можно обогреть дом без света:

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