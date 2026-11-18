В профильном комитете опровергли слухи о новых законопроектах, касающихся пересмотра возрастных рамок призыва.

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В Раде оценили шансы на изменение возрастных ограничений мобилизации / Коллаж: Главред, фото: t.me_V_Zelenskiy_official, ua.depositphotos.com

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Возрастные ограничения призыва остаются неизменными - от 25 до 60 лет

Инициативы по снижению возраста не пройдут через парламент

Граждан старше 50 лет призывают менее активно

В Украине пока отсутствуют какие-либо законодательные инициативы по пересмотру мобилизационного возраста - призывные границы остаются в диапазоне от 25 до 60 лет. Законодательство о воинской обязанности и мобилизации не претерпело изменений в этой части, а в парламенте не рассматривают ни повышение, ни снижение возрастного порога. Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Он объяснил, как на практике происходит комплектование войск гражданами старшей возрастной группы и какие перспективы имеют возможные предложения по омоложению армии.

"Стандартный диапазон остается неизменным - 25–60 лет. Понятно, что граждане в возрасте от 50 до 60 лет далеко не всегда способны эффективно выполнять задачи, связанные с боевой службой, поэтому их уже мобилизуют не так активно, как раньше. Думаю, даже если бы появились инициативы снизить его с 25 до 20, 22 или 18 лет, шансов пройти через парламент у них не было бы", - подчеркнул народный депутат.

Студенты в возрасте 25–60 лет и право на отсрочку

Особое внимание в парламенте уделяют тенденции массового поступления военнообязанных мужчин в учебные заведения. По сравнению с довоенным периодом в Украине существенно возросло количество студентов, учащихся и слушателей лицеев и специальных профессионально-технических учебных заведений в возрасте от 25 до 60 лет.

Получение образования в таких учреждениях дает гражданам законное право на оформление отсрочки от призыва. В ходе парламентских дискуссий о возможном ограничении этой нормы часть депутатов выступила против, ссылаясь на необходимость беречь морально-психологическое состояние мужчин в возрасте 25–45 лет.

Розыск ТЦК - что нужно знать / Инфографика - Главред

Готовится ли мобилизация женщин в Украине

Народный депутат от партии "Слуга народа" Федор Вениславский заявил, что Верховная Рада не рассматривает никаких законопроектов о снижении призывного возраста ниже 25 лет или привлечении женщин в ряды ВСУ.

По его словам, идеи привлекать женщин посредством мобилизации нет ни в Министерстве обороны, ни в командовании ВСУ.

"Ни снижения возраста ниже 25 лет, ни мобилизации женщин не планируется", - подчеркнул он.

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Как сообщал Главред, в Украине вступили в силу новые правила бронирования военнообязанных работников. Для предприятий оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов установили лимит бронирования на уровне 95% вместо 100%.

В Вооруженных силах Украины вводят усиленный контроль за медицинскими осмотрами военнообязанных. Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый подписал приказ, предусматривающий систематический мониторинг решений военно-врачебных комиссий при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Представитель управления коммуникаций ОК "Запад" Олег Домбровский отметил, что реформа территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) в Украине пока не предусматривает кардинальной перестройки системы. Генеральный штаб разработал внутренние нормативные документы, касающиеся деятельности ТЦК, в частности групп оповещения, а правительство работает над урегулированием вопросов бронирования и отсрочек.

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