Один из участников операции признался, что выбор времени имел символическое значение.

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Появились подробности удара по мосту в Крыму / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Удар планировался перед встречей Трампа, Путина и Си

ВСУ могут проводить стратегические операции без использования Starlink и Starshield

Украинские военные сообщили о проведении масштабной операции против Крымского моста через Керченский пролив.

По данным The Times, одной из целей миссии было не только нанесение ущерба стратегическому объекту, но и демонстрация возможностей Киева накануне международных переговоров с участием Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Китае.

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Один из участников операции признался, что выбор времени имел символическое значение: "Мы планировали это как символический жест перед встречей Трампа, Путина и Си - чтобы показать, что Путин слаб".

Ещё одним важным результатом миссии украинская сторона считает способность проводить подобные операции без использования спутниковых систем Starlink и Starshield компании Илона Маска. Как отмечает издание, Киеву удалось организовать собственную систему передачи данных, несмотря на введённые ранее американские ограничения.

По словам украинского офицера, разработанный способ связи позволил передавать видеосигнал непосредственно на ударные средства и обеспечивать необходимую точность наведения.

"Американцы пытались парализовать нашу связь, чтобы мы не могли проводить такие операции. Но эта миссия доказала - мы можем сами разработать свои каналы связи для передачи радиосигналов. Впервые в истории мы использовали все эти дроны, чтобы передать видеосигнал ракетам - и они смогли попасть именно в те точки моста, которые были нужны. Мы показали, что способны проводить такие операции без Starlink", - заявил военный.

Как сообщает издание, операция стала результатом взаимодействия нескольких подразделений украинских сил обороны. К её проведению привлекли ракетные войска, операторов беспилотников 7-го Центра глубоких ударов "Птицы Мадьяра", 1-ю бригаду специальных операций Сил беспилотных систем, Службу безопасности Украины, военно-морские силы и подразделения специальных операций.

Таким образом, Киев представил произошедшее не только как удар по важному инфраструктурному объекту, но и как демонстрацию способности самостоятельно обеспечивать связь и координацию сложных военных миссий.

Важное заявление Минобороны

Глава Минобороны Украины Евгений Хмара заявил, что Киев оставляет за собой право отвечать на российские удары и предупредил Москву о возможности ещё более масштабных ответных действий. В качестве примера он привёл операцию против Керченского моста, проведённую после попыток российских войск атаковать мостовую инфраструктуру Киева. По словам министра, миссии предшествовала тщательная подготовка, включавшая разведку и нейтрализацию средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны противника.

/ Инфографика: Главред

Удары по мосту в Крыму - новости по теме

Напомним, ранее Главред сообщал, что удар по Крымскому мосту стал седьмым этапом совместной операции СБУ и Генштаба ВСУ. Президент Владимир Зеленский раскрыл детали атаки и поблагодарил всех, кто несколько недель готовил операцию. Среди средств поражения он назвал "Паляницу", "Нептун", "Руту" и "Фламинго".

Ранее сообщалось, что арка автомобильной части моста обрушилась около полуночи. В Fire Point назвали оружие, поразившее цель, а судоходство с Азовского моря оказалось заблокированным. В то же время часть россиян начала выезжать с оккупированного полуострова.

Как сообщалось, ранее оккупанты РФ признали уничтожение арочного пролета автомобильной части. Путину доложили о частичном обвале моста, а в Кремле пообещали полностью его восстановить. Песков также связал атаки с возможной встречей РФ, США и Китая.

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