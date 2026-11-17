Марк Рютте заявил, что решающую роль в мирных переговорах играют Виткофф и Кушнер, а европейцы уже сидят за столом переговоров.

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Дональд Трамп и Марк Рютте / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНИАН

Главное из заявления:

Рютте не стал комментировать идею обмена Донбасса на НАТО

Решающую роль в переговорах генсек отвёл США

Европейцы, по его словам, уже за столом переговоров

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отказался прямо отвечать на вопрос о возможном обмене вывода ВСУ из Донбасса на членство Украины в Альянсе. Он заявил, что не будет комментировать все новости о мирных переговорах, однако признал ключевую роль США в усилиях по прекращению войны страны-агрессора РФ против Украины.

Об этом Рютте сказал журналистам перед заседанием Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-37") в Брюсселе, передает корреспондент УНИАН.

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Генеральный секретарь подчеркнул, что от имени президента США Дональда Трампа переговоры ведут Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а НАТО присоединяется к встречам тогда, когда это может быть полезно.

"Я не собираюсь комментировать все новости о мирных переговорах. Но я вижу, что США играют решающую роль - Стив Виткофф и Джаред Кушнер от имени президента Дональда Трампа. То, что они делают, чрезвычайно важно. Европейцы помогают. Европейцы теперь за столом переговоров. НАТО присутствует всегда, когда мы можем быть полезны на встречах. И на каждой встрече мы выясняем, можем ли мы быть там полезными. Но я не буду комментировать все новости, которые поступают оттуда", - сказал Рютте.

Что известно о предложении США по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский 13 ноября рассказал журналистам, что американская сторона впервые подняла вопрос о возможном обмене: вступление Украины в НАТО в обмен на вывод украинских войск из той части Донбасса, которую оккупанты до сих пор не смогли захватить. Об этом, в частности, писало издание The Kyiv Independent.

"Американцы задали вопрос: "А если Украина будет в НАТО, Украина уйдет из Донбасса?", - рассказал Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что конкретики пока нет, а сам он не имеет права принимать такое решение единолично. По его словам, любые договоренности возможны только без признания оккупированных территорий российскими. Официального подтверждения этого предложения со стороны Вашингтона пока не было.

Россия тем временем настаивает не только на отказе Киева от членства в НАТО, но и на лишении Украины возможности участвовать в политике коллективной безопасности и обороны ЕС, даже если страна станет членом блока.

Вступление стран в НАТО / Инфографика: Главред

Согласится ли Россия на обмен Донбасса на членство Украины в НАТО

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в интервью Главреду отметил, что Белый дом будет пытаться до конца года достичь результата в переговорах, однако скорого соглашения ожидать не стоит.

"Трамп, вероятно, мечтал собрать "совет мира" на полях для гольфа в Майами, где стороны подпишут соглашение. Но это фантазии, не имеющие ничего общего с реальностью: слишком много препятствий - и в позиции Кремля, и в позиции Украины, и в позиции Европы. Поэтому если что-то и изменится, то в лучшем случае ближе к весне, не раньше", - подчеркнул эксперт.

Оценивая позицию Москвы, эксперт обратил внимание, что Кремль делает ставку на военное давление, а не на дипломатию.

"Россия, как и прежде, будет делать ставку на продолжение войны и давление на Украину. У Путина такая позиция: раз не удалось достичь желаемого политическим путем - через Трампа и "дух Анкориджа", значит, он будет добиваться этого военной силой", - пояснил Золотарев.

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Как сообщал Главред, 12 ноября Зеленский встретился со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны сели за стол переговоров в Дублине после визита американцев в Москву. Беседа началась около 23:00 по киевскому времени и длилась менее часа.

До этого посланцы Трампа побывали в Кремле. Там они провели переговоры с Путиным при участии российской делегации. В ее состав вошли Юрий Ушаков, Кирилл Дмитриев и Владимир Мединский.

Также генсек НАТО Марк Рютте заявлял об огромных потерях армии РФ. По его словам, Россия за один месяц потеряла около 40 тысяч погибших или тяжело раненых. В октябре, по предварительным данным, это число могло превысить 50 тысяч.

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