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Денежное дерево пустит здоровые листья: как помочь ему пережить холодный сезон

Инна Ковенько
16 ноября 2026, 21:29
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Если листья денежного дерева начали морщиться и опадать, причину следует искать, прежде всего, в неправильном поливе.
Уход за денежным деревом
Уход за денежным деревом / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Почему листья денежного дерева становятся мягкими и морщатся
  • Как распознать загнивание корней
  • Как спасти денежное дерево

Денежное дерево считается неприхотливым комнатным растением, однако неправильный уход может сказаться на его состоянии. Если листья морщатся, становятся мягкими или начинают опадать, не стоит сразу хвататься за лейку. Такие изменения могут свидетельствовать как о недостатке воды, так и о чрезмерном поливе, из-за которого загнивают корни.

Главред расскажет, как определить причину проблемы и помочь растению.

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Почему листья денежного дерева становятся мягкими

Денежное дерево, или красула, относится к суккулентам. Оно накапливает воду в мясистых листьях и стеблях, поэтому не нуждается в частом поливе. Однако нарушение режима увлажнения может привести к потере упругости и опадению листьев, пишет Королевское садоводческое общество Великобритании (RHS).

Внешний вид растения помогает определить возможную причину. Мягкие, водянистые листья часто указывают на избыток влаги и повреждение корней. Тонкие и сморщенные листья могут свидетельствовать о недостатке воды, а пожелтение и опадение листьев наблюдаются при обеих проблемах.

Перед поливом проверьте почву на глубине. Если земля остается влажной, но листья морщатся, корни могут быть повреждены и не способны нормально впитывать воду.

Как распознать загнивание корней

Одна из распространённых причин ухудшения состояния красулы - чрезмерный полив. Когда вода постоянно задерживается в горшке, корни не получают достаточно воздуха и начинают загнивать.

О проблеме могут свидетельствовать пожелтение и опадение листьев, размягчение основания стебля и длительное высыхание почвы. Поврежденные корни обычно темнеют и становятся мягкими, тогда как здоровые остаются крепкими.

В то же время потемнение ствола не всегда означает болезнь. У взрослого денежного дерева стебель постепенно древеснеет - это естественный процесс. Насторожить должно именно его размягчение.

Чтобы проверить корни, осторожно достаньте растение из горшка и осмотрите его.

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Как спасти денежное дерево

Способ восстановления зависит от состояния почвы и корней.

Если почва пересохла, а листья сморщились, убедитесь, что на стебле нет признаков загнивания. Затем полейте растение водой комнатной температуры, дождитесь, пока лишняя влага стечет через дренажные отверстия, и опорожните поддон.

В дальнейшем поливайте красулу только после того, как почва достаточно просохнет. Не ориентируйтесь на фиксированное количество дней между поливами, ведь скорость высыхания почвы зависит от температуры и освещения.

Если почва остаётся влажной, а листья становятся мягкими и желтеют, полив нужно прекратить. Когда почва долго не просыхает, растение следует вынуть из горшка и осмотреть корни.

Все подгнившие части обрежьте чистым продезинфицированным инструментом. После этого пересадите красулу в свежий субстрат для суккулентов с хорошими дренажными свойствами. Горшок обязательно должен иметь отверстия для отвода лишней воды.

После пересадки не спешите поливать растение. Если корни обрезали, дайте срезам подсохнуть. Когда гниль распространилась на основание стебля, спасти всю красулу может быть сложно. В таком случае можно срезать здоровые побеги, подсушить срезы в течение нескольких дней и высадить черенки в лёгкий субстрат.

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