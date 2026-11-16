НПЗ-пад в России набирает обороты: Силы обороны поразили гигантский завод на Кубани

В Краснодарском крае России зафиксировали повреждение одного из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий региона.

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Силы обороны нанесли удар по Ильскому НПЗ / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+, скриншот

Кратко:

Силы обороны нанесли удар по Ильскому НПЗ в Краснодарском крае РФ

Под удар попали три установки первичной переработки нефти

Также был поражён комплекс по производству автомобильных бензинов

В ночь на 16 ноября украинские военные нанесли удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае России.

Под удар попали установки первичной переработки нефти и комплекс по производству автомобильных бензинов. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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"Ноябрь для российской нефтепереработки превращается в настоящий "НПЗ-пад". Саратов, Кириши, Омск, Волгоград, Нижнекамск - и вот в ночь на 16 ноября очередь дошла до Краснодарского края. Подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, украинские подразделения нанесли удар по установкам атмосферной трубчатой переработки нефти - АТ-4, АТ-5 и АТ-6. Также под удар попал комплекс по производству автомобильных бензинов. В настоящее время масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Ильский НПЗ является одним из крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли на юге России. Его мощности позволяют перерабатывать около 6,6 млн тонн нефти в год. Продукция предприятия используется, в частности, для обеспечения потребностей вооруженных сил РФ.

"Расположение на юге делает завод особенно важным для армии: отсюда топливо имеет кратчайший путь к российским группировкам на фронте и в оккупированном Крыму. Выведенные из строя установки первичной переработки и бензиновый комплекс - это меньше топлива для техники, воюющей против Украины, и меньше нефтерублей в бюджете Кремля", - добавляют в Генштабе.

В ведомстве подчеркнули, что Силы обороны Украины продолжают наносить удары по объектам, обеспечивающим военно-экономический потенциал России. Такие операции направлены на ослабление возможностей противника продолжать вооруженную агрессию против Украины.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Изменят ли удары вглубь России ход войны

Командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" в интервью Главреду отметил, что на российский террор Украина должна отвечать ударами по территории врага.

"Противостоять такому террору можно только зеркальными ответами - ударами вглубь России", - подчеркнул он.

Говоря о развитии дальнобойных возможностей, комбат обратил внимание на темпы, с которыми Силы обороны наращивают дальность ударов.

"Мы быстро развиваемся в сфере БПЛА и наращиваем удары вглубь: в новостях можно увидеть, как Силы обороны каждые 2–3 недели бьют рекорды по дальности", - пояснил "Лука".

По его прогнозу, впоследствии к беспилотникам присоединятся и украинские ракеты, что позволит наносить комбинированные удары.

"Если продолжим работать в таком темпе, к беспилотникам присоединятся и новые отечественные ракеты. И тогда мы сможем нанести россиянам комбинированные ответные удары", - отметил военный.

В то же время он подчеркнул принципиальное различие между целями сторон.

"Причем, в отличие от противника, который терроризирует гражданское население, мы наносим удары по объектам инфраструктуры и выводим из строя логистику", - подытожил комбат.

Почему Украине важно наносить удары по российским НПЗ / Инфографика: Главред

Удары вглубь РФ - последние новости

Как писал Главред, в понедельник, 16 ноября, был нанесен удар по Крымскому мосту - движение по нему перекрыто. По данным местных мониторинговых каналов, боевая часть попала в правую арку судоходного пролета со стороны Крыма, в результате чего конструкция отклонилась примерно на 15 градусов, а на подъездах с обеих сторон застряли около двух тысяч автомобилей.

Напомним, на Московский регион с вечера 15 ноября до утра 16 ноября летело около 600 беспилотников. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. По его словам, 191 дрон "нейтрализовали" на подлете к Москве, а часть якобы уничтожили ещё "на дальних рубежах".

Кроме того, в ночь на 15 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по двум объектам, с которых войска РФ запускают в небо самолеты и ударные дроны. Важной целью стал аэродром"Ахтубинск" в Астраханской области, расположенный примерно в 650 километрах от линии боевого столкновения.

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