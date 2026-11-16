Большинство ошибается: какая температура должна быть в холодильнике и почему

В опросе 361 домохозяйства в Шотландии более половины приборов стабильно держались выше 5 °C, поэтому специалист советует купить термометр.

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Какая температура должна быть внутри холодильника - ответ мастера / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Читайте в материале:

Какая температура должна быть в холодильнике

Почему дисплей холодильника может вводить в заблуждение

Какие продукты не стоит хранить на дверцах

Значительная часть бытовых холодильников работает слишком тепло и может превращаться в инкубатор для патогенных микроорганизмов, тогда как оптимальная температура внутри должна быть в пределах 0–5 °C, сообщает Agroinform.

Какую температуру выставлять, как раскладывать продукты по полкам и почему открытая дверца наносит наибольший вред - рассказывает Главред.

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Какая температура должна быть в холодильнике

От холодильника ожидают, что мясо и рыба останутся свежими до конца срока годности, овощи не завянут и не заплесневеют за несколько дней, а молоко не скиснет. Для этого недостаточно, чтобы прибор просто работал: имеет значение, какая температура в нем на самом деле и как им пользуются.

Микробиолог Института Квадрам (Quadram Institute) в Норидже Алексей Омельченко в материале для The Conversation отмечает, что большая часть бытовых холодильников работает слишком тепло. Рекомендуемый диапазон, по его данным, составляет 0–5 °C.

Венгерское Национальное управление по безопасности пищевой цепи (Nébih) считает идеальным диапазон 0–4 °C. При такой температуре размножение большинства патогенов заметно замедляется.

Почему фактическая температура отличается от настроек

На практике ситуация часто хуже, чем рекомендуется. В опросе 361 домохозяйства в Шотландии средняя температура в холодильниках составляла 5,17 °C, а в более чем половине приборов внутренняя температура стабильно держалась выше 5 градусов.

Добавляет расхождений и сама конструкция регуляторов. На старых моделях цифры обозначают не градусы Цельсия, а лишь степень охлаждения. Цифровой дисплей обычно показывает заданное значение, а температура на полках от него может отличаться.

Поэтому на полку рекомендуют поставить недорогой холодильный термометр. Это небольшой расход, который может избавить от лишних хлопот и испорченных продуктов. Для приборов с цифровым дисплеем специалист советует выставлять 3–4 °C и с помощью термометра проверять, насколько эффективна такая настройка.

Как правильно раскладывать продукты по полкам

Температура внутри камеры неравномерна. В большинстве современных комбинированных моделей холоднее всего внизу, поэтому сырое мясо и рыбу следует класть на нижнюю полку. Так сок, вытекающий из них, не попадет на другие продукты.

В овощном ящике салат остается хрустящим в течение нескольких дней. Продукты, которым не требуется интенсивное охлаждение, можно без проблем хранить на верхних полках.

Почему дверца - самая тёплая зона

Дверца - самая тёплая зона холодильника, и именно там температура колеблется сильнее всего. Поэтому, например, молоко лучше хранить глубже в камере, а не на дверной полке.

Поначалу такая система размещения продуктов может показаться непривычной, но через несколько недель она становится привычкой.

Смотрите видео о том, какую температуру установить в холодильнике:

Как реже впускать тёплый воздух

При каждом открытии дверцы внутрь попадает тёплый воздух, и чем дольше холодильник стоит открытым, тем сильнее нагревается его внутреннее пространство. Чтобы ограничить этот эффект, специалист советует соблюдать три правила.

Открывать холодильник только тогда, когда это действительно необходимо;

Заранее решать, что именно вы достаете, а не раздумывать перед открытой дверцей;

Регулярно чистить уплотнитель дверцы, чтобы она плотно закрывалась и внутрь попадало меньше теплого воздуха.

Как правильно хранить продукты / Инфографика: Главред

Что еще стоит знать о холодильнике

Как писал Главред, во время отключений света холодильник можно дольше сохранить холодным - мы рассказывали, как поддерживать низкую температуру в холодильнике без электричества.

Также Главред объяснял, что означает обозначение No Frost на холодильнике и о каком важном нюансе этой технологии знают не все.

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