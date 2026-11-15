Кончики листьев буреют и засыхают: что делать с комнатными растениями зимой

Вы узнаете:
- Как отличить сухой воздух от засоления почвы
- Как правильно обрезать засохшие кончики
Многие люди могут заметить, что через несколько недель после включения отопления кончики листьев комнатных растений начинают сохнуть и становиться коричневыми.
Главред решил разобраться, почему кончики листьев комнатных растений сохнут зимой.
Почему засыхают листья растений
Главная причина, по которой буреют и засыхают кончики листьев комнатных растений, - сухой воздух. Большинство комнатных цветов родом из тропиков, и им нужна влажность 40–60%. Зимой, когда работают радиаторы, в квартирах она часто опускается ниже 30%. Из-за этого вода испаряется с листьев быстрее, чем корни успевают её восполнять, и первыми высыхают кончики и края листьев, пишет Deccoria.
Вторая распространённая причина - соли, которые попадают в горшок с удобрениями и жёсткой водой из-под крана. Такую воду легко узнать по известковому налету, который быстро появляется в чайнике.
Растение впитывает соли вместе с влагой, они накапливаются на кончиках и краях листьев и со временем обжигают ткани. Признак проблемы - белый налет на поверхности почвы или на краю горшка.
Листья могут засыхать и из-за нерегулярного полива. Если почва долго остается сухой, корням неоткуда брать воду, а при постоянной влажности часть корней загнивает, а остальные не справляются с питанием.
Чтобы определить причину, стоит проверить почву пальцем и осмотреть её поверхность. Слегка влажная почва без белого налета, скорее всего, означает, что причиной является сухой воздух.
Как повысить влажность возле комнатных растений
Более частый полив в такой ситуации не поможет, так как проблема не в почве, а в воздухе вокруг листьев. Одним из вариантов решения проблемы является поддон с керамзитом и водой.
Керамзит лучше гравия, так как пористые шарики впитывают воду, как фитиль, и остаются влажными даже над уровнем воды.
Нужно ли обрезать засохшие листья
Уже засохшие кончики не восстановятся, поэтому их лучше аккуратно обрезать острыми чистыми ножницами, повторяя естественную форму листа.
Важно оставить узкую полоску коричневой ткани: если срезать по зеленой части, образуется свежая рана, и её край снова побуреет.
Как правильно реанимировать цветы в горшках - видео:
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