Кончики листьев буреют и засыхают: что делать с комнатными растениями зимой

Чаще всего листья портит сухой воздух от радиаторов, но проблему может вызывать и накопление солей в почве.

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Как предотвратить усыхание листьев без излишнего полива / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как отличить сухой воздух от засоления почвы

Как правильно обрезать засохшие кончики

Многие люди могут заметить, что через несколько недель после включения отопления кончики листьев комнатных растений начинают сохнуть и становиться коричневыми.

Главред решил разобраться, почему кончики листьев комнатных растений сохнут зимой.

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Почему засыхают листья растений

Главная причина, по которой буреют и засыхают кончики листьев комнатных растений, - сухой воздух. Большинство комнатных цветов родом из тропиков, и им нужна влажность 40–60%. Зимой, когда работают радиаторы, в квартирах она часто опускается ниже 30%. Из-за этого вода испаряется с листьев быстрее, чем корни успевают её восполнять, и первыми высыхают кончики и края листьев, пишет Deccoria.

Вторая распространённая причина - соли, которые попадают в горшок с удобрениями и жёсткой водой из-под крана. Такую воду легко узнать по известковому налету, который быстро появляется в чайнике.

Растение впитывает соли вместе с влагой, они накапливаются на кончиках и краях листьев и со временем обжигают ткани. Признак проблемы - белый налет на поверхности почвы или на краю горшка.

Листья могут засыхать и из-за нерегулярного полива. Если почва долго остается сухой, корням неоткуда брать воду, а при постоянной влажности часть корней загнивает, а остальные не справляются с питанием.

Чтобы определить причину, стоит проверить почву пальцем и осмотреть её поверхность. Слегка влажная почва без белого налета, скорее всего, означает, что причиной является сухой воздух.

Как повысить влажность возле комнатных растений

Более частый полив в такой ситуации не поможет, так как проблема не в почве, а в воздухе вокруг листьев. Одним из вариантов решения проблемы является поддон с керамзитом и водой.

Керамзит лучше гравия, так как пористые шарики впитывают воду, как фитиль, и остаются влажными даже над уровнем воды.

6 комнатных растений, которые собирают пыль / Инфографика: Главред

Нужно ли обрезать засохшие листья

Уже засохшие кончики не восстановятся, поэтому их лучше аккуратно обрезать острыми чистыми ножницами, повторяя естественную форму листа.

Важно оставить узкую полоску коричневой ткани: если срезать по зеленой части, образуется свежая рана, и её край снова побуреет.

Как правильно реанимировать цветы в горшках - видео:

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