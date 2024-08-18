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Исчезнут до конца сезона: садовод назвал самое эффективное средство против сорняков

Юрий Берендий
18 августа 2024, 18:22
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Эксперт по садоводству поделился своим методом уничтожения сорняков на дорожках и во внутренних двориках без использования потенциально токсичных гербицидов.
Исчезнут до конца сезона: садовод назвал самое эффективное средство против сорняков
Как быстро избавиться от сорняков - самое эффективное средство от сорняков / Колаж Главред, фото: скриншот из видео

Следить за сорняками в саду и на приусадебном участке может быть очень сложной задачей. В летние месяцы эта проблема может быть особенно острой благодаря сочетанию солнца и дождя, которые стимулируют рост не только любимых цветов и культур, но и нежелательной растительности, передает Mirror.

Эксперт Джозеф Кларк поделился своим методом избавления этих участков от сорняков с помощью "простого самодельного спрея", а не покупных средств для уничтожения сорняков, которые часто являются токсичными и могут быть дорогими. Чтобы приготовить смесь, вам понадобится дистиллированный белый уксус, поваренная соль и жидкость для мытья посуды.

На своей странице в Instagram, где он публикует много советов и подсказок для устойчивого садоводства, он рассказал, как он борется с нежелательной растительностью возле своего дома. Джо отмечает, что оставлять сорняки расти на некоторых участках полезно для окружающей среды и дикой природы, и что ему нравится использовать определенные сорта, такие как одуванчики и крапива, но у него есть определенные участки, где он позволяет им расти.

видео дня

"Сейчас я большой сторонник того, чтобы оставлять заросшие части сада для местной дикой природы, но в других местах, таких как внутренние дворики и дорожки, сорняки могут быть настоящим кошмаром", - говорит он.

Садовник также поделился рецептом приготовления спрея для уничтожения сорняков.

Смотрите видео о том, как быстро избавиться от сорняков:

"Возьмите бутылку с распылителем и начните наполнять ее дистиллированным уксусом. Затем добавьте немного поваренной соли и хорошо выжмите немного хозяйственного мыла. Закройте бутылку крышкой, хорошо перемешайте и ждите следующего солнечного дня", - советует он.

Опрыскивая нежелательное растение, он объясняет, что смесь лучше всего действует в солнечную погоду.

"Эта смесь по сути обезвоживает сорняк, что, в свою очередь, может привести к отмиранию листьев, а иногда и корня", - отмечает он.

Однако он предупреждает, что ее можно использовать только на внутренних двориках и дорожках.

"Сейчас я бы не распылял его на почву, поскольку он может повлиять на будущие растения и изменить кислотность почвы, но на вашем внутреннем дворике сорняки дичают", - говорит он.

Он также отмечает, что уксус нельзя использовать вблизи воды, диких животных или домашних животных. Он рекомендует использовать уксус не более пятипроцентной крепости, но если вы все же используете его, обязательно разбавьте водой. Чтобы избежать случайного повреждения других листьев, он говорит, что лучше не использовать его в ветреные дни.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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