Огурцы будут расти до морозов: что добавить в воду для полива

Если вы хотите, чтобы огурцы продолжали плодоносить до самой осени, есть простой и доступный способ подкормки, который поможет достичь этой цели. Используя копеечные компоненты, которые, вероятно, уже есть у вас дома, вы сможете существенно улучшить состояние растений и повысить их урожайность.
Итак, чем поливать огурцы, чтобы их было много? Опытные дачники рекомендуют использовать специальный раствор на основе дрожжей и чеснока. Этот метод позволяет не только увеличить количество плодов, но и продлить плодоношение до самых заморозков, пишет сайт На пенсии.
Когда сажают огурцы в Украине
Обычно огурцы в Украине начинают высаживать в почву примерно в конце апреля – начале мая. Тогда уже заморозков нет, а температура воздуха обычно устойчиво теплая.
Как приготовить эффективную подкормку для огурцов
Для приготовления подкормки вам понадобятся:
- 11 г дрожжей;
- 1 л горячей воды;
- 5 г сухого чеснока.
Растворите дрожжи в горячей воде, добавьте чеснок и дайте настояться 2 часа. После этого раствор разбавляют в 9 литрах воды и используют для полива огурцов под корень. Такой полив можно повторять раз в две-три недели.
Чем хорошо подкормить огурцы?
Дрожжи в составе раствора обеспечивают растения витаминами группы В (B2, B6, PP), минеральными веществами, полезными аминокислотами и азотом. Чеснок, в свою очередь, укрепляет иммунитет растений и защищает их от вредителей.
Особое внимание стоит уделить температуре воды при поливе. Важно помнить, что поливать огурцы нужно теплой водой (25-30°C). Полив холодной водой может вызвать опадание завязей и ухудшить развитие растений.
Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете наслаждаться урожаем огурцов вплоть до заморозков, обеспечив свои растения всем необходимым для активного роста и плодоношения.
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