Огурцы будут расти до морозов: что добавить в воду для полива

Опытные дачники рекомендуют использовать специальный раствор.

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Что добавить в воду для полива огурцов / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Если вы хотите, чтобы огурцы продолжали плодоносить до самой осени, есть простой и доступный способ подкормки, который поможет достичь этой цели. Используя копеечные компоненты, которые, вероятно, уже есть у вас дома, вы сможете существенно улучшить состояние растений и повысить их урожайность.

Итак, чем поливать огурцы, чтобы их было много? Опытные дачники рекомендуют использовать специальный раствор на основе дрожжей и чеснока. Этот метод позволяет не только увеличить количество плодов, но и продлить плодоношение до самых заморозков, пишет сайт На пенсии.

Когда сажают огурцы в Украине Обычно огурцы в Украине начинают высаживать в почву примерно в конце апреля – начале мая. Тогда уже заморозков нет, а температура воздуха обычно устойчиво теплая. видео дня

Как приготовить эффективную подкормку для огурцов

Для приготовления подкормки вам понадобятся:

11 г дрожжей;

1 л горячей воды;

5 г сухого чеснока.

Растворите дрожжи в горячей воде, добавьте чеснок и дайте настояться 2 часа. После этого раствор разбавляют в 9 литрах воды и используют для полива огурцов под корень. Такой полив можно повторять раз в две-три недели.

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Чем хорошо подкормить огурцы?

Дрожжи в составе раствора обеспечивают растения витаминами группы В (B2, B6, PP), минеральными веществами, полезными аминокислотами и азотом. Чеснок, в свою очередь, укрепляет иммунитет растений и защищает их от вредителей.

Особое внимание стоит уделить температуре воды при поливе. Важно помнить, что поливать огурцы нужно теплой водой (25-30°C). Полив холодной водой может вызвать опадание завязей и ухудшить развитие растений.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете наслаждаться урожаем огурцов вплоть до заморозков, обеспечив свои растения всем необходимым для активного роста и плодоношения.

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