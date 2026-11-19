Древесина плотностью около 650 кг/м³ меньше стреляет искрами и пахнет сладковатым лесом, но закладки хватает лишь на 1–2 часа.

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Какие дрова горят дольше и лучше греют: что выбирают в Норвегии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Почему береза быстро разгорается, но плохо держит жар

Сколько горит закладка березовых дров по сравнению с грабом

В какой пропорции смешивать березу с буком

В Норвегии береза считается одним из лучших вариантов дров для отопления, тогда как в Восточной Европе часто отдают предпочтение другим породам древесины. Она быстро разгорается, даёт яркое пламя и приятный аромат, однако имеет существенный недостаток - быстро сгорает и уступает более твёрдым породам по теплотворной способности.

Березовые дрова хорошо подходят для быстрого розжига камина, но для длительного обогрева их лучше сочетать с буком или грабом. Польское издание Fajny Ogród рассказало об особенностях этой древесины и оптимальной пропорции для смешивания поленьев.

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Чем береза лучше других пород, как быстро она высыхает и с какими дровами её стоит сочетать, - выяснял Главред.

Почему береза так быстро разгорается

Белая кора, легкий запах при сжигании и яркое энергичное пламя делают березу на первый взгляд идеальным топливом для долгих зимних вечеров. Однако, как отмечает издание, есть "мелочь", которую многие упускают: именно она сильно влияет на эффективность березы и определяет, что эта порода не всегда должна быть основным топливом.

Древесина березы имеет среднюю плотность - обычно около 650 кг/м³ - и содержит мало смолы. Поэтому она молниеносно разгорается и легко "ловит" огонь: в мгновение ока поленья горят ровно, стабильно, без капризов.

Береза - хороший выбор, когда нужен быстрый эффект и ощутимое повышение температуры в помещении за короткое время. Пламя яркое, живое и равномерное, за стеклом оно создает приятное, почти кинематографическое настроение.

Здесь береза часто выигрывает у многих хвойных пород, которые горят более неровно и чаще "стреляют" искрами.

Какой запах дают березовые дрова

Во время горения береза даёт приятный выразительный аромат, слегка сладковатый. Многим он напоминает естественный запах леса, поэтому топить берёзой считается "атмосфернее".

Причина - особый состав древесины, богатый летучими органическими соединениями, которые под действием температуры постепенно выделяются в воздух. Аромат березовых дров считается безопасным для здоровья.

Для сравнения: сильные смолистые запахи некоторых хвойных пород, особенно при частом и интенсивном сжигании, у некоторых людей могут вызывать раздражение дыхательных путей.

Сколько сохнут березовые дрова

Дрова для камина должны иметь влажность ниже 20%. Этого добиваются сушкой, которую ещё называют сезонированием. В зависимости от породы процесс может длиться до трёх лет, но берёза обычно готова уже через несколько месяцев.

Причина - пористое строение древесины и сравнительно низкая начальная влажность: в месте с хорошей циркуляцией воздуха содержание воды быстро снижается.

Поэтому береза подходит тем, кто топит камин эпизодически и не хочет планировать выдержку заранее.

Сколько горят березовые дрова в камине

Главный минус березы - она горит слишком быстро. Её теплотворная способность ниже и составляет около 15,5 МДж/кг. Для сравнения: граб, один из лучших и самых "энергетичных" видов для камина, дает около 19,5 МДж/кг.

Типичная закладка березовых дров поддерживает пламя обычно 1–2 часа. Дрова приходится подкладывать чаще, а при длительном отоплении выгода от них меньше.

Поэтому береза редко подходит в качестве основного топлива для постоянного обогрева. Чаще она выигрывает при кратковременном разжигании, когда важны быстрый старт, красивый живой огонь и приятный запах.

Как топить березой, чтобы камин грел дольше

Проще всего - сочетать берёзу с породами более высокой калорийности, которые горят ровнее и медленнее: грабом, буком, ольхой. Такая комбинация помогает быстрее разогреть топку и заметно продлевает отдачу тепла.

Береза также прекрасно работает в качестве естественной "разжигалки": быстро загорается и дает хороший жар, который затем "подхватывают" более выносливые поленья. Так дольше держится температура, ведь живое пламя березы сочетается с ровным длительным жаром твёрдых пород.

На практике в большинстве домашних каминов хорошо работает соотношение 1:2: одна часть березы на две части, например, бука.

Что категорически нельзя сжигать в печи / Инфографика: Главред

Что еще стоит знать о дровах для камина

Напомним, как ранее сообщал Главред, специалисты посоветовали не закладывать в топку поленья прямо с улицы. По словам экспертов, морозные дрова не греют, так как тепло тратится на прогрев древесины до температуры возгорания. Эксперты советовали оставлять запас на 1–2 дня и давать дровам 24–48 часов в тепле для прогрева и окончательного просыхания.

Agroforum.hu подчеркнуло, что неправильное размещение поленьев мешает их высыханию. Эксперты указывали, что хранение без поддонов приводит к впитыванию влаги из почвы и ухудшению циркуляции воздуха. Они рекомендовали складывать дрова на поддоны, оставлять пространство у стены и не накрывать штабель полностью, чтобы обеспечить проветривание и защиту от осадков.

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