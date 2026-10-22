Дрова могут испортиться даже в сарае: сколько лет их можно хранить

Свежая древесина содержит 50–60% влаги, жар дает лишь ниже 20%, но и у возраста топлива есть предел.

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Не все дрова сохнут одинаково: сколько лет нужно березе, дубу и сосне / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чём вы узнаете:

Свежая древесина содержит 50–60% влаги

Хорошо гореть начинает при влажности ниже 20%

Максимальный срок годности для сжигания - 4–5 лет с момента рубки

Дрова для камина имеют свой "срок годности": примерно через 4–5 лет после рубки древесина теряет теплоотдачу, крошится и начинает гнить. Об этом сообщает WP Dom. Специалисты отмечают, что длительное хранение не улучшает качество: после определенного порога дрова не становятся лучше, а постепенно разрушаются.

Многие домовладельцы считают, что чем дольше поленья лежат в дровяном сарае, тем лучше они горят, и именно этот распространенный миф может дорого обойтись. Летучие органические вещества, развитие грибков и вредители снижают теплоотдачу многолетнего топлива, поэтому правильное складирование дров имеет значение, но не отменяет сроков хранения. Сколько лет можно хранить дрова и как распознать испорченное топливо - выяснял Главред.

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Сколько сохнут дрова разных пород

Только что срубленная древесина имеет влажность 50–60%, поэтому для сжигания в камине она категорически не подходит. Топливо достигает полной эффективности и калорийности только тогда, когда влажность опускается ниже 20%. Время сушки зависит прежде всего от породы.

Мягкие лиственные породы (береза, ольха, тополь) сохнут быстрее всего и готовы к использованию уже через 1–1,5 года при правильном хранении.

Твёрдые лиственные породы (дуб, бук, граб, ясень) из-за плотной структуры требуют более длительного вылеживания, лучше всего от 2 до 3 лет.

Хвойные породы (сосна, ель) сохнут около 1 года, однако из-за высокого содержания смолы и "стрельбы" искрами их не рекомендуют использовать в открытых каминах.

Сколько лет можно хранить дрова

Когда топливо достигло оптимальной сухости, его следует использовать в течение следующих 2–3 отопительных сезонов. Более длительное хранение, по словам специалистов, приводит к необратимым последствиям.

Первая проблема - снижение калорийности. С годами натуральные смолы и ценные органические соединения, содержащиеся в древесине, выветриваются и медленно разлагаются. Полена возрастом более 5 лет становятся неестественно лёгкими, "выветренными": они сгорают молниеносно и отдают на несколько десятков процентов меньше тепла.

Вторая проблема - вредители и грибки. Дрова, которые много лет лежат в хранилище, становятся идеальной средой для короедов, жуков-точильщиков (шашелей) и плесени, особенно если в дровяном сарае плохая циркуляция воздуха.

Как распознать испорченные дрова

Порченое или слишком старое топливо для камина легко определить без специальных приборов. Есть несколько характерных признаков.

Полено неестественно лёгкое, ломкое и мягкое, если на него надавить пальцами.

При раскалывании топором оно легко рассыпается и превращается в труху.

В камине такое топливо сильно дымит и издает неприятный затхлый запах.

Вместо плотного, долгого жара дрова мгновенно превращаются в мелкий серый пепел.

Видео о том, как долго можно хранить дрова, можно посмотреть здесь:

Как правильно хранить дрова для камина

Чтобы топливо сохраняло максимальную калорийность в течение полных 4–5 лет, ему нужны соответствующие условия. Прежде всего, поленья не должны соприкасаться с землей, иначе они впитывают влагу прямо из почвы.

Изоляция от грунта: укладывайте поленья на поддоны или лаги.

Крыша и вентиляция: плотная крыша защищает от осадков, а боковые стороны дровяного сарая должны оставаться открытыми, чтобы воздух циркулировал свободно и постоянно.

Правильная укладка: укладывайте поленья корой вниз и оставляйте небольшие зазоры между штабелями.

Дрова для отопления зимой / Инфографика: Главред

Другие новости об отоплении дровами

Как писал Главред, некоторые породы древесины создают больше проблем, чем тепла, поэтому ими не стоит топить печь или камин.

Также мы рассказывали, какие дрова дают максимум тепла во время морозов и греют вдвое лучше других.

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