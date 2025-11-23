Создают больше проблем, чем тепла: какими дровами не стоит топить в печи или камине

Правильно подобранное топливо влияет на эффективность работы печи или камина, их срок службы и безопасность жильцов.

https://glavred.info/life/sozdayut-bolshe-problem-chem-tepla-kakimi-drovami-ne-stoit-topit-v-pechi-ili-kamine-10718165.html Ссылка скопирована

Какие дрова нельзя использовать для печи / Колаж: Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

видео дня

Какие породы древесины не подходят для отопления

Что категорически запрещено сжигать в печи или камине

Украинцам, которые используют дрова для обогрева жилья, советуют внимательно относиться к выбору топлива. Ведь от него зависит не только эффективность работы печи или камина, но и безопасность жителей.

Специалисты объяснили, какие породы древесины категорически не рекомендуется использовать, пишет сайт Новини.LIVE.

Какие дрова категорически не подходят для топки печи или камина

Эксперты отмечают, что идеальные дрова должны быть сухими, иметь высокую теплотворность и минимум смол. В то же время существуют породы, которые создают больше проблем, чем тепла:

осина - быстро сгорает и почти не греет;

пихта - дает сильное задымление и низкую теплоотдачу;

липа - засоряет дымоход из-за избытка смол;

лиственница - горит неравномерно и выделяет угарный газ;

ива - из-за влажности и смолистости быстро загрязняет дымоход;

хвойные породы - содержат много смолы, "стреляют" во время горения и могут вызвать возгорание;

рябина и черемуха - дают мало тепла, но образуют много копоти.

Что запрещено бросать в печь

Отдельно специалисты предупреждают о материалах, которые вообще нельзя использовать в качестве топлива:

сырые, гнилые или влажные дрова;

окрашенные или лакированные деревянные изделия;

трухлявая древесина и остатки старых строительных досок.

Такое топливо не обеспечивает достаточного тепла, зато создает густой дым, неприятный запах и быстро засоряет дымоход. Особенно опасны дрова с плесенью - они вредят здоровью жильцов и заставляют постоянно проветривать помещение.

Таким образом, правильный выбор дров - это не только комфорт, но и безопасность семьи и долговечность отопительных систем.

Интересное по теме:

Об источнике: Новости.LIVE Новости.LIVE - это украинский информационно-политический портал, который стремится предоставлять оперативную и эксклюзивную информацию о событиях в Украине и мире. Он входит в медиахолдинг "Live. Network". До 2022 года медиахолдинг "Live. Network" принадлежал депутату от пророссийской партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару. В 2022 году его медиаактивы, включая "Новости.LIVE", купила предпринимательница Анна Ковалева. Принципы работы журналистов Новости.LIVE, как говорится на официальной странице: уважение к читателю и его право на правду

объективность и беспристрастность

полнота и всесторонний анализ информации

простота и доступность

отсутствие скрытой рекламы

уникальность и оперативность

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред