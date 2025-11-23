Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Создают больше проблем, чем тепла: какими дровами не стоит топить в печи или камине

Дарья Пшеничник
23 ноября 2025, 18:29
90
Правильно подобранное топливо влияет на эффективность работы печи или камина, их срок службы и безопасность жильцов.
Печка, дрова
Какие дрова нельзя использовать для печи / Колаж: Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

видео дня
  • Какие породы древесины не подходят для отопления
  • Что категорически запрещено сжигать в печи или камине

Украинцам, которые используют дрова для обогрева жилья, советуют внимательно относиться к выбору топлива. Ведь от него зависит не только эффективность работы печи или камина, но и безопасность жителей.

Специалисты объяснили, какие породы древесины категорически не рекомендуется использовать, пишет сайт Новини.LIVE.

Какие дрова категорически не подходят для топки печи или камина

Эксперты отмечают, что идеальные дрова должны быть сухими, иметь высокую теплотворность и минимум смол. В то же время существуют породы, которые создают больше проблем, чем тепла:

  • осина - быстро сгорает и почти не греет;
  • пихта - дает сильное задымление и низкую теплоотдачу;
  • липа - засоряет дымоход из-за избытка смол;
  • лиственница - горит неравномерно и выделяет угарный газ;
  • ива - из-за влажности и смолистости быстро загрязняет дымоход;
  • хвойные породы - содержат много смолы, "стреляют" во время горения и могут вызвать возгорание;
  • рябина и черемуха - дают мало тепла, но образуют много копоти.

Что запрещено бросать в печь

Отдельно специалисты предупреждают о материалах, которые вообще нельзя использовать в качестве топлива:

  • сырые, гнилые или влажные дрова;
  • окрашенные или лакированные деревянные изделия;
  • трухлявая древесина и остатки старых строительных досок.

Такое топливо не обеспечивает достаточного тепла, зато создает густой дым, неприятный запах и быстро засоряет дымоход. Особенно опасны дрова с плесенью - они вредят здоровью жильцов и заставляют постоянно проветривать помещение.

Таким образом, правильный выбор дров - это не только комфорт, но и безопасность семьи и долговечность отопительных систем.

Интересное по теме:

Об источнике: Новости.LIVE

Новости.LIVE - это украинский информационно-политический портал, который стремится предоставлять оперативную и эксклюзивную информацию о событиях в Украине и мире. Он входит в медиахолдинг "Live. Network".

До 2022 года медиахолдинг "Live. Network" принадлежал депутату от пророссийской партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару. В 2022 году его медиаактивы, включая "Новости.LIVE", купила предпринимательница Анна Ковалева.

Принципы работы журналистов Новости.LIVE, как говорится на официальной странице:

  • уважение к читателю и его право на правду
  • объективность и беспристрастность
  • полнота и всесторонний анализ информации
  • простота и доступность
  • отсутствие скрытой рекламы
  • уникальность и оперативность
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

отопление дрова
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский прокомментировал мирный процесс и ответил на обвинения Трампа

Зеленский прокомментировал мирный процесс и ответил на обвинения Трампа

19:25Война
Переговоры в Женеве о плане окончания войны: в Reuters рассказали об успешных сделках

Переговоры в Женеве о плане окончания войны: в Reuters рассказали об успешных сделках

19:03Война
До 12 часов без света: Укрэнерго опубликовало новые графики на 24 ноября

До 12 часов без света: Укрэнерго опубликовало новые графики на 24 ноября

18:40Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Поймают удачу за хвост: трем знакам зодиака фантастически повезет в декабре

Поймают удачу за хвост: трем знакам зодиака фантастически повезет в декабре

Большая денежная удача: четырех знаков зодиака ждет неожиданная прибыль

Большая денежная удача: четырех знаков зодиака ждет неожиданная прибыль

Карта Deep State онлайн за 23 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Большой церковный праздник: 5 строгих запретов, которые нельзя нарушать 23 ноября

Большой церковный праздник: 5 строгих запретов, которые нельзя нарушать 23 ноября

Гороскоп на декабрь 2025: кому стоит готовить кошельки в конце года

Гороскоп на декабрь 2025: кому стоит готовить кошельки в конце года

Последние новости

19:25

Зеленский прокомментировал мирный процесс и ответил на обвинения Трампа

19:21

"Опасный сигнал каждому диктатору": Бернс предупредил о рисках мирного плана

19:03

Переговоры в Женеве о плане окончания войны: в Reuters рассказали об успешных сделках

18:53

Оккупанты начали мстить командованию РФ и устроили диверсию в Ростове

18:48

Орхидеи разрастаются хаотично - простой метод, как укротить "убегающие" корниВидео

Снегопады и похолодание накроют Украину: синоптик назвал датыСнегопады и похолодание накроют Украину: синоптик назвал даты
18:48

Лесика Турко провели в последний путь - где похоронен музыкантВидео

18:40

До 12 часов без света: Укрэнерго опубликовало новые графики на 24 ноября

18:35

Почему поезда раньше не ездили ночью - что в это время делали с пассажирамиВидео

18:29

Создают больше проблем, чем тепла: какими дровами не стоит топить в печи или камине

Реклама
18:07

Китайский гороскоп на завтра 24 ноября: Драконам - уныние, Обезьянам - гнев

18:05

"Ситуация плохая": в прямом эфире радио РФ рассказали, что скрывает Путин

17:35

Новые "Танцы со звездами": Влад Яма дал язвительный комментарий

17:26

Лучше избавьтесь от них: какие купюры доллара и евро могут создать проблемы

17:15

С варениками не сравнится: англичанин выбрал любимое украинское блюдо

16:54

Действительно ли украинцы рано женились: архивы опровергли распространенный миф

16:31

Европейский "контрплан" по Украине включает 24 пункта: The Telegraph узнал подробности

16:30

Аж летели огненные искры: ССО и СБУ провели мощные операции в Покровске

16:28

Трамп "набросился" на Зеленского с обвинениями на фоне переговоров в Женеве

16:24

Могут начаться сверхжесткие графики отключений: эксперт озвучил опасный прогноз

16:17

Папа колышет гроб с погибшим сыночком: Тернополь прощается с погибшей семьейФотоВидео

Реклама
16:08

Завершатся 14 лет иллюзий: для кого конец года станет поворотным - гороскоп на декабрь 2025

16:03

Известны первые результаты переговоров в Женеве - изменят ли США план окончания войны

15:46

Какое физическое упражнение нужно делать для улучшения сна - ученые раскрыли секретВидео

15:25

Штормовой ветер и ливни: Украину накрывает сильная непогода

15:25

Не дошли до укрытия: число жертв после ужасного удара по Тернополю возросло до 34

15:23

Гороскоп для Водолеев на декабрь 2025: месяц любви, магии и исполнения желанийВидео

15:04

План Трампа включал 30 пунктов - журналист заявил о двух секретных требованиях США

14:56

Как выглядеть элегантно даже в холодные дни: лайфхаки от стилиста

14:31

Как киевская княжна изменила Францию: история, которую не рассказывают в школе

14:07

Женщина купила щенка мелкой породы, но собака выросла до гигантских размеров

14:01

Страны ЕС передали США новый мирный план - что в нем изменили и как реагирует Европа

14:00

Одиночество как суперсила: почему мозг нуждается в тишине

13:50

Как вырастить огромный чеснок: советы, которые помогут получить богатый урожай

13:37

Анималистика возвращается: в 2026 зебра и жираф станут не менее популярными, чем леопард

13:15

"То, что останется навсегда": Дзидзьо высказался о смерти Лесика

13:15

Кремль готовит население РФ к отказу от "мирного плана" США – ISW

13:04

"Это отвратительно, невыносимо": американцы требуют немедленного импичмента Трампа

13:00

Почему советские врачи назначали пить кефир в 21:00: секрет раскрытВидео

12:41

Любовный гороскоп на неделю с 24 по 30 ноября

12:11

ВСУ сорвали планы оккупантов, проведены зачистки в Покровске - ДШВВидео

Реклама
12:11

"Я сказал да": MELOVIN на Майдане обручился и поцеловался с военнымФото

12:00

"Не инициатива США": Рубио назвал авторов "плана Трампа" по окончанию войны

11:37

Стало меньше мужчин, которые пытаются незаконно сбежать из Украины – ГПСУ

11:36

Финансовый гороскоп на неделю с 24 по 30 ноября

11:02

В Украину мчится волна похолодания: названы даты сильных снегопадов

10:26

Почему 24 ноября нельзя заниматься домашними делами: какой церковный праздник

10:25

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 ноября (обновляется)

10:22

"Обменять, "признать": вижу, за войну мы забыли ряд базовых вещеймнение

10:06

Гороскоп Таро на неделю с 24 по 30 ноября: Тельцам - неудача, Девам - встреча

09:44

Мы сейчас находимся в двух метрах от окончания войны - Келлог

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруФилипп КиркоровОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять