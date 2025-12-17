Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Гортензия "не простит": какая зимняя манипуляция может "убить" бутоны

Руслан Иваненко
17 декабря 2025, 19:26
7
Эксперт рассказал, почему обрезка гортензий в декабре часто приводит к отсутствию цветения летом.
Гортензия
Какие виды гортензий можно обрезать зимой, а какие нуждаются в весеннем уходе / Колаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Как правильно ухаживать за гортензиями зимой, чтобы они цвели летом
  • Какие виды гортензий можно обрезать зимой, а какие нет
  • Какие ошибки чаще всего приводят к отсутствию цветения

Многие садоводы сталкиваются с одной и той же проблемой - гортензии весной не цветут. Основная причина - неправильная обрезка в зимний период.

Главред решил рассказать, почему обычная на первый взгляд зимняя обрезка может привести к отсутствию цветения в следующем сезоне

видео дня

На YouTube-канале "Домашний урожай" автор объяснил, что обрезка гортензий в декабре может полностью уничтожить будущие бутоны, особенно в годы с ранними морозами, когда хозяева стремятся "навести порядок" в саду заблаговременно.

Главная опасность зимней обрезки

По словам садовода разные виды гортензий формируют цветочные почки на разных побегах, поэтому универсального подхода не существует.

Крупнолистная гортензия. Она закладывает бутоны на побегах прошлого года. Если вы обрежете ее зимой - будущего цветения не будет. Поверьте, это действительно роковая ошибка для куста.

Метельчатая гортензия цветет на новых побегах, поэтому легкая формовочная обрезка зимой допустима. Но здесь тоже важно не переборщить: радикальные срезы могут навредить, поэтому обрезайте только слабые или лишние побеги.

Древовидная гортензия более "терпелива" и способна простить некоторые ваши ошибки, но даже для нее чрезмерная обрезка нежелательна - лучше немного недобрезать, чем переборщить.

Практических советов по зимнему уходу

Он отметил, что даже простые правила могут спасти кусты.

  • Обрезка. Крупнолистные гортензии обрезаются только весной, когда минует опасность заморозков. Другие виды можно формировать зимой, но не более чем на треть побега. Это позволяет кустам сохранить жизненную силу и подготовиться к весеннему росту.
  • Укрытие. После стабильных морозов кусты следует защищать агроволокном или лапником. Избегайте плотной пленки - она может провоцировать загнивание, особенно если во время оттепели кусты немного "поплывут".
  • Полив. Минимальный, только во время длительных оттепелей. Зимой гортензии "спят" и нуждаются лишь в небольшом количестве влаги, чтобы не пересохли корни. Не поливайте их "на всякий случай", это только вредит.
  • Подкормки. Зимой удобрения не нужны. Вносить их стоит лишь весной, когда растения просыпаются. Попытки "стимулировать" кусты зимой не работают - и это лишь пустая трата времени и ресурсов.

Мифы, которые вредят цветению

Среди самых распространенных заблуждений:

  • мнение, что все виды можно обрезать зимой;
  • чрезмерное укрытие якобы "спасает от мороза", хотя часто вредит больше;
  • регулярный зимний полив вроде бы помогает, но на самом деле больше вредит, чем спасает.

Садовник подытожил, что именно правильный зимний уход, а не стимуляторы или удобрения, определяет, будут ли ваши гортензии цвести следующей весной.

Подробнее о зимнем уходе за гортензиями можно узнать в видео на канале "Домашний урожай".

Читайте также:

Об источнике: YouTube канал "Домашний Урожай"

Канал "Домашний Урожай" на YouTube посвящен садоводству, огородничеству и советам для щедрого урожая дома или на даче. акцентом на подзимний посев, полив и избежание ошибок. Видео раскрывают методы для плодородной почвы, натуральные подкормки и защиту от болезней

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

цветы гортензия сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин послал Украине и США сигнал о войне - что планирует Кремль

Путин послал Украине и США сигнал о войне - что планирует Кремль

19:16Война
Часть областей Украины обойдут отключения света - графики на 18 декабря

Часть областей Украины обойдут отключения света - графики на 18 декабря

18:54Энергетика
Путин готовит шаги по войне: в ЦПД рассказали о перспективах ее завершения

Путин готовит шаги по войне: в ЦПД рассказали о перспективах ее завершения

18:52Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 17 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Пять знаков зодиака ждет самый успешный день в жизни - список везунчиков

Пять знаков зодиака ждет самый успешный день в жизни - список везунчиков

"Взял пакет с мусором": Козловский раскрыл, как расплачивался с Кондратюком

"Взял пакет с мусором": Козловский раскрыл, как расплачивался с Кондратюком

"Более 60 ожогов": известной актрисе изуродовали лицо безобидной процедурой

"Более 60 ожогов": известной актрисе изуродовали лицо безобидной процедурой

Графики отключения света для Киева и области: какими будут ограничения ДТЭК 17 декабря

Графики отключения света для Киева и области: какими будут ограничения ДТЭК 17 декабря

Последние новости

19:42

"Бред и сдача территорий": Костенко об идее США по "демилитаризации" Донбасса

19:33

Во избежание ссор: священник сказал, может ли муж стричь женуВидео

19:26

Гортензия "не простит": какая зимняя манипуляция может "убить" бутоныВидео

19:16

Путин послал Украине и США сигнал о войне - что планирует КремльВидео

19:13

"Не тянет": популярный российский комик бросает сцену из-за состояния здоровья

Лукашенко живет в диком страхе: Санников – о сделках, на которые может пойти Беларусь с Трампом и не толькоЛукашенко живет в диком страхе: Санников – о сделках, на которые может пойти Беларусь с Трампом и не только
19:00

Как сделать кислые мандарины сладкими: очень простые способыВидео

18:58

"Худшая ситуация для Украины": украинцев предупредили о новом этапе в войнеВидео

18:54

Часть областей Украины обойдут отключения света - графики на 18 декабря

18:52

Путин готовит шаги по войне: в ЦПД рассказали о перспективах ее завершения

Реклама
18:47

Пенсия под угрозой: что нужно сделать украинцам, чтобы не остаться без денег

18:14

Разозлят Огненную Лошадь: что нельзя дарить на Новый год 2026

17:55

Партия "Слуга народа" избрала нового главу — что о нем известно

17:50

Более 90 лет назывался в честь комдива-бандита СССР - что это за город УкраиныВидео

17:34

В Киеве нашли уникальный символ времен Киевской Руси - почему он перевернутВидео

17:28

Укрэнерго больше не указывает количество очередей отключений света: эксперт назвал причину

17:27

Ночной тариф с 1 января: изменится ли цена электроэнергии для украинцев

17:12

Ребус для людей с орлиным зрением: найдите клубнику среди арбузов за 15 секунд

16:50

"Мне очень больно": Марта Адамчук откровенно заговорила о трагедии

16:48

Приближенный к Трампу пастор Бернс высказался о коррупции в Украине и женщине-президенте

16:34

В России снова заявили об оккупации Купянска - в СНБО объяснили, что происходит

Реклама
16:33

Доллар резко взлетел, а евро отошел от рекорда: курс валют на 18 декабря

16:24

Когда авто с "мигалками" можно не пропускать: водителям назвали три случаяВидео

16:22

Два украинских фильма вошли в короткий список "Оскара": что это за кинолентыВидео

16:15

Каким знакам зодиака Новолуние принесет финансовый успех: 3 счастливчика

16:12

РФ заканчивает подготовку к новому массированному удару по Украине - куда и чем будет бить

16:01

"Будет сауна": известная актриса раскрыла, как проходил кастинг в "ВИА Гру"

15:40

Путин назвал виновных в войне и заявил о смене лидеров Европы - как он их обозвалВидео

15:29

"Непростое время": после похорон Степана Гиги его семья обнародовала заявление

15:27

Рожденные для связи с высшими мирами: четыре даты рождения с мистической аурой

15:00

Массированные атаки на Киев: боец ПВО раскрыл ключевую проблему обороны столицы

14:49

Путин обещает не нападать НАТО, но в Минобороны проговорились о реальных планах РФВидео

14:32

Больше вреда, чем пользы: какие части курицы лучше не есть

14:25

Украинцев призвали срочно купить новый веник: народное поверье на 18 декабря

14:24

На Одесщине объявили чрезвычайную ситуацию государственного уровня - какая причина

14:17

"Более 60 ожогов": известной актрисе изуродовали лицо безобидной процедурой

13:59

Украину заметет снегом и ударят морозы до -11: известна дата сильного похолодания

13:57

Путин заговорил об "исторических территориях" РФ и поставил Украине ультиматум

13:46

Украинский перевод знают единицы: чем можно заменить фразу "потерял дар речи"Видео

13:46

Сочельник 2025 в Украине: дата, традиции и что обязательно нужно знать

13:40

"Это отдаляет возможность мира": Санников предупредил об опасности уступок Лукашенко

Реклама
13:35

Осквернение флага: блогерша Верба угодила в скандал

13:30

"Об этом надолго забыли": Иво Бобул заговорил после смерти Степана Гиги

13:14

Евро перескочил новую отметку: на наличном рынке Украины неудержимо растет курс

13:07

РФ нарастила группировку до 710 тысяч человек для наступления - Сырский

12:34

Гороскоп на завтра 18 декабря: Львам - срыв планов, Девам - большая удача

12:32

Без нищеты, но и без совести: где и как сейчас живет Николай Азаров

12:29

День зимнего солнцестояния в 2025 году: традиции и приметы самого короткого дня

12:22

США не исключают провала мирного соглашения с РФ и готовят новые санкции – Bloomberg

12:12

Леся Никитюк рассекретила нежное прозвище сына — детали

12:05

Будут ли аварийные отключения из-за погоды: ответ энергетиков

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять