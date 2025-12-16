Укр
Орхидеи пышно зацветут весной: что нужно сделать уже сейчас

Сергей Кущ
16 декабря 2025, 10:10
25
Добиться пышного цветения уже весной и сохранить здоровье растения на долгие годы просто.
Почему не цветут орхидеи
Почему не цветут орхидеи / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Как правильно формировать цветоносы орхидей
  • Что делать после цветения орхидей

Чтобы орхидеи порадовали пышным и продолжительным цветением весной, важно начать правильный уход уже зимой. Именно в холодный период у многих сортов формируются цветоносы, и от того, как вы будете ухаживать за растением сейчас, зависит количество бутонов и внешний вид соцветий в будущем.

Эксперты по комнатным растениям отмечают: подготовка орхидей к весеннему цветению начинается задолго до появления первых цветов. По данным Homes & Gardens, зимой орхидеи особенно чувствительны к температуре, освещению и формированию цветоносов.

видео дня

Почему зимой важно следить за цветоносами орхидей

Эксперт Тениэль Джордисон, которая выращивает орхидеи много лет, отмечает, что цветение у этих растений нередко начинается именно зимой. Этому способствует понижение температуры в помещении и сокращение светового дня.

По словам специалиста, если вовремя не сформировать цветоносы орхидеи, стебли могут вырасти короткими, цветение окажется скудным, а сам цветонос — повредиться под весом бутонов. Поэтому уход за орхидеями зимой играет ключевую роль для будущего пышного цветения весной.

Как правильно формировать цветоносы орхидей

На раннем этапе цветоносы легко спутать с воздушными корнями, однако они быстро вытягиваются и становятся тонкими зелёными стеблями. Именно в этот момент важно начать их формирование.

Молодые цветоносы очень гибкие, поэтому их рекомендуется аккуратно подвязывать к специальным колышкам для орхидей. Это создаёт необходимое сопротивление и помогает стеблю расти вверх, формируя правильную длину и красивую форму.

Эксперты советуют использовать колышки, которые уже были в горшке при покупке растения. Со временем орхидея становится крупнее, и количество цветоносов увеличивается, поэтому стоит заранее подготовить дополнительные опоры.

Правильная подвязка орхидей зимой

Колышки нужно осторожно вставлять в субстрат, стараясь не повредить корневую систему. Если используется подходящая почвенная смесь для орхидей, опора входит легко. После этого цветонос выравнивают вертикально и фиксируют с помощью клипс или мягких растительных завязок.

Важно не закреплять верхние несколько сантиметров цветоноса. Именно в этой зоне формируются бутоны, и им необходимо пространство для естественного роста. Благодаря этому цветонос приобретает элегантную изогнутую форму, а цветение становится более эффектным.

По мере роста стебля может понадобиться корректировка подвязки. Это нормальная часть ухода за орхидеями в зимний период.

Что делать после цветения орхидей

Когда цикл цветения завершается, цветонос орхидеи постепенно желтеет. В этом случае его следует аккуратно срезать у основания. При появлении новых цветоносов процедуру формирования нужно повторить, чтобы растение снова подготовилось к обильному цветению.

Смотрите видео о том, почему не цветут орхидеи:

Об источнике: Homes & Gardens

Homes & Gardens - британский ежемесячный журнал о дизайне интерьеров и садов, который издает Future plc. Журнал базируется в Лондоне и начал выходить в 1919 году. Это был первый в Великобритании домашний журнал, пишет Википедия.

цветы орхидея интересные новости
