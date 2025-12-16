'Минусы' будут и днем, и ночью: известна дата значительного похолодания в Украине

Вы узнаете:
Погода в Украине в среду, 17 декабря, в большинстве областей будет облачной, существенных осадков не ожидается. Только в западных областях будет светить солнышко. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Антициклон прочно сидит над южной частью Европы, ближе к Балканам, и забрасывает своим высоким атмосферным давлением в Украину", - заявила она.
Известно, что температура воздуха завтра в течение дня предполагается в пределах +2...+5 градусов, на западе и в южной части +4...+10 градусов, только в Запорожье будет +2...+4 градуса.
"Ветер преимущественно южного направления, умеренный, временами порывистый. Утром и вечером туманы", - добавила синоптик.
Погода в Киеве
В Киеве в среду погода не претерпит особых изменений, осадков не ожидается. Ближайшей ночью в столице ожидается +2 градуса, а завтра днем +5 градусов.
Когда ждать похолодания
Диденко также рассказала, что ближайшее похолодание с "минусами" и ночью, и днем вероятно с 26 декабря.
"Но и это ориентировочное похолодание с 26-го декабря не будет убедительным. Зима нас любит", - подытожила она.
Погода в Украине в январе
Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух говорила, что температура воздуха в Украине в январе может быть на 1-2 градуса выше климатической нормы.
По ее словам, средняя за месяц температура воздуха может колебаться от 1-2 градусов тепла на юге до -3 и ниже - в северных и северо-восточных областях.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, на 16 декабря синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. В восточных, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях ожидается туман с видимостью 200-500м.
Синоптик Наталья Диденко говорила, что в ближайшие дни в Украине будет преобладать повышенное атмосферное давление, то есть антициклональный характер погоды, существенные осадки маловероятны.
Метеоролог Игорь Кибальчич заявлял, что в течение недели в Украине ожидаются мокрый снег и дождь преимущественно на Левобережье. Также местами возможен туман и гололедица.
