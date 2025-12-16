'Минусы' будут и днем, и ночью: известна дата значительного похолодания в Украине

Синоптик сказала, что антициклон все еще влияет на погоду в Украине.

https://glavred.info/synoptic/minusy-budut-i-dnem-i-nochyu-izvestna-data-znachitelnogo-poholodaniya-v-ukraine-10724594.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 17 декабря / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в среду

Когда в Украину придет похолодание

Погода в Украине в среду, 17 декабря, в большинстве областей будет облачной, существенных осадков не ожидается. Только в западных областях будет светить солнышко. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Антициклон прочно сидит над южной частью Европы, ближе к Балканам, и забрасывает своим высоким атмосферным давлением в Украину", - заявила она. видео дня

Известно, что температура воздуха завтра в течение дня предполагается в пределах +2...+5 градусов, на западе и в южной части +4...+10 градусов, только в Запорожье будет +2...+4 градуса.

"Ветер преимущественно южного направления, умеренный, временами порывистый. Утром и вечером туманы", - добавила синоптик.

Погода 17 декабря / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве в среду погода не претерпит особых изменений, осадков не ожидается. Ближайшей ночью в столице ожидается +2 градуса, а завтра днем +5 градусов.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Когда ждать похолодания

Диденко также рассказала, что ближайшее похолодание с "минусами" и ночью, и днем вероятно с 26 декабря.

"Но и это ориентировочное похолодание с 26-го декабря не будет убедительным. Зима нас любит", - подытожила она.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине в январе

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух говорила, что температура воздуха в Украине в январе может быть на 1-2 градуса выше климатической нормы.

По ее словам, средняя за месяц температура воздуха может колебаться от 1-2 градусов тепла на юге до -3 и ниже - в северных и северо-восточных областях.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, на 16 декабря синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. В восточных, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях ожидается туман с видимостью 200-500м.

Синоптик Наталья Диденко говорила, что в ближайшие дни в Украине будет преобладать повышенное атмосферное давление, то есть антициклональный характер погоды, существенные осадки маловероятны.

Метеоролог Игорь Кибальчич заявлял, что в течение недели в Украине ожидаются мокрый снег и дождь преимущественно на Левобережье. Также местами возможен туман и гололедица.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред