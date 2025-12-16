Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

США предлагают компромисс по поводу Донбасса: Зеленский раскрыл детали переговоров

Анна Ярославская
16 декабря 2025, 06:39
404
Консенсуса по территориальному вопросу на данный момент нет.
Зеленский, Донецкая область
Зеленский озвучил позицию Киева по поводу Донбасса / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, Главред

Главные тезисы:

  • Украина не признает временно оккупированный Донбасс российским
  • Позиция РФ по Донбассу не изменилась
  • США предлагают компромиссный вариант в виде свободной экономической зоны

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время мирных переговоров обсуждается вопрос территорий, однако Украина не будет признавать временно оккупированную часть Донбасса российской ни де-факто, ни де-юре.

"Что касается позиции россиян, пока она не изменилась, вы знаете, что они хотят наш Донбасс. Позиция наша практическая, реальная, справедливая, мы на ней стоим. Мы не хотим отдавать наш Донбасс", - сказал глава государства во время общения с украинскими СМИ.

видео дня

По его словам, США хотят найти компромисс и предлагают свободную экономическую зону.

"Я еще раз подчеркиваю, свободная экономическая зона – это не значит, что под руководством Российской Федерации", - подчеркнул Зеленский.

"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем. Ту часть, которая временно оккупирована. Но тем не менее, мы проговорим вопрос о территории. Вы знаете, что он один из ключевых. У нас пока что консенсуса нет", - подчеркнул он.

Мирные переговоры - последние новости

В Берлине состоялись двухдневные переговоры между Украиной, США и европейскими партнерами, которые позволили достичь прогресса в вопросе гарантий безопасности для Киева, однако не сняли ключевых разногласий по территориальному урегулированию. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом встреч. По информации издания, американская сторона продвигает модель соглашения, которую впоследствии планирует представить России. В ее основе - "беспрецедентные" гарантии безопасности для Украины в обмен на территориальные компромиссы, в частности по части Донбасса.

Как писал Главред, лидеры Европы представили согласованный план гарантий безопасности для Украины. Документ предусматривает защиту воздушного пространства и морских путей, формирование многонациональных сил для поддержки Украины, а также запуск механизма мониторинга прекращения огня в войне России против Украины под руководством Соединенных Штатов.

План подписали лидеры Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Швеции, Великобритании, Финляндии и Франции Антониу Кошта и глава Европейской комиссии.

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц высказал предложение о возможном рождественском перемирии с Россией. По его словам, российская сторона могла бы на несколько дней прекратить обстрелы, что стало бы первым шагом к мирному урегулированию.

Каковы планы Путина на 2026 год: мнение эксперта

Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко заявил, что если война будет продолжаться с нынешней интенсивностью, к середине 2026 года российская экономика окажется в критическом состоянии. Экономисты уже сейчас указывают на высокие риски для экономики РФ, и хозяин Кремля Владимир Путин осознает эти угрозы. Именно поэтому Кремль стремится решить ключевые вопросы войны до наступления критического периода.

"Пока что реализовать свои планы по захвату четырех областей Украины и созданию "санитарных зон" Путин не в силах. Однако, естественно, он не откажется от тех территорий, которые удается захватить его войскам, постепенно наступая и продвигаясь вглубь", - сказал Романенко во время чата на Главреде.

Другие новости:

О персоне: Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский новости Украины война России и Украины мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Территория потеряна": Трамп сделал заявление о мире и гарантиях безопасности для Киева

"Территория потеряна": Трамп сделал заявление о мире и гарантиях безопасности для Киева

07:32Мир
США предлагают компромисс по поводу Донбасса: Зеленский раскрыл детали переговоров

США предлагают компромисс по поводу Донбасса: Зеленский раскрыл детали переговоров

06:39Украина
"Дела идут хорошо": Трамп раскрыл детали свои разговоры с лидерами ЕС

"Дела идут хорошо": Трамп раскрыл детали свои разговоры с лидерами ЕС

00:01Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 15 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 16 декабря: Лошадям - конфликты, Собакам - риск

Китайский гороскоп на завтра 16 декабря: Лошадям - конфликты, Собакам - риск

Украинцев до конца зимы могут оштрафовать на 85 тысяч: за что будут наказывать

Украинцев до конца зимы могут оштрафовать на 85 тысяч: за что будут наказывать

Начался пожар: Украина ударила по военному кораблю РФ в Крыму, что известно

Начался пожар: Украина ударила по военному кораблю РФ в Крыму, что известно

Кучеренко с юмором прокомментировала свой развод с Комаровым: "Тут еще вопрос"

Кучеренко с юмором прокомментировала свой развод с Комаровым: "Тут еще вопрос"

Последние новости

07:32

"Территория потеряна": Трамп сделал заявление о мире и гарантиях безопасности для Киева

06:39

США предлагают компромисс по поводу Донбасса: Зеленский раскрыл детали переговоров

06:10

Как ВСУ бьют оккупантов и издеваются над бахвальством Путинамнение

05:56

Цены неожиданно изменили: в супермаркетах подешевел любимый продукт украинцев

05:02

Киев может стать энергоостровом: украинцев предупредили о критической ситуации

Свет будут выключать до весны, худшая ситуация - в Киеве, Одессе и Чернигове - ИгнатьевСвет будут выключать до весны, худшая ситуация - в Киеве, Одессе и Чернигове - Игнатьев
04:30

Неудачи обойдут их стороной: каких знаков зодиака ожидает финансовый прорыв

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке самолета за 45 секунд

03:27

Туристы удивляются, узнав правду: где на самом деле вырос Степан Бандера

03:02

Учёные потрясли мир: сенсационная находка в Бермудском треугольнике объяснила все

Реклама
02:25

Последний рывок России: Романенко раскрыл планы Путина на 2026 годВидео

02:19

Десятки россиян окружены: разведчики партизан в армии РФ раскрыли детали

02:00

Вынимать ли аккумулятор, если авто долго стоит: эксперт раскрыл "за" и "против"

01:30

Конец эпохи сердцееда: 64-летний Клуни отказался от проявлений чувств

01:14

Новые цели РФ: названы крупные города на востоке под угрозой захватаВидео

00:56

Марина Боржемская показала своего красивого мужчину: "У меня праздник"

00:21

Потеря стажа из-за электронных трудовых: появилось важное предупреждение

00:01

"Дела идут хорошо": Трамп раскрыл детали свои разговоры с лидерами ЕС

15 декабря, понедельник
23:39

Официальный список Евровидения: кто поедет на конкурс в 2026 году

23:23

Прекращение обстрелов Украины: Мерц раскрыл вероятную дату перемирия

23:08

Европа опубликовала план гарантий безопасности для Украины - что известно

Реклама
23:05

Донбасс на столе переговоров: что США предлагают в обмен на "огромные" гарантии

22:04

Когда-то без них не обходился ни один город: исчезнувшие профессии УкраиныВидео

21:44

Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит новые ограничения на 16 декабряФото

21:42

Как купить авто, которое максимально сохранит свою цену: секретный совет от экспертов

21:21

РФ сменила тактику массированных обстрелов: Жданов о вероятной дате нового удара

20:57

Комментарий относительно заказной PR-кампании против Гордиевского официально

20:39

"Общаемся с президентом": Костюк впервые прокомментировал свое будущее в "Динамо"

20:37

Влупит -6 и будет снег: какие регионы атакует зимний шторм

20:32

Названа дата перемирия: о чем Украина договорилась с США и что ждет Донбасс

20:32

Как правильно проветривать квартиру зимой и почему это важнее, чем кажется

20:26

Без радиаторов и розеток: один хитрый трюк реально обогреет весь дом

19:40

Некоторым регионам повезет: введены графики отключения света на 16 декабря

19:32

Взорван сверхважный объект для оккупантов: ВСУ мощно вколотили по территории РФ

19:30

У Трампа сделали важное заявление после переговоров Украины и США – СМИ

19:28

7 признаков, что вам пора менять подушку: эксперты объяснили, почему медлить опасно

19:20

В США заявили о снижении мобилизационного возраста в Украине и назвали новые рамкиВидео

19:10

У оккупантов начались проблемы на фронтемнение

19:05

Природа удивила всех: летний цветок неожиданно расцвёл посреди зимыВидео

18:34

В боях с оккупантами погиб известный фотограф и писатель

18:31

Откуда у людей взялось сознание и как оно работает - ученые сделали открытие

Реклама
18:31

Не ждите чуда: перспективы мирных договоренностеймнение

18:28

Людям 65+ советуют реже принимать душ: врачи объяснили, почему это важно

18:09

Почему 16 декабря нельзя пересчитывать деньги: какой церковный праздник

17:59

Киев и не только: какие регионы могут остаться без света до 16 часов

17:47

Гороскоп на сегодня 16 декабря: Девам - судьбоносная встреча, Стрельцам - успех

17:34

Жернаков признал, что платил деньги за работу членам ГРД, от которой зависят судьи, – бывший прокурор САП

17:22

Гривня резко обвалилась: новый курс валют на 16 декабря

17:20

"Сделка до конца дня": известны первые результаты переговоров США и Украины по миру

17:15

Первый в истории случай: СБУ взорвала вражескую подлодку в НовороссийскеВидео

17:08

"То, что Тарас говорил — низко": участница "Холостяка" жестко высказалась после вылета

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять