США предлагают компромисс по поводу Донбасса: Зеленский раскрыл детали переговоров

Главные тезисы:
- Украина не признает временно оккупированный Донбасс российским
- Позиция РФ по Донбассу не изменилась
- США предлагают компромиссный вариант в виде свободной экономической зоны
Президент Владимир Зеленский заявил, что во время мирных переговоров обсуждается вопрос территорий, однако Украина не будет признавать временно оккупированную часть Донбасса российской ни де-факто, ни де-юре.
"Что касается позиции россиян, пока она не изменилась, вы знаете, что они хотят наш Донбасс. Позиция наша практическая, реальная, справедливая, мы на ней стоим. Мы не хотим отдавать наш Донбасс", - сказал глава государства во время общения с украинскими СМИ.
По его словам, США хотят найти компромисс и предлагают свободную экономическую зону.
"Я еще раз подчеркиваю, свободная экономическая зона – это не значит, что под руководством Российской Федерации", - подчеркнул Зеленский.
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем. Ту часть, которая временно оккупирована. Но тем не менее, мы проговорим вопрос о территории. Вы знаете, что он один из ключевых. У нас пока что консенсуса нет", - подчеркнул он.
Мирные переговоры - последние новости
В Берлине состоялись двухдневные переговоры между Украиной, США и европейскими партнерами, которые позволили достичь прогресса в вопросе гарантий безопасности для Киева, однако не сняли ключевых разногласий по территориальному урегулированию. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом встреч. По информации издания, американская сторона продвигает модель соглашения, которую впоследствии планирует представить России. В ее основе - "беспрецедентные" гарантии безопасности для Украины в обмен на территориальные компромиссы, в частности по части Донбасса.
Как писал Главред, лидеры Европы представили согласованный план гарантий безопасности для Украины. Документ предусматривает защиту воздушного пространства и морских путей, формирование многонациональных сил для поддержки Украины, а также запуск механизма мониторинга прекращения огня в войне России против Украины под руководством Соединенных Штатов.
План подписали лидеры Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Швеции, Великобритании, Финляндии и Франции Антониу Кошта и глава Европейской комиссии.
Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц высказал предложение о возможном рождественском перемирии с Россией. По его словам, российская сторона могла бы на несколько дней прекратить обстрелы, что стало бы первым шагом к мирному урегулированию.
Каковы планы Путина на 2026 год: мнение эксперта
Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко заявил, что если война будет продолжаться с нынешней интенсивностью, к середине 2026 года российская экономика окажется в критическом состоянии. Экономисты уже сейчас указывают на высокие риски для экономики РФ, и хозяин Кремля Владимир Путин осознает эти угрозы. Именно поэтому Кремль стремится решить ключевые вопросы войны до наступления критического периода.
"Пока что реализовать свои планы по захвату четырех областей Украины и созданию "санитарных зон" Путин не в силах. Однако, естественно, он не откажется от тех территорий, которые удается захватить его войскам, постепенно наступая и продвигаясь вглубь", - сказал Романенко во время чата на Главреде.
О персоне: Игорь Романенко
Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.
