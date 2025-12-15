Свет будут выключать до весны, худшая ситуация - в Киеве, Одессе и Чернигове - Игнатьев

Россияне хотят ракетными ударами разделить энергосистему на левобережную и правобережную, чтобы усложнить передачу подстанциями, уточняет эксперт.

Зимой свет могут включать на 2-4 часа в сутки, с графиками придется жить до весны / Коллаж Главред

Россия не оставляет попыток разрушить украинскую энергосистему и спровоцировать масштабный блэкаут в пределах страны. В результате российских ударов по энергетике большинство украинских городов вынуждены жить по графикам отключений. Одна из самых сложных ситуаций сейчас сложилась в Одессе, где горожанам уже третий день пытаются вернуть не только свет в дома, но и тепло- и водоснабжение.

В интервью Главреду ассоциированный эксперт аналитического центра "Украинского института будущего" Станислав Игнатьев рассказал, что ждет киевлян зимой 2025 года, если Россия продолжит обстрелы, почему Одессе трудно возвращать электроэнергию после обстрелов, и как помогут энергосистеме пересмотры списков критической инфраструктуры и уменьшение освещения автодорог.

Ранее было заявление премьер-министра Свириденко о том, что в ближайшее время ситуация может улучшиться и, возможно, уменьшится количество отключений. Насколько реально это сделать - какая сейчас ситуация?

На сегодня у нас довольно сложная ситуация в энергосистеме, связанная с тем, что враг существенно бил по нашим объектам генерации электрической энергии и в течение последних месяцев существенно повредил почти всю тепловую генерацию. Хотя есть определенные положительные шаги по восстановлению, благодаря чему, например, в Ивано-Франковске полностью отменяли графики почасовых стабилизационных отключений.

Также враг бил по подстанциям, которые обеспечивают выдачу электроэнергии с атомных электростанций. Поэтому, к большому сожалению, атомная генерация может производить значительный объем электроэнергии, но не всю ее можно передать в сеть, поэтому станции сейчас работают не на полную мощность.

Кроме того, были удары по тяговым подстанциям - тем, что соединяют области и объекты генерации с сетями "Укрэнерго", через которые электроэнергия передается в регионы, а уже потом облэнерго осуществляют ее распределение. Поэтому ситуация является критической. Добавляет проблем и погода: пасмурность и дожди снижают выработку от солнечной генерации, которая сейчас дает не более 2% своей мощности. Все это формирует дефицит в энергосистеме, который, вероятно, усилится с приходом морозов, ведь потребление будет расти - в частности, из-за использования электроотопления.

Например, в Закарпатской области в многоквартирной застройке практически везде используется электроотопление, что означает существенное увеличение нагрузки на сеть. Население будет включать кондиционеры в режиме обогрева, обогреватели и тому подобное. Поэтому дефицит электроэнергии будет усиливаться.

В разных областях действуют разные графики отключений. "Укрэнерго" пытается сделать доступ к электроэнергии максимально равным для всех граждан, но это невозможно из-за ограничений в передаче и распределении, даже если генерация достаточная.

Самая сложная ситуация среди областных центров - в Чернигове, где враг существенно повредил подстанции как облэнерго, так и "Укрэнерго". Очень сложно и в Херсоне. Поскольку враг существенно повредил ударами тепловую электростанцию, ее нужно будет долго восстанавливать, а из-за разрушения линий электросетей невозможно передать электроэнергию в город.

Ну и, конечно, сложная ситуация в Киеве, где сейчас имеем примерно 7 часов стабильного электроснабжения в сутки. А вот, например, в моем родном Харькове, который имеет специальный статус прифронтового города, графиков ограничений для бытовых потребителей нет из-за специального статуса города.

Сложной остается ситуация в Киеве, где сейчас имеем примерно 7 часов стабильного электроснабжения в сутки / УНИАН

В целом сложной остается ситуация на Левобережье Украины. Враг пытается разделить энергосистему на правобережную и левобережную, нанося удары по подстанциям и линиям электропередач через Днепр. Поскольку на левобережье враг существенно повредил или разрушил всю тепловую генерацию - например, в Харьковской области враг почти каждую неделю бьет по Змиевской ТЭС. Город Харьков работает фактически как энергетический "остров", но несмотря на постоянные удары там удается поддерживать более-менее стабильную ситуацию, хотя есть аварийные отключения. Это становится возможным из-за особого финансирования из военного бюджета, и городские власти продолжают поддерживать эту программу.

Можно еще уточнить по ситуации в Днепре и Одессе. Мы видели, как недавно россияне снова наносили удары по критической и энергетической инфраструктуре Одесской области. Насколько серьезная ситуация там сейчас?

Да, в Одессе действуют довольно жесткие графики. Это связано с тем, что враг бьет преимущественно по подстанциям облэнерго.

Одесса - специфический регион с точки зрения энергосистемы: город обеспечивается только тремя крупными подстанциями. Фактически энергосистема Одессы является тупиковой, поскольку упирается в Черное море. За последнее время Одесса уже пять раз погружалась в блэкаут: четыре раза - из-за обстрелов, и один раз - из-за аварийной ситуации.

Та авария была связана с тем, что, несмотря на качественный ремонт и восстановление трех подстанций, они были перегружены и перешли в аварийный режим. Но "Укрэнерго" в целом выполнило "домашнее задание", которое оккупанты фактически поставили своими ударами, - подстанции "Укрэнерго" сейчас хорошо укреплены и имеют высокий уровень защиты. А вот на подстанциях частных облэнерго не везде проведены соответствующие работы, и именно поэтому враг выбирает их основной мишенью.

Электроэнергию физически можно доставить в Одесскую область, но самой генерации в регионе нет: только ветровые и солнечные станции, которых особенно зимой и в пасмурную погоду категорически недостаточно. Поэтому электроэнергию с Южноукраинской АЭС подать можно, но распределить ее в полном объеме не получается из-за повреждений и аварийного состояния подстанций облэнерго.

В Днепре ситуация подобная: враг также наносит удары по подстанциям облэнерго. Город пока не имеет собственной генерации. И поскольку вся левобережная часть Украины сейчас запитана преимущественно от Хмельницкой и Ровенской атомных электростанций, проблема заключается в том, что распределить эту электроэнергию очень сложно - опять же, из-за поражения подстанций облэнерго. Именно это и формирует сложную ситуацию в этих двух областных центрах.

Имеем ли мы достаточную способность для восстановления энергетической инфраструктуры? Есть ли запасы? Ведь в публичном пространстве звучала информация от экспертов, что с этим уже возникают проблемы. Как вы оцениваете ситуацию?

Накануне состоялось заседание Антикризисного энергетического штаба под руководством премьер-министра. На нем председатель правления "Укрэнерго" Зайченко заявил, что сейчас проблем с запасами нет, и ведется работа над их увеличением. Было принято очень взвешенное решение - не хранить весь ремонтный запас на территории Украины. Даже если определенные объекты в Украине будут уничтожены или повреждены, запасные части, которые хранятся за рубежом, останутся доступными. То есть скорость доступа к этим запасам обеспечена, и у "Укрэнерго" пока нет значительных проблем.

Более сложная ситуация - в тепловой генерации. Например, ДТЭК полностью разобрал одну из тепловых электростанций в прифронтовом регионе и использует эти части для ремонта объектов на западе Украины - прежде всего Бурштынской ТЭС (Ивано-Франковская область), Добротворской ТЭС (Львовская область) и ТЭС в Винницкой области. Для тепловой генерации очень сложно быстро изготавливать или заменять большие объемы оборудования, поэтому проблемы там значительные.

По гидрогенерации тоже непросто. Оборудование, которое было повреждено, может изготовить только государственный концерн "Энергетические машины", но его производственные мощности расположены в Харькове, который находится под постоянными обстрелами. Поэтому быстро восстановить гидроэнергетику невозможно.

Напомню, что год назад враг наносил удары по Днепрогэсу - как по первому, так и по второму блоку. Разрушения там существенные, и такие объекты не восстанавливаются быстро. Сейчас пытаются максимально защитить то, что было повреждено, чтобы хотя бы частично обеспечить работу Днепрогэс-1 и Днепрогэс-2, даже если это не полная мощность.

Если россияне будут продолжать удары, где, по вашему мнению, может возникнуть наиболее серьезная ситуация в случае дальнейших повреждений? Где мы можем увидеть наиболее длительные отключения в течение зимы?

Критической является ситуация для Киева - город не подготовился к такой ситуации. Мы видим, как враг бьет по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые находятся на балансе Киевского городского совета, коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго". Для них нет полного комплекта запасных частей и резервных трансформаторов, которые можно было бы быстро заменить в случае поражения. Поэтому ситуация потенциально сложная, и враг может пытаться использовать это для политического давления на столицу. Уже сейчас в Киеве одни из самых жестких графиков отключений.

Кроме того, враг наносит удары по подстанциям, которые обеспечивают питание Киева от атомных электростанций. Там есть попадания - не критические, но достаточные, чтобы понять: это могут быть его следующие цели.

Поэтому в случае масштабного поражения Киев может оказаться в режиме "энергетического острова". А той генерации, которая есть в столице, недостаточно, чтобы полностью покрыть ее потребности. Поэтому ситуация будет тяжелой. Мы уже видели, как левый берег Киева после массированного обстрела находился в режиме блэкаута почти целый день, и даже одна из веток метрополитена не работала до 12:00 из-за нестабильного питания.

Кроме столицы, критической остается ситуация в Черниговской области - об этом мы уже говорили. Также сложная ситуация на Сумщине, Полтавщине, Днепропетровщине и на подконтрольной Украине части Донецкой области.

Можно уточнить - если говорить о Киеве, то сейчас мы видим графики отключений, но на улице пока относительно теплая, как для этого периода, погода. Мы также слышали заявление председателя правления "Укрэнерго" Зайченко, если температура длительное время будет держаться на уровне -10 градусов Цельсия, то возможны существенные отключения. Какие, по вашему мнению, оптимистические и пессимистические сценарии при таких условиях?

Оптимистический сценарий заключается в том, что мы останемся в рамках тех графиков, которые есть сейчас. В целом мы уже адаптировались к такой ситуации.

Пессимистический сценарий - это значительно более жесткие ограничения, когда мы будем получать электроснабжение по два, максимум четыре часа в сутки. Это может произойти из-за того, что часть объектов генерации находится в аварийном состоянии, на стадии восстановления и ремонтных работ передача электроэнергии, а также из-за существенного увеличения потребления, что может привести к перегрузке подстанций.

Подобная ситуация уже была зимой 2023-2024 годов в Одессе, когда после ремонта население резко увеличило потребление электроэнергии, и все три подстанции вышли из строя. Произошло аварийное отключение, и город находился в режиме блэкаута более суток. Это и является примером пессимистического развития событий. Будем надеяться, что такого сценария удастся избежать.

Было заявление Юлии Свириденко о поручении областным военным администрациям пересмотреть фактические списки объектов критической инфраструктуры. Как это может выглядеть на практике? Что именно могут отключать в таком случае, и как это может помочь стабилизации энергосистемы?

Я очень уважаю госпожу Юлию - ей пришлось в тяжелую зиму стать премьером. Но здесь ответственность лежит на главах областных администраций, и многие решения о включении тех или иных объектов в списки критической инфраструктуры принимали именно они.

Просмотреть списки возможно, но технически не всегда можно обесточить тот или иной объект. Например, на подстанции есть так называемая ячейка, от которой выходит одна линия электропередач. На ней может быть подключена воинская часть, а рядом, например, торговый центр. Если в торговом или офисном центре есть медицинское учреждение или бомбоубежище, областная администрация включала его в объекты критической инфраструктуры.

Обесточить ячейку можно, но в такой ситуации обесточить отдельно торговый центр технически невозможно, потому что вместе с ним будет обесточена и воинская часть. Но если офисный или торговый центр имеет отдельное подключение к трансформаторной подстанции, его можно отключать без влияния на другие объекты.

Поэтому облэнерго в каждой области должно проверить, кого технически возможно отключать, а кого - нет. Например, в Киеве есть офисные центры, на территории которых расположены дипломатические учреждения. Их нельзя обесточить из-за их статуса. Но, с другой стороны, они имеют отдельную ячейку питания и собственные генераторы. Соответственно, их все же обесточивают, поскольку они имеют собственные резервные мощности. Вся эта информация есть в облэнерго и в военно-гражданских администрациях. По крайней мере так должно быть - я не могу утверждать, насколько эффективно это работает, но формально такая информация точно существует.

У меня есть показательный пример: из окна видно два торговых центра. Один обесточивается, и я был там во время такого отключения - они выключают LED-освещение, или приглушают освещение в торговом центре, останавливают эскалаторы, сокращают энергозатраты. А другой ТЦ - на одной линии с больницей, которую нельзя отключать, и он продолжает сиять всеми фонарями.

И здесь возникает вопрос социальной ответственности бизнеса, который работает в таких условиях. Возможно, стоит уменьшать потребление электроэнергии в часы пикового дефицита - утром и вечером - чтобы больше потребителей получили доступ к электроэнергии.

Социально ответственный бизнес уже дает пример: за прошлый год они построили 1 ГВт собственной генерации - это как один атомный энергоблок, хотя и значительно дешевле. А за первые месяцы 2025 года добавили еще 1 ГВт. Это, например, крупные ритейлеры строительных материалов, которые обеспечивают собственные потребности и тем самым разгружают энергосистему, позволяя бытовым потребителям рядом иметь больше электроэнергии. Вот это правильный подход.

В Украине могут уменьшить освещение автодорог / УНИАН

Относительно освещения речь шла о возможности уменьшения уличного освещения и определения отдельных автодорог, которые должны оставаться освещенными как приоритетные - например, аварийно опасные участки. Насколько это может помочь?

Если речь идет об автодорогах государственного значения, то да - это действительно может дать существенный эффект. Но решения правительства для органов местного самоуправления, на балансе которых находятся предприятия горсвета, носят рекомендательный характер. И если городской голова скажет: "Да, мы будем ответственными, мы уменьшим освещение", - тогда это будет происходить.

Я много езжу по Украине, и есть города, в частности в западных областях, где уличное освещение не выключается вообще. В Киеве, к счастью, я вижу, что уличное освещение в определенные часы выключают.

Но это исключительно ответственность органов местного самоуправления. И если они решат, что нужно экономить электроэнергию для горожан и будут выключать уличное освещение в часы пикового потребления - это будет работать. Если же городской голова думает о предстоящих выборах, о необходимости поддерживать высокие рейтинги и решит, что комфорт горожан важнее экономии, - тогда освещение не будут выключать. Правительство не может принудительно вмешаться в решение органов местного самоуправления по этому вопросу.

Когда вы говорили о Киеве, упоминали, что столица не подготовилась. В то же время мы видели информацию о семи газопоршневых станциях, которые якобы планировали запускать в Киеве. Также было заявление премьер-министра по развитию распределенной генерации. Насколько процент такой распределенной генерации влияет на улучшение ситуации с электроснабжением?

Это действительно влияет. Я уже приводил пример ритейлеров, которые строят собственные мощности и уменьшают нагрузку на общую систему. Процент пока небольшой - менее 3% по всей Украине, но в условиях тотальных отключений это важно. По Киеву: газопоршневые станции устанавливают на объектах критической инфраструктуры. Не могу точно сказать, все они уже установлены или в процессе, но давайте сравним Киев и Харьков.

В Харькове только водоканал за прошлый год провел тендеры на 2,2 млрд грн для закупки газопоршневых установок, чтобы обеспечить насосные группы водоканала и гарантировать горожанам стабильное водоснабжение.

В Киеве же из-за обстрелов за последние три месяца мы видели, что постоянно исчезает вода - давление в сети падает, насосные группы не обеспечивают стабильной подачи. То же касается и теплоснабжения. Ответственность городских властей - обеспечить комфортные условия проживания жителей. Для этого мы платим налоги в городе, где живем, и ожидаем соответствующего уровня услуг. Поэтому в первую очередь нужно гарантировать работу насосных групп теплоснабжения и водоснабжения, а также не забывать о водоотводе. Ведь если вода будет, то и жидкие нечистоты из домов также нужно откачивать насосами - иначе это быстро приведет к коммунальному коллапсу в том или ином районе города.

Кстати, насколько вероятен в Киеве коммунальный коллапс этой зимой - не только с электроэнергией, но и с отоплением и водой? Насколько серьезной может быть ситуация?

Отопление и водоснабжение взаимосвязаны. Локальные котельные, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Дарницкая ТЭЦ обеспечат подачу теплоносителя. Но самое важное - это обеспечить достаточное давление в сетях, чтобы теплоноситель доставить в каждое домовладение.

Даже если будут работать газопоршневые установки и генераторы и в сетях будет надлежащее давление, пятиэтажки и девятиэтажки будут с теплом и водой, поскольку это предусмотрено гидродинамической системой, которая планировалась в Киеве и других городах Украины на такую застройку.

Но большинство современной застройки Киева - это 16-этажные дома советского, постсоветского периода, а также новые жилые комплексы. В них ответственность теплоснабжающей и водоснабжающей компаний заканчивается на счетчике на вводе в дом - на границе баланса.

Далее все зависит от внутридомовых насосов, которые должны обеспечивать управляющая компания или ОСМД. Именно эти насосы должны подавать теплоноситель и воду, особенно на верхние этажи. К сожалению, не все управляющие компании и ОСМД ответственно отнеслись к этому вопросу - во многих домах резервных насосов нет, поэтому это также уровень ответственности низшего уровня - управление конкретным домом.

То есть, правильно ли я понимаю, что некоторые высотные дома в случае серьезных аварий могут остаться без воды?

В первую очередь - да.

Если обстрелы будут продолжаться в таком же темпе, как сейчас, мы видим ситуацию, когда только что-то успевают восстановить - россия снова атакует, и все повторяется по кругу. При таких условиях, как долго киевлянам, одесситам, жителям Днепра и других городов с самой сложной ситуацией придется жить с отключениями? И может ли эта ситуация измениться, например, летом, когда также большая нагрузка на систему? Есть ли шанс, что станет легче?

Ситуация действительно облегчится в конце марта - начале апреля, когда солнечная генерация начнет работать значительно активнее. Весной, при условии отсутствия новых массированных обстрелов, возможен период даже без графиков отключений.

Летом, к сожалению, графики вернутся - в утренние и вечерние часы. Это будет связано с тем, что солнечные станции именно в эти периоды работают неэффективно, тогда как атомная генерация традиционно выходит в плановые ремонты. Одновременно по два энергоблока останавливаются для загрузки топлива. Сейчас атомщики максимально сокращают продолжительность ремонтов - с двух месяцев до одного - работая в усиленном режиме. Но даже несмотря на это, летом графики в пиковые часы будут оставаться неизбежными.

О персоне: Станислав Игнатьев Ассоциированный эксперт аналитического центра "Украинского института будущего", доктор технических наук, кандидат географических наук, профессор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка", Председатель Совета Ассоциации возобновляемой энергетики, основатель Харьковского энергетического кластера, Председатель Наблюдательного совета общественного союза "Институт устойчивого развития". Специализируется на вопросах функционирования энергосистемы Украины, электроснабжения, работы генерации и энергетической безопасности. Регулярно комментирует ситуацию в энергетическом секторе, в частности влияние обстрелов, дефицит мощностей, графики отключений и работу критической инфраструктуры.

