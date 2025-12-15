Укр
"Сколько денег украли": Фицо выступил с серьезными обвинениями против Украины

Анна Косик
15 декабря 2025, 11:17обновлено 15 декабря, 11:48
487
В Словакии не хотят, чтобы поддержка Украины продолжалась.
фицо, евро
В Словакии высказались против финансовой помощи Киеву / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Что сказал Фицо:

  • Словакия против вступления Украины в ЕС
  • Неизвестно, как Украина использовала выделенные ЕС средства
  • Репарационный заем Украине предоставлять не стоит

Словакия будет первой страной, которая выступит против членства Украины в Европейском Союзе. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видео, которое он опубликовал в Facebook.

Чиновник в очередной раз высказался против вступления Украины в ЕС, но на этот раз придумал новую "причину" такого решения.

видео дня

Почему Словакия против членства Украины в Евросоюзе

Фицо сказал, что в ЕС якобы не знают, куда Украина потратила средства, которые ей предоставляли во время полномасштабной войны. При этом словацкий премьер считает, что определенное количество денег в Украине просто "украли".

Скрин из тг
Скриншот из телеграмм-канала Главред

Смотрите видео, что сказал Фицо:

"На сегодня Европейский Союз предоставил Украине 177,5 млрд миллиардов евро. Мы не имеем представления, куда все это делось", - подчеркнул он.

Также Фицо в очередной раз отметил, что Словакия не поддержит выделение Украине репарационного кредита за счет замороженных активов страны-агрессора России. По его словам, сейчас ЕС и без помощи Украине переживает "большой кризис".

Роберт Фицо
Роберт Фицо / Инфографика: Главред

Против членства Украины в ЕС выступает не только Словакия

Главред писал, что недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался против вступления Украины в Европейский Союз и обратил внимание на финансовую помощь Киева, которая включает средства Венгрии.

"Мы считаем, что Евросоюз должен заключить стратегическое партнерство с Украиной без членства в ЕС. Это наше предложение. Мы будем придерживаться этой позиции в будущем, поскольку имеем на это полное право", - отметил он.

Вступление Украины в ЕС - последние новости

Напомним, Главред писал, что по информации иностранных СМИ, Украина якобы может вступить в Европейский Союз в рамках ускоренного плана, который обсуждается на переговорах о прекращении войны при посредничестве США. Этот шаг потребует переписывания процедур вступления в блок.

Однако впоследствии выяснилось, что предложение США по ускоренному вступлению Украины в Европейский Союз уже в январе 2027 года вызвало критику и скептицизм среди европейских дипломатов и высокопоставленных чиновников.

Ранее сообщалось, что Украина продолжает демонстрировать значительную приверженность идее вступления в Европейский Союз, в то же время Киеву необходимо изменить "последние негативные тенденции" в борьбе с коррупцией и ускорить реформы в сфере верховенства права.

Больше новостей:

О персоне: Роберт Фицо

Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчаны, Чехословакия) - словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность Премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс - социальная демократия", пишет Википедия.

В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых.

Партия Фицо "Курс - социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95 % голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

